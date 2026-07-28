HOPE & SESAME TẠI QUẢNG CHÂU GIÀNH VỊ TRÍ NO.1 TẠI ASIA'S 50 BEST BARS 2026

Hope & Sesame tại Quảng Châu được xếp hạng No.1 và được vinh danh là The Best Bar in Asia 2026, do Perrier tài trợ

tại Quảng Châu được xếp hạng No.1 và được vinh danh là The Best Bar in Asia 2026, do Perrier tài trợ Danh sách năm 2026 bao gồm 22 thành phố, với 14 đại diện mới và hai đại diện quay trở lại danh sách

Lennon's tại Băng Cốc ra mắt ở vị trí No.7 và giành giải thưởng Disaronno Highest New Entry Award

tại Băng Cốc ra mắt ở vị trí No.7 và giành giải thưởng Disaronno Highest New Entry Award Bar Sathorn (No.17) tại Băng Cốc tăng 31 bậc và giành giải thưởng Nikka Highest Climber Award

(No.17) tại Băng Cốc tăng 31 bậc và giành giải thưởng Nikka Highest Climber Award Ba quán bar tại Hồng Kông nhận được những giải thưởng lớn: Coa (No.24) nhận giải thưởng Rémy Martin Legend of the List Award, Kinsman thắng giải thưởng Siete Misterios Best Cocktail Menu Award và Mius (No.36) thắng giải thưởng SevenRooms Best Bar Design Award

(No.24) nhận giải thưởng Rémy Martin Legend of the List Award, thắng giải thưởng Siete Misterios Best Cocktail Menu Award và (No.36) thắng giải thưởng SevenRooms Best Bar Design Award Indra Kantono , đồng sáng lập của Jigger & Pony (No.9), nhận giải thưởng Roku Industry Icon Award

, đồng sáng lập của Jigger & Pony (No.9), nhận giải thưởng Roku Industry Icon Award Workshop14 tại Hà Nội (No.34) được vinh danh là The Best Bar in Vietnam, đồng thời đoạt giải thưởng Three Cents Best New Opening Award

tại Hà Nội (No.34) được vinh danh là The Best Bar in Vietnam, đồng thời đoạt giải thưởng Three Cents Best New Opening Award Bar Us (No.6) tại Băng Cốc giành được giải thưởng Ketel One Sustainable Bar Award

(No.6) tại Băng Cốc giành được giải thưởng Ketel One Sustainable Bar Award Hats Bar (No.77) tại Jakarta nhận giải thưởng Campari One To Watch Award

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MACAU, ngày 28 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hope & Sesame tại Quảng Châu đã được vinh danh là The Best Bar in Mainland China và The Best Bar in Asia, do Perrier tài trợ, tại lễ trao giải trực tiếp Asia's 50 Best Bars 2026 ở Ma Cao. Là tên tuổi có mặt liên tục trong danh sách suốt bảy năm, quán bar này được công nhận nhờ cách tiếp cận tiên tiến đối với văn hóa cocktail Trung Hoa, kết hợp ảnh hưởng của Quảng Đông với kỹ thuật hiện đại.

Hope & Sesame in Guangzhou named The Best Bar in Asia at Asia’s 50 Best Bars 2026, sponsored by Perrier, at a live awards ceremony in Macau on 28 July. View PDF The LIST 1-50 ASIA'S 50 BEST BARS 2026

Các quán bar tại Băng Cốc dẫn đầu danh sách với tám đại diện, tiếp theo là Hồng Kông với bảy quán bar. Singapore góp mặt bốn quán bar, dẫn đầu là Jigger & Pony (No.9), quán bar được vinh danh là The Best Bar in Singapore. Seoul tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng với Zest ở vị trí No.2, giữ vững danh hiệu The Best Bar in Korea năm thứ ba liên tiếp.

Những người chiến thắng giải thưởng đặc biệt được công bố trước đó đã nhận giải thưởng tại lễ trao giải bao gồm Smoke & Bitters (No.29) tại Hiriketiya, người chiến thắng giải thưởng Michter's Art of Hospitality Award bên cạnh danh hiệu The Best Bar in Sri Lanka, và Shelley Tai của Mius, người chiến thắng giải thưởng Altos Bartenders' Bartender Award.

Faye Huggett, Giám Đốc Cộng Đồng của Asia's 50 Best Bars, cho biết: "Bảng xếp hạng năm nay tôn vinh sự đa dạng, sáng tạo và khả năng phục hồi định hình nên văn hóa cocktail của Châu Á ngày nay. Từ những đại diện dẫn đầu đã có tên tuổi đến những gương mặt mới đầy tham vọng, các quán bar trong danh sách này tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn xuất sắc của ngành dịch vụ nhà hàng - khách sạn trên toàn khu vực."

Trung tâm truyền thông: https://mediacentre.theworlds50best.com

PDF - https://mmx.prnewswire.com/media/MS1890898/A50BB2026-Results-The-List.pdf?id=OA2779256

SOURCE 50 Best