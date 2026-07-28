गुआंगज़ौ स्थित HOPE & SESAME ने ASIA'S 50 BEST BARS 2026 की सूची में NO.1 स्थान प्राप्त किया

गुआंगज़ौ में स्थित Hope & Sesame को No.1 स्थान दिया गया है और Perrier द्वारा प्रायोजित The Best Bar in Asia 2026 नामित किया गया है।

को No.1 स्थान दिया गया है और Perrier द्वारा प्रायोजित The Best Bar in Asia 2026 नामित किया गया है। 2026 की सूची में 14 नई प्रविष्टियों एवं दो पुन:प्रविष्टियों के साथ 22 शहर शामिल हैं।

बैंकॉक स्थित Lennon's ने No.7 पर डेब्यू किया और Disaronno Highest New Entry Award जीता

ने No.7 पर डेब्यू किया और Disaronno Highest New Entry Award जीता बैंकॉक स्थित Bar Sathorn (No.17) ने 31 स्थान ऊपर चढ़कर Nikka Highest Climber Award जीता

(No.17) ने 31 स्थान ऊपर चढ़कर Nikka Highest Climber Award जीता हांगकांग के तीन बारों को मिली प्रमुख प्रशंसाएं: Coa (No.24) को Rémy Martin Legend of the List Award मिला, Kinsman ने Siete Misterios Best Cocktail Menu Award जीता और Mius (No.36) ने SevenRooms Best Bar Design Award जीता

(No.24) को Rémy Martin Legend of the List Award मिला, ने Siete Misterios Best Cocktail Menu Award जीता और (No.36) ने SevenRooms Best Bar Design Award जीता Jigger & Pony (No.9) के सह-संस्थापक Indra Kantono को Roku Industry Icon Award मिला

को Roku Industry Icon Award मिला हैनोई स्थित Workshop14 (No.34) को The Best Bar in Vietnam नामित किया गया है, और इसने Three Cents Best New Opening Award भी जीता।

(No.34) को The Best Bar in Vietnam नामित किया गया है, और इसने Three Cents Best New Opening Award भी जीता। बैंकॉक स्थित Bar Us (No.6) ने Ketel One Sustainable Bar Award जीता

(No.6) ने Ketel One Sustainable Bar Award जीता जकार्ता स्थित Hats Bar (No.77) को Campari One To Watch Award मिला

1-50 की पूरी सूची के लिए, यहां क्लिक करें।

मकाऊ, 28 जुलाई, 2026 /PRNewswire/ -- गुआंगज़ौ में Hope & Sesame को मकाऊ में Asia's 50 Best Bars 2026 के लिए लाइव पुरस्कार समारोह में Perrier द्वारा प्रायोजित The Best Bar in Mainland China और The Best Bar in Asia घोषित किया गया है। सात वर्षों से लगातार इस सूची में मौजूद यह बार, कैंटोनीज़ प्रभावों को समकालीन तकनीक के साथ मिश्रित करते हुए चीनी कॉकटेल संस्कृति के प्रति अपने प्रगतिशील दृष्टिकोण के लिए पहचानी जाती है।

Hope & Sesame in Guangzhou named The Best Bar in Asia at Asia’s 50 Best Bars 2026, sponsored by Perrier, at a live awards ceremony in Macau on 28 July. View PDF The LIST 1-50 ASIA'S 50 BEST BARS 2026

सूची में आठ प्रविष्टियों के साथ बैंकॉक के बार शीर्ष पर है, जबकि हांगकांग सात बारों के साथ दूसरे स्थान पर है। सिंगापुर के चार बारों को स्थान मिला है, जिसका नेतृत्व The Best Bar in Singapore नामित Jigger & Pony (No.9) कर रहा है। लगातार तीसरे वर्ष The Best Bar in Korea का खिताब बरकरार रखते हुए, सियोल ने Zest के साथ No.2 स्थान पर रहते हुए अपनी मजबूत उपस्थिति बना रखी है।

पुरस्कार समारोह में अपने सम्मान स्वीकार करने वाले पूर्व-घोषित विशेष पुरस्कार विजेताओं में हिरिकेतिया स्थित Smoke & Bitters (No.29)—जो The Best Bar in Sri Lanka के साथ-साथ Michter's Art of Hospitality Award का विजेता है—और Mius की Shelley Tai, जो Altos Bartenders' Bartender Award की विजेता हैं, शामिल हैं।

Asia's 50 Best Bars की सामुदायिक निदेशक, Faye Huggett, कहती हैं: "इस वर्ष की रैंकिंग एशिया की कॉकटेल संस्कृति को परिभाषित करने वाली विविधता, रचनात्मकता और लचीलेपन का उत्सव मना रही है। स्थापित अग्रणीयों से लेकर महत्वाकांक्षी नवागंतुकों तक, इस सूची में शामिल बार पूरे क्षेत्र में आतिथ्य सत्कार उत्कृष्टता के मानक को लगातार बढ़ा रही हैं।"

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