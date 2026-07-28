廣州HOPE & SESAME庙前冰室榮登2026年度ASIA'S 50 BEST BARS「亞洲50最佳酒吧」NO.1寶座

新聞提供者

50 Best

28 7月, 2026, 23:41 CST

  • 廣州Hope & Sesame庙前冰室排名No.1，榮膺Perrier贊助的2026年度The Best Bar in Asia「亞洲最佳酒吧」 
  • 2026年度榜單涵蓋22個城市，迎來14間新入選酒吧及兩間重新上榜酒吧 
  • 曼谷Lennon's首次進榜即位列No.7，贏得Disaronno Highest New Entry Award「Disaronno最佳新上榜酒吧獎」 
  • 曼谷Bar Sathorn（No.17）躍升31位，榮獲Nikka Highest Climber Award「Nikka最佳進步獎」 
  • 三間香港酒吧奪得重要獎項：Coa（No.24）榮獲Rémy Martin Legend of the List Award「Rémy Martin榜單傳奇獎」；Kinsman建民號獲頒Siete Misterios Best Cocktail Menu Award「Siete Misterios最佳雞尾酒單獎」；Mius（No.36）贏下SevenRooms Best Bar Design Award「SevenRooms最佳酒吧設計獎」 
  • 新加坡Jigger & Pony（No.9）創辦人之一Indra Kantono榮獲Roku Industry Icon Award「Roku業界標誌人物獎」 
  • 河內Workshop14（No.34）榮膺The Best Bar in Vietnam「越南最佳酒吧」，並取得Three Cents Best New Opening Award「Three Cents最佳新酒吧獎」 
  • 曼谷Bar Us（No.6）獲得Ketel One Sustainable Bar Award「Ketel One可持續發展酒吧獎」 
  • 雅加達Hats Bar（No.77）獲頒Campari One To Watch Award「Campari最值得關注獎」

查閱第1-50名完整榜單，請點擊此處

澳門2026年7月28日 /美通社/ -- 廣州Hope & Sesame庙前冰室於澳門舉行的2026年度Asia's 50 Best Bars「亞洲50最佳酒吧」實體頒獎典禮上，包揽Perrier贊助的The Best Bar in Asia「亞洲最佳酒吧」及The Best Bar in Mainland China「中國內地最佳酒吧」兩大殊榮。作為過去七年穩居第1-50名榜單的中流砥柱，該酒吧憑藉推動中國雞尾酒文化發展的前衛理念，巧妙融合粵式元素與現代調酒技術而備受肯定。

曼谷以8間入選酒吧領跑榜單，香港則以7間上榜酒吧緊隨其後。新加坡佔4個席位，排名最高的是獲封The Best Bar in Singapore「新加坡最佳酒吧」的Jigger & Pony（No.9）。首爾維持強勁表現，高居No.2的Zest連續第三年蟬聯The Best Bar in Korea「韓國最佳酒吧」。

Hope & Sesame in Guangzhou named The Best Bar in Asia at Asia’s 50 Best Bars 2026, sponsored by Perrier, at a live awards ceremony in Macau on 28 July.
Hope & Sesame in Guangzhou named The Best Bar in Asia at Asia’s 50 Best Bars 2026, sponsored by Perrier, at a live awards ceremony in Macau on 28 July.
Hope & Sesame in Guangzhou named The Best Bar in Asia at Asia’s 50 Best Bars 2026, sponsored by Perrier, at a live awards ceremony in Macau on 28 July.

早前率先公布的特別獎項得主亦在頒獎典禮上接受殊榮，包括摘下Michter's Art of Hospitality Award「Michter's待客藝術獎」、位於希里凱蒂亞的The Best Bar in Sri Lanka「斯里蘭卡最佳酒吧」得主Smoke & Bitters（No.29），以及榮膺Altos Bartenders' Bartender Award「Altos同業票選最佳調酒師獎」的Mius創辦人Shelley Tai

Asia's 50 Best Bars「亞洲50最佳酒吧」社群總監Faye Huggett表示：「本年度榜單展現出塑造當今亞洲雞尾酒文化的多樣性、創意與抗逆力。不論是業界翹楚還是雄心勃勃的後起之秀，所有上榜酒吧均不斷致力提升整個地區的卓越待客標準。」

媒體新聞中心：https://mediacentre.theworlds50best.com

SOURCE 50 Best

來自同一來源

ASIA'S 50 BEST BARS「亞洲50最佳酒吧」公布2026年度第51-100名榜單

ASIA'S 50 BEST BARS「亞洲50最佳酒吧」公布2026年度第51-100名榜單

Perrier贊助的Asia's 50 Best...
雅典的 LINE 榮登 NO.1，首屆EUROPE'S 50 BEST BARS 2026榜單正式揭曉

雅典的 LINE 榮登 NO.1，首屆EUROPE'S 50 BEST BARS 2026榜單正式揭曉

Europe's 50 Best Bars 2026 榜單今晚在阿姆斯特丹的現場頒獎禮上隆重揭曉。 此盛典誌慶 50 Best（即 The World's 50 Best Bars 籌辦組織）推出這一全新年度榜單的首屆評選。 如要查看 1-50 名的完整榜單，請點擊此處。 雅典的 Line...
此來源更多新聞稿

探索

娛樂

娛樂

啤酒、葡萄酒和烈酒

啤酒、葡萄酒和烈酒

飲料

飲料

零售業

零售業

相關題材的新聞稿