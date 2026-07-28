HOPE & SESAME À GUANGZHOU SE CLASSE NO.1 À L'ASIA'S 50 BEST BARS 2026

Hope & Sesame de Guangzhou occupe la place No.1 du classement et est désigné The Best Bar in Asia 2026, parrainé par Perrier

de Guangzhou occupe la place No.1 du classement et est désigné The Best Bar in Asia 2026, parrainé par Perrier La liste de 2026 comprend 22 villes et compte 14 nouvelles addresses ainsi que deux retours

Lennon's à Bangkok fait son entrée à la place No.7 et remporte le Disaronno Highest New Entry Award

à Bangkok fait son entrée à la place No.7 et remporte le Disaronno Highest New Entry Award Bar Sathorn (No.17) à Bangkok grimpe de 31 places et remporte le Nikka Highest Climber Award

(No.17) à Bangkok grimpe de 31 places et remporte le Nikka Highest Climber Award Trois bars de Hong Kong remportent des distinctions prestigieuses : Coa (No.24) remporte le Rémy Martin Legend of the List Award, Kinsman remporte le Siete Misterios Best Cocktail Menu Award et Mius (No.36) remporte le SevenRooms Best Bar Design Award

(No.24) remporte le Rémy Martin Legend of the List Award, remporte le Siete Misterios Best Cocktail Menu Award et (No.36) remporte le SevenRooms Best Bar Design Award Indra Kantono , cofondateur de Jigger & Pony (No.9), reçoit le Roku Industry Icon Award

, cofondateur de Jigger & Pony (No.9), reçoit le Roku Industry Icon Award Workshop14 à Hanoï (No.34) est élu The Best Bar in Vietnam et a également remporté le Three Cents Best New Opening Award

à Hanoï (No.34) est élu The Best Bar in Vietnam et a également remporté le Three Cents Best New Opening Award Bar Us (No.6) de Bangkok remporte le Ketel One Sustainable Bar Award

(No.6) de Bangkok remporte le Ketel One Sustainable Bar Award Hats Bar (No.77) à Jakarta remporte le Campari One To Watch Award

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MACAU, 28 juillet 2026 /PRNewswire/ -- L'établissement Hope & Sesame, situé à Guangzhou, a été sacré The Best Bar in Mainland China et The Best Bar in Asia, parrainé par Perrier, lors de la cérémonie en direct Asia's 50 Best Bars 2026 qui s'est tenue à Macau. Présent sans interruption dans ce classement depuis sept ans, ce bar est reconnu pour son approche novatrice de la culture chinoise du cocktail, alliant des influences cantonaises à des techniques contemporaines.

Hope & Sesame in Guangzhou named The Best Bar in Asia at Asia’s 50 Best Bars 2026, sponsored by Perrier, at a live awards ceremony in Macau on 28 July. View PDF The LIST 1-50 ASIA'S 50 BEST BARS 2026

Les bars de Bangkok arrivent en tête du classement avec huit établissements, suivis par ceux de Hong Kong, qui en comptent sept. Singapour compte quatre bars classés, avec en tête Jigger & Pony (No.9), élu The Best Bar in Singapore. Séoul continue d'afficher d'excellents résultats avec Zest, classé No.2, qui conserve ainsi son titre The Best Bar in Korea pour la troisième année consécutive.

Parmi les lauréats des prix spéciaux annoncés au préalable qui ont reçu leur récompense lors de la cérémonie de remise des prix, on peut citer: Smoke & Bitters (No.29) à Hiriketiya, lauréat du Michter's Art of Hospitality Award, en plus du titre The Best Bar in Sri Lanka, et Shelley Tai, du Mius, lauréate de l'Altos Bartenders' Bartender Award.

Faye Huggett, Directrice de la Communauté pour Asia's 50 Best Bars, déclare : « Le classement de cette année met à l'honneur la diversité, la créativité et la résilience qui caractérisent aujourd'hui la culture du cocktail en Asie. Des établissements de référence aux nouveaux venus ambitieux, les bars figurant sur cette liste ne cessent de relever le niveau d'excellence en matière d'accueil dans toute la région. »

Centre de presse : https://mediacentre.theworlds50best.com