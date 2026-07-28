HOPE & SESAME DI GUANGZHOU È IL NO.1 NELLA CLASSIFICA ASIA'S 50 BEST BARS 2026

Hope & Sesame di Guangzhou è stato nominato No.1 e incoronato The Best Bar in Asia 2026, sponsorizzato da Perrier

di Guangzhou è stato nominato No.1 e incoronato The Best Bar in Asia 2026, sponsorizzato da Perrier La classifica del 2026 comprende 22 città, con 14 new entry e due ritorni

Lennon's a Bangkok debutta al No.7 e si aggiudica il premio Disaronno Highest New Entry Award

a Bangkok debutta al No.7 e si aggiudica il premio Disaronno Highest New Entry Award Bar Sathorn (No.17) di Bangkok sale di 31 posizioni e si aggiudica il premio Nikka Highest Climber Award

(No.17) di Bangkok sale di 31 posizioni e si aggiudica il premio Nikka Highest Climber Award Tre bar di Hong Kong ottengono importanti riconoscimenti: Coa (No.24) riceve il Rémy Martin Legend of the List Award, Kinsman vince il premio Siete Misterios Best Cocktail Menu Award e Mius (No.36) si aggiudica il SevenRooms Best Bar Design Award

(No.24) riceve il Rémy Martin Legend of the List Award, vince il premio Siete Misterios Best Cocktail Menu Award e (No.36) si aggiudica il SevenRooms Best Bar Design Award Indra Kantono , cofondatore di Jigger & Pony (No.9), riceve il Roku Industry Icon Award

, cofondatore di Jigger & Pony (No.9), riceve il Roku Industry Icon Award Workshop14 di Hanoi (No.34) è stato nominato The Best Bar in Vietnam e ha vinto anche il Three Cents Best New Opening Award

di Hanoi (No.34) è stato nominato The Best Bar in Vietnam e ha vinto anche il Three Cents Best New Opening Award Bar Us (No.6) di Bangkok vince il Ketel One Sustainable Bar Award

(No.6) di Bangkok vince il Ketel One Sustainable Bar Award Hats Bar (No.77) di Giacarta si aggiudica il premio Campari One To Watch Award

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MACAO, 28 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Hope & Sesame di Guangzhou è stato proclamato The Best Bar in Mainland China e The Best Bar in Asia, sponsorizzato da Perrier, durante la cerimonia di premiazione in diretta degli Asia's 50 Best Bars 2026 tenutasi a Macao. Presente ormai da sette anni nella classifica, il bar è apprezzato per il suo approccio innovativo alla cultura cinese dei cocktail, che fonde influenze cantonesi con tecniche contemporanee.

Hope & Sesame in Guangzhou named The Best Bar in Asia at Asia’s 50 Best Bars 2026, sponsored by Perrier, at a live awards ceremony in Macau on 28 July. View PDF The LIST 1-50 ASIA'S 50 BEST BARS 2026

I bar di Bangkok sono in testa alla classifica con otto locali, mentre Hong Kong segue con sette bar. Singapore conta quattro bar in classifica, guidati da Jigger & Pony (No.9), nominato The Best Bar in Singapore. Seoul continua a distinguersi con Zest al No.2, mantenendo il titolo The Best Bar in Korea per il terzo anno consecutivo.

Tra i vincitori di premi speciali già annunciati che hanno ritirato i riconoscimenti durante la cerimonia di premiazione figurano Smoke & Bitters (No.29) a Hiriketiya, vincitore del Michter's Art of Hospitality Award oltre che del premio The Best Bar in Sri Lanka, e Shelley Tai di Mius, vincitore dell'Altos Bartenders' Bartender Award.

Faye Huggett, Direttrice della Community di Asia's 50 Best Bars, afferma: "La classifica di quest'anno celebra la diversità, la creatività e la resilienza che caratterizzano oggi la cultura dei cocktail in Asia. Dalle conferme indiscusse ai nuovi ingressi ambiziosi, i bar presenti in questa classifica continuano ad alzare il livello di eccellenza nel settore dell'ospitalità di tutta la regione".

Centro stampa: https://mediacentre.theworlds50best.com