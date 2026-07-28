広州のHOPE & SESAMEがASIA'S 50 BEST BARS 2026でNO.1に輝く
ニュース提供50 Best
29 7月, 2026, 00:36 JST
- 広州のHope & Sesame 、Perrier協賛のThe Best Bar in Asia 2026ランキングでNo.1に輝く
- 2026年のリストは22都市に及び、14軒のバーが新しくランクインし、2軒が再選出された
- バンコクのLennon's がNo.7で初登場し、Disaronno Highest New Entry Awardを受賞
- バンコクのBar Sathorn （No.17）が31ランク上昇し、 Nikka Highest Climber Awardを受賞
- 香港の3つのバーが主要な賞を受賞： Coa（No.24）が Rémy Martin Legend of the List Awardを、KinsmanがSiete Misterios Best Cocktail Menu Awardを、Mius（No.36）がSevenRooms Best Bar Design Awardをそれぞれ受賞
- Jigger & Pony（No. 9）の共同創業者であるIndra Kantono氏が、Roku Industry Icon Awardを受賞
- ハノイのWorkshop14 （No.34）はThe Best Bar in Vietnamに選ばれ、さらにThree Cents Best New Opening Awardも受賞
- バンコクのBar Us （No.6）が、Ketel One Sustainable Bar Awardを受賞
- ジャカルタのHats Bar （No.77）が、Campari One To Watch Awardを受賞
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マカオ, 2026年7月28日 /PRNewswire/ -- 広州のHope & Sesameは、マカオで開催されたAsia's 50 Best Bars 2026の授賞式において、Perrierがスポンサーを務めるThe Best Bar in Mainland ChinaおよびThe Best Bar in Asiaに選出されました。7年連続でリストに選出されているこのバーは、広東料理の要素と現代的な技法を融合させ、中国のカクテル文化に革新的なアプローチを打ち出していることで高く評価されています。
バンコクのバーが8軒でトップを占め、香港が7軒でそれに続いています。シンガポールからは4軒のバーがランクインし、その筆頭はJigger & Pony（No.9）で、The Best Bar in Singaporeに選ばれました。ソウルからはZestがNo.2にランクインし、3年連続でThe Best Bar in Koreaの座を維持するなど、引き続き好調な結果を残しています。
授賞式で栄誉を受け取った、事前に発表されていた特別賞の受賞者には、The Best Bar in Sri Lankaに加え、Michter's Art of Hospitality Awardを受賞したヒリケティヤにあるSmoke & Bitters （No.29）や、 Altos Bartenders' Bartender Awardを受賞したMiusのShelley Taiなどが含まれます。
Asia's 50 Best Barsのコミュニティ・ディレクターであるFaye Huggett氏は次のように述べています。「今年のランキングは、今日のアジアのカクテル文化を特徴づける多様性、創造性、そしてレジリエンスを称えるものです。定評のある老舗から意欲的な新しい店舗にいたるまで、このリストに名を連ねるバーは、この地域全体におけるホスピタリティの卓越性の水準を引き上げています。」
メディアセンター：https://mediacentre.theworlds50best.com
PDF - https://mmx.prnewswire.com/media/MS1890898/A50BB2026-Results-The-List.pdf?id=OA2779256
SOURCE 50 Best
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