廣州HOPE & SESAME庙前冰室榮登2026年度ASIA'S 50 BEST BARS「亞洲50最佳酒吧」NO.1寶座

廣州 Hope & Sesame庙前冰室 排名No.1，榮膺Perrier贊助的2026年度The Best Bar in Asia「亞洲最佳酒吧」

排名No.1，榮膺Perrier贊助的2026年度The Best Bar in Asia「亞洲最佳酒吧」 2026年度榜單涵蓋22個城市，迎來14間新入選酒吧及兩間重新上榜酒吧

曼谷 Lennon's 首次進榜即位列No.7，贏得Disaronno Highest New Entry Award「Disaronno最佳新上榜酒吧獎」

首次進榜即位列No.7，贏得Disaronno Highest New Entry Award「Disaronno最佳新上榜酒吧獎」 曼谷 Bar Sathorn （No.17）躍升31位，榮獲Nikka Highest Climber Award「Nikka最佳進步獎」

（No.17）躍升31位，榮獲Nikka Highest Climber Award「Nikka最佳進步獎」 三間香港酒吧奪得重要獎項： Coa （No.24）榮獲Rémy Martin Legend of the List Award「Rémy Martin榜單傳奇獎」； Kinsman建民號 獲頒Siete Misterios Best Cocktail Menu Award「Siete Misterios最佳雞尾酒單獎」； Mius （No.36）贏下SevenRooms Best Bar Design Award「SevenRooms最佳酒吧設計獎」

（No.24）榮獲Rémy Martin Legend of the List Award「Rémy Martin榜單傳奇獎」； 獲頒Siete Misterios Best Cocktail Menu Award「Siete Misterios最佳雞尾酒單獎」； （No.36）贏下SevenRooms Best Bar Design Award「SevenRooms最佳酒吧設計獎」 新加坡Jigger & Pony（No.9）創辦人之一 Indra Kantono 榮獲Roku Industry Icon Award「Roku業界標誌人物獎」

榮獲Roku Industry Icon Award「Roku業界標誌人物獎」 河內 Workshop14 （No.34）榮膺The Best Bar in Vietnam「越南最佳酒吧」，並取得Three Cents Best New Opening Award「Three Cents最佳新酒吧獎」

（No.34）榮膺The Best Bar in Vietnam「越南最佳酒吧」，並取得Three Cents Best New Opening Award「Three Cents最佳新酒吧獎」 曼谷 Bar Us （No.6）獲得Ketel One Sustainable Bar Award「Ketel One可持續發展酒吧獎」

（No.6）獲得Ketel One Sustainable Bar Award「Ketel One可持續發展酒吧獎」 雅加達Hats Bar（No.77）獲頒Campari One To Watch Award「Campari最值得關注獎」

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澳門2026年7月28日 /美通社/ -- 廣州Hope & Sesame庙前冰室於澳門舉行的2026年度Asia's 50 Best Bars「亞洲50最佳酒吧」實體頒獎典禮上，包揽Perrier贊助的The Best Bar in Asia「亞洲最佳酒吧」及The Best Bar in Mainland China「中國內地最佳酒吧」兩大殊榮。作為過去七年穩居第1-50名榜單的中流砥柱，該酒吧憑藉推動中國雞尾酒文化發展的前衛理念，巧妙融合粵式元素與現代調酒技術而備受肯定。

曼谷以8間入選酒吧領跑榜單，香港則以7間上榜酒吧緊隨其後。新加坡佔4個席位，排名最高的是獲封The Best Bar in Singapore「新加坡最佳酒吧」的Jigger & Pony（No.9）。首爾維持強勁表現，高居No.2的Zest連續第三年蟬聯The Best Bar in Korea「韓國最佳酒吧」。