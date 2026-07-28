HOPE & SESAME DI GUANGZHOU È IL NO.1 NELLA CLASSIFICA ASIA'S 50 BEST BARS 2026
Notizia fornita da50 Best
28 lug, 2026, 15:42 GMT
- Hope & Sesame di Guangzhou è stato nominato No.1 e incoronato The Best Bar in Asia 2026, sponsorizzato da Perrier
- La classifica del 2026 comprende 22 città, con 14 new entry e due ritorni
- Lennon's a Bangkok debutta al No.7 e si aggiudica il premio Disaronno Highest New Entry Award
- Bar Sathorn (No.17) di Bangkok sale di 31 posizioni e si aggiudica il premio Nikka Highest Climber Award
- Tre bar di Hong Kong ottengono importanti riconoscimenti: Coa (No.24) riceve il Rémy Martin Legend of the List Award, Kinsman vince il premio Siete Misterios Best Cocktail Menu Award e Mius (No.36) si aggiudica il SevenRooms Best Bar Design Award
- Indra Kantono, cofondatore di Jigger & Pony (No.9), riceve il Roku Industry Icon Award
- Workshop14 di Hanoi (No.34) è stato nominato The Best Bar in Vietnam e ha vinto anche il Three Cents Best New Opening Award
- Bar Us (No.6) di Bangkok vince il Ketel One Sustainable Bar Award
- Hats Bar (No.77) di Giacarta si aggiudica il premio Campari One To Watch Award
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MACAO, 28 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Hope & Sesame di Guangzhou è stato proclamato The Best Bar in Mainland China e The Best Bar in Asia, sponsorizzato da Perrier, durante la cerimonia di premiazione in diretta degli Asia's 50 Best Bars 2026 tenutasi a Macao. Presente ormai da sette anni nella classifica, il bar è apprezzato per il suo approccio innovativo alla cultura cinese dei cocktail, che fonde influenze cantonesi con tecniche contemporanee.
I bar di Bangkok sono in testa alla classifica con otto locali, mentre Hong Kong segue con sette bar. Singapore conta quattro bar in classifica, guidati da Jigger & Pony (No.9), nominato The Best Bar in Singapore. Seoul continua a distinguersi con Zest al No.2, mantenendo il titolo The Best Bar in Korea per il terzo anno consecutivo.
Tra i vincitori di premi speciali già annunciati che hanno ritirato i riconoscimenti durante la cerimonia di premiazione figurano Smoke & Bitters (No.29) a Hiriketiya, vincitore del Michter's Art of Hospitality Award oltre che del premio The Best Bar in Sri Lanka, e Shelley Tai di Mius, vincitore dell'Altos Bartenders' Bartender Award.
Faye Huggett, Direttrice della Community di Asia's 50 Best Bars, afferma: "La classifica di quest'anno celebra la diversità, la creatività e la resilienza che caratterizzano oggi la cultura dei cocktail in Asia. Dalle conferme indiscusse ai nuovi ingressi ambiziosi, i bar presenti in questa classifica continuano ad alzare il livello di eccellenza nel settore dell'ospitalità di tutta la regione".
Centro stampa: https://mediacentre.theworlds50best.com
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