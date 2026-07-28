広州のHOPE & SESAMEがASIA'S 50 BEST BARS 2026でNO.1に輝く

広州の Hope & Sesame 、Perrier協賛のThe Best Bar in Asia 2026ランキングでNo.1に輝く

、Perrier協賛のThe Best Bar in Asia 2026ランキングでNo.1に輝く 2026年のリストは22都市に及び、14軒のバーが新しくランクインし、2軒が再選出された

バンコクの Lennon's がNo.7で初登場し、Disaronno Highest New Entry Awardを受賞

がNo.7で初登場し、Disaronno Highest New Entry Awardを受賞 バンコクの Bar Sathorn （No.17）が31ランク上昇し、 Nikka Highest Climber Awardを受賞

（No.17）が31ランク上昇し、 Nikka Highest Climber Awardを受賞 香港の3つのバーが主要な賞を受賞： Coa （No.24）が Rémy Martin Legend of the List Awardを、 Kinsman がSiete Misterios Best Cocktail Menu Awardを、 Mius （No.36）がSevenRooms Best Bar Design Awardをそれぞれ受賞

（No.24）が Rémy Martin Legend of the List Awardを、 がSiete Misterios Best Cocktail Menu Awardを、 （No.36）がSevenRooms Best Bar Design Awardをそれぞれ受賞 Jigger & Pony（No. 9）の共同創業者である Indra Kantono 氏 が、Roku Industry Icon Awardを受賞

が、Roku Industry Icon Awardを受賞 ハノイの Workshop14 （No.34）はThe Best Bar in Vietnamに選ばれ、さらにThree Cents Best New Opening Awardも受賞

（No.34）はThe Best Bar in Vietnamに選ばれ、さらにThree Cents Best New Opening Awardも受賞 バンコクの Bar Us （No.6）が、Ketel One Sustainable Bar Awardを受賞

（No.6）が、Ketel One Sustainable Bar Awardを受賞 ジャカルタのHats Bar （No.77）が、Campari One To Watch Awardを受賞

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マカオ, 2026年7月28日 /PRNewswire/ -- 広州のHope & Sesameは、マカオで開催されたAsia's 50 Best Bars 2026の授賞式において、Perrierがスポンサーを務めるThe Best Bar in Mainland ChinaおよびThe Best Bar in Asiaに選出されました。7年連続でリストに選出されているこのバーは、広東料理の要素と現代的な技法を融合させ、中国のカクテル文化に革新的なアプローチを打ち出していることで高く評価されています。

バンコクのバーが8軒でトップを占め、香港が7軒でそれに続いています。シンガポールからは4軒のバーがランクインし、その筆頭はJigger & Pony（No.9）で、The Best Bar in Singaporeに選ばれました。ソウルからはZestがNo.2にランクインし、3年連続でThe Best Bar in Koreaの座を維持するなど、引き続き好調な結果を残しています。

Hope & Sesame in Guangzhou named The Best Bar in Asia at Asia’s 50 Best Bars 2026, sponsored by Perrier, at a live awards ceremony in Macau on 28 July. View PDF The LIST 1-50 ASIA'S 50 BEST BARS 2026

授賞式で栄誉を受け取った、事前に発表されていた特別賞の受賞者には、The Best Bar in Sri Lankaに加え、Michter's Art of Hospitality Awardを受賞したヒリケティヤにあるSmoke & Bitters （No.29）や、 Altos Bartenders' Bartender Awardを受賞したMiusのShelley Taiなどが含まれます。

Asia's 50 Best Barsのコミュニティ・ディレクターであるFaye Huggett氏は次のように述べています。「今年のランキングは、今日のアジアのカクテル文化を特徴づける多様性、創造性、そしてレジリエンスを称えるものです。定評のある老舗から意欲的な新しい店舗にいたるまで、このリストに名を連ねるバーは、この地域全体におけるホスピタリティの卓越性の水準を引き上げています。」

メディアセンター：https://mediacentre.theworlds50best.com

PDF - https://mmx.prnewswire.com/media/MS1890898/A50BB2026-Results-The-List.pdf?id=OA2779256

SOURCE 50 Best