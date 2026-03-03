Huawei Cloud Summit au MWC26 : relever les défis de l'industrie grâce à l'IA

BARCELONE, Espagne, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le 1er mars, le Huawei Cloud Summit, dont le thème est « Huawei Cloud: Solving Industry Challenges with AI », a eu lieu à Barcelone. Lors du sommet, Huawei Cloud a dévoilé son Industry AI Foundry, présenté l'offre de cloud hybride de nouvelle génération Huawei Cloud Foundation (HCF), et annoncé CodeArts, un agent de codage alimenté par l'IA, pour que les clients de toutes les industries prospèrent à l'ère de l'IA.

Donner la priorité aux investissements stratégiques pour stimuler la création de valeur

Dr. Peter Zhou, CEO of Huawei Cloud Tim Tao, President of Huawei Cloud Solution Sales

Dans son discours d'ouverture, Peter Zhou, CEO de Huawei Cloud, a souligné que le cloud et l'IA sont au cœur de la stratégie de Huawei, ce qui entraîne des investissements constants dans la R&D et l'innovation. Au cours de l'année écoulée, Huawei Cloud a réalisé des progrès remarquables à l'échelle mondiale, une dynamique qui devrait s'accélérer dans les années à venir. En 2026, Huawei Cloud reste engagé à fournir des services cloud sécurisés, fiables et de qualité, débloquant plus de valeur pour les clients et les partenaires. Exploitant sa synergie systémique avancée de logiciels et de matériel, Huawei Cloud vise à ouvrir la voie à des services d'IA transformateurs dans le monde entier. En outre, la société collaborera étroitement avec les parties prenantes pour cultiver un écosystème ouvert et étendu de l'informatique en nuage.

Industry AI Foundry pour relever les défis de l'industrie grâce à l'IA

Dans son discours « Huawei Cloud: Solving Industry Challenges with AI », Tim Tao, président de Huawei Cloud Solution Sales, a mis l'accent sur un changement essentiel dans l'IA, à savoir le passage d'un simple calcul à des gains d'efficacité tangibles. Il a imaginé le cloud computing comme le « réseau électrique public » de l'ère de l'IA, servant de base à l'innovation commerciale agile. Huawei Cloud a dévoilé son plan stratégique pour l'Industry AI Foundry et a lancé la première zone médicale intelligente de Chine. En outre, Huawei Cloud propose des offres complètes couvrant l'infrastructure de l'IA, les modèles spécifiques à l'industrie, la plateforme d'agents et les applications, permettant aux industries de résoudre efficacement les problèmes du monde réel grâce à l'IA.

Nouvelles versions de Huawei Cloud

Lors du sommet, Huawei Cloud a dévoilé HCF et CodeArts, tous deux disponibles dans le monde entier au cours du second semestre de cette année.

HCF révolutionne les solutions de cloud hybride en offrant une ouverture, une simplicité et une résilience de niveau supérieur, adaptées aux gouvernements et aux entreprises qui naviguent dans des écosystèmes informatiques complexes. Alliant de manière transparente agilité et sécurité robuste, il accélère l'adoption de l'IA, ouvrant ainsi la voie aux organisations pour passer au numérique et à l'intelligence à grande échelle.

Par ailleurs, CodeArts redéfinit le développement de logiciels en fusionnant des modèles de code de pointe, un IDE et des capacités de développement autonome. Il permet aux développeurs de bénéficier d'une efficacité inégalée, grâce à des fonctionnalités telles que la génération de code assistée par l'IA, les chats de connaissances en R&D, la génération de cas de tests unitaires, les compétences d'experts, l'indexation de la base de code et le développement piloté par les spécifications. Enrichi par des intégrations avec les principaux modèles open-source tels que GLM-5 et DeepSeek-V3.2, ainsi que les modèles propriétaires de Huawei, CodeArts offre une expérience de codage intelligent de bout en bout et transformatrice.

Approfondir les partenariats pour une réussite partagée

Le sommet a réuni des experts, des visionnaires et des leaders de l'industrie d'organisations renommées telles que IDC, KoçSistem, SMSA, Serpro et Nextcloud, qui ont partagé des idées inspirantes sur la navigation dans la révolution de l'IA et ont mis en évidence leurs innovations collaboratives avec Huawei Cloud dans divers secteurs.

Avec une présence solide couvrant 101 zones de disponibilité dans 34 régions, Huawei Cloud fournit des services de pointe à des clients dans plus de 170 pays et territoires. Fonctionnant de manière stable et sécurisée pendant 941 jours consécutifs, Huawei Cloud alimente les transformations des gouvernements, des institutions financières, des sociétés Internet et des leaders de l'automobile, tout en favorisant un écosystème florissant de dizaines de millions de développeurs et de plus de 50 000 partenaires. Pour l'avenir, Huawei Cloud reste déterminé à stimuler les progrès de l'IA, à créer l'Industry AI Foundry adaptée aux besoins de l'industrie, à accélérer l'adoption généralisée de l'IA et à forger des partenariats plus solides pour relever les défis de l'industrie grâce à l'IA.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2923655/image.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2923563/image.jpg