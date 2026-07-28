HOPE & SESAME DE GUANGZHOU OCUPA EL PUESTO NO.1 EN LA LISTA DE ASIA'S 50 BEST BARS 2026

Hope & Sesame de Guangzhou ocupa el puesto No.1 y es distinguido como The Best Bar in Asia 2026, patrocinado por Perrier

de Guangzhou ocupa el puesto No.1 y es distinguido como The Best Bar in Asia 2026, patrocinado por Perrier La lista de 2026 abarca 22 ciudades y tiene 14 nuevas incorporaciones y dos reingresos

Lennon's de Bangkok debuta en el puesto No.7 y gana el Disaronno Highest New Entry Award

de Bangkok debuta en el puesto No.7 y gana el Disaronno Highest New Entry Award Bar Sathorn (No.17) de Bangkok sube 31 puestos y obtiene el Nikka Highest Climber Award

(No.17) de Bangkok sube 31 puestos y obtiene el Nikka Highest Climber Award Tres bares de Hong Kong obtienen importantes galardones: Coa (No.24) recibe el Rémy Martin Legend of the List Award, Kinsman gana el Siete Misterios Best Cocktail Menu Award y Mius (No.36) gana el SevenRooms Best Bar Design Award

(No.24) recibe el Rémy Martin Legend of the List Award, gana el Siete Misterios Best Cocktail Menu Award y (No.36) gana el SevenRooms Best Bar Design Award Indra Kantono , cofundadora de Jigger & Pony (No.9), recibe el Roku Industry Icon Award

, cofundadora de Jigger & Pony (No.9), recibe el Roku Industry Icon Award Workshop14 de Hanoi (No.34) es proclamado The Best Bar in Vietnam y también gana el Three Cents Best New Opening Award

de Hanoi (No.34) es proclamado The Best Bar in Vietnam y también gana el Three Cents Best New Opening Award Bar Us (No.6) de Bangkok recibe el Ketel One Sustainable Bar Award

(No.6) de Bangkok recibe el Ketel One Sustainable Bar Award Hats Bar (No.77) de Yakarta recibe el Campari One To Watch Award

Para ver la lista completa de los puestos 1-50, haga clic aquí.

MACAO, 28 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Hope & Sesame de Guangzhou ha sido galardonado como The Best Bar in Mainland China y The Best Bar in Asia, patrocinado por Perrier, en la ceremonia de entrega de premios en vivo de Asia's 50 Best Bars 2026 en Macao. Este bar, que ha figurado en la lista de forma ininterrumpida durante siete años, es reconocido por su enfoque progresista de la cultura del cóctel de China, que combina influencias cantonesas con técnicas contemporáneas.

Hope & Sesame in Guangzhou named The Best Bar in Asia at Asia’s 50 Best Bars 2026, sponsored by Perrier, at a live awards ceremony in Macau on 28 July. View PDF The LIST 1-50 ASIA'S 50 BEST BARS 2026

Los bares de Bangkok encabezan la lista con ocho establecimientos, seguidos de Hong Kong con siete. Singapur cuenta con cuatro bares, encabezados por Jigger & Pony (No.9), distinguido como The Best Bar in Singapore. Seúl mantiene una sólida presencia con Zest en el puesto No.2 y conserva el título de The Best Bar in Korea por tercer año consecutivo.

Entre los ganadores de premios especiales anunciados previamente que aceptaron sus galardones en la ceremonia de premiación se incluyen Smoke & Bitters (No.29) de Hiriketiya, ganador del Michter's Art of Hospitality Award además del premio The Best Bar in Sri Lanka y Shelley Tai de Mius, ganadora del Altos Bartenders' Bartender Award.

Faye Huggett, directora de comunidad de Asia's 50 Best Bars, comentó: "La clasificación de este año celebra la diversidad, la creatividad y la resiliencia que definen la cultura de los cócteles en Asia en la actualidad. Desde líderes consagrados hasta nuevos bares ambiciosos, los establecimientos que figuran en esta lista siguen elevando el nivel de excelencia en la hostelería en toda la región".

Centro de prensa: https://mediacentre.theworlds50best.com