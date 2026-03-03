Konferencja Huawei Cloud Summit na MWC26: rozwiązywanie wyzwań branżowych dzięki sztucznej inteligencji

BARCELONA, Hiszpania, 3 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Konferencja Huawei Cloud Summit pod hasłem „Huewei Cloud: Rozwiązywanie wyzwań branżowych dzięki sztucznej inteligencji" odbyła się 1 marca w Barcelonie. Podczas tego wydarzenia, przedstawiciele Huawei Cloud uchylili rąbka tajemnicy na temat platformy Industry AI Foundry, zaprezentowali ofertę chmury hybrydowej nowej generacji Huawei Cloud Foundation (HCF) i CodeArt, opartego na technologii AI agenta do kodowania dla klientów reprezentujących różne branże, których celem jest rozwój w erze AI.

Dr. Peter Zhou, CEO of Huawei Cloud Tim Tao, President of Huawei Cloud Solution Sales

Priorytetowe traktowanie strategicznych inwestycji z myślą o przyspieszeniu tworzenia wartości

Na wstępie swojej prezentacji, dr Peter Zhou, dyrektor generalny Huawei Cloud podkreślił, że technologia chmury i AI są trzonem strategii Huawei, napędzając stabilne inwestycje, prace badawczo-rozwojowe i innowacje. W minionym roku, marka Huawei Cloud poczyniła imponujące postępy na rynku globalnym, zyskując impuls do przyspieszenia tempa rozwoju w kolejnych latach. W 2026 r. Huawei Cloud nadal angażuje się w dostarczanie bezpiecznych, niezawodnych i jakościowych usług chmurowych, zapewniając klientom i partnerom wyższą wartość. Wykorzystując zaawansowaną systemową synergię oprogramowania i sprzętu, Huawei Cloud wyznacza sobie cel zajęcia pozycji pioniera w obszarze przełomowych usług AI na całym świecie. Podejmie też ścisłą współpracę z zainteresowanymi podmiotami w celu rozwoju otwartego i rozległego ekosystemu chmury.

Platforma Industry AI Foundry z myślą o rozwiązywaniu wyzwań branżowych dzięki AI

W swoim przemówieniu pt. Huawei Cloud: Rozwiązywanie wyzwań branżowych dzięki sztucznej inteligencji", Tim Tao, prezes działu sprzedaży rozwiązań chmurowych Huawei Cloud Solution Sales podkreślił zasadniczą zmianę w obszarze technologii AI – od czystych zastosowań obliczeniowych po namacalną poprawę wydajności. Prognozuje ewolucję technologii chmury obliczeniowej, zmierzającą ku budowie „publicznej sieci zasilania" na potrzeby ery AI, służąc jako fundament zwinnych innowacji biznesowych. Przedstawiciele Huawei Cloud podzielili się informacjami na temat strategicznego planu wprowadzenia platformy Industry AI Foundry i ogłosili premierę chińskiej inauguracyjnej inteligentnej strefy medycznej. Oprócz tego, Huawei Cloud może pochwalić się kompleksową ofertą, obejmującą infrastrukturę AI, modele dostosowane do konkretnych sektorów, platformę agentów i aplikacje, dając przedstawicielom różnych branż możliwość skutecznego rozwiązywania realnych bolączek dzięki technologii AI.

Premierowe rozwiązania Huawei Cloud

Podczas konferencji Huawei Cloud zaprezentowała HCF i CodeArts, które będą dostępne na całym świecie w drugiej połowie tego roku.

HCF rewolucjonizuje rozwiązania chmury hybrydowej poprzez zapewnienie wyższego poziomu otwartości, prostoty i odporności dostosowanej do potrzeb organów publicznych i przedsiębiorstw, które muszą płynnie poruszać się w środowisku IT. Łącząc w sobie zwinność i wysoki poziom bezpieczeństwa, przyspiesza wprowadzenie technologii AI, torując organizacjom drogę do stosowania cyfrowych i inteligentnych rozwiązań na pełną skalę.

W międzyczasie CodeArts definiuje na nowo tworzenie oprogramowania poprzez połączenie najnowocześniejszych modeli kodowania, IDE (Integrated Development Environment, zintegrowane środowisko programistyczne) i funkcji autonomicznego programowania. Daje deweloperom nowe możliwości dzięki niezrównanej wydajności, zapewniając takie funkcje jak generowanie kodów w oparciu o AI, chaty, z których mogą czerpać wiedzę na temat prac badawczo-rozwojowych, generowanie testów jednostkowych, eksperckie umiejętności, indeks bazy kodów i programowanie w oparciu o specyfikacje (SDD, Spec-Driven Development). Udoskonalony poprzez integrację z czołowymi modelami open source, takimi jak GLM-5 i DeepSeek-V3.2, nie wspominając od autorskich modelach Huawei, CodeArts oferuje transformacyjne i kompleksowe doświadczenie inteligentnego kodowania.

Pogłębianie współpracy z myślą o wspólnym sukcesie

Wydarzenie zgromadziło w jednym miejscu ekspertów, wizjonerów i liderów branży z uznanych organizacji, jak IDC, KoçSistem, SMSA, Serpro i Nextcloud. Podzielili się inspirującymi spostrzeżeniami na temat poruszania się w warunkach rewolucji AI i podkreślili wagę innowacji wprowadzonych w ramach współpracy z Huawei Cloud w wielu różnorodnych sektorach.

Dzięki szerokiej obecności obejmujące 101 stref dostępności (AZ, availability zone) w 34 regionach, Huawei Cloud świadczy najnowocześniejsze usługi na rzecz klientów w ponad 170 krajach i terytoriach. Dzięki stabilnej i bezpiecznej pracy przez 941 dni z rzędu, Huawei Cloud jest siłą napędową organów rządowych, instytucji finansowych, firm internetowych i liderów przemysłu motoryzacyjnego, przy równoczesnym wsparciu tętniącego życiem ekosystemu dziesiątek milionów deweloperów i ponad 50 000 partnerów. W przyszłości Huawei Cloud planuje kontynuować swoje zaangażowanie na rzecz postępów w obszarze AI, poprzez stworzenie platformy Industry AI Foundry dostosowanej do potrzeb branżowych, przyspieszając szerokie zastosowanie technologii AI i tworzenie silniejszych partnerstw z myślą o rozwiązywaniu problemów branżowych dzięki AI.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2923655/image.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2923563/image.jpg