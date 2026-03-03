Summit Huawei Cloud na MWC26: Riešenie výziev v odvetví pomocou AI
HUAWEI CLOUD
Mar 03, 2026
BARCELONA, Španielsko, 3. marec 2026 /PRNewswire/ -- 1. marca sa konal v Barcelone summit spoločnosti Huawei Cloud na tému „Huawei Cloud: Riešenie výziev v odvetví pomocou AI". Na summite odhalila spoločnosť Huawei Cloud svoju platformu Industry AI Foundry, predstavila hybridný cloud novej generácie pod názvom Huawei Cloud Foundation (HCF) a uviedla CodeArts, kódovacieho agenta s podporou AI, ktorý zákazníkom z rôznych odvetví umožní prosperovať v ére AI.
Uprednostňovanie strategických investícií na posilnenie tvorby hodnoty
Vo svojom úvodnom prejave zdôraznil Dr. Peter Zhou, generálny riaditeľ spoločnosti Huawei Cloud, že cloud a AI stoja v centre stratégie spoločnosti Huawei a sú hnacou silou stabilných investícií do výskumu, vývoja a inovácií. Za posledný rok dosiahla spoločnosť Huawei Cloud pozoruhodný globálny pokrok – a táto dynamika sa v nasledujúcich rokoch bude ďalej zrýchľovať. Spoločnosť Huawei Cloud sa aj v roku 2026 zaväzuje poskytovať bezpečné, spoľahlivé a kvalitné cloudové služby, čím prinesie zákazníkom aj partnerom väčšiu hodnotu. Vďaka pokročilej systémovej synergii softvéru a hardvéru sa Huawei Cloud snaží pôsobiť ako priekopník v oblasti transformačných služieb s AI po celom svete. Okrem toho bude úzko spolupracovať so zainteresovanými stranami s cieľom rozvíjať otvorený a rozsiahly cloudový ekosystém.
Industry AI Foundry pre riešenie výziev v odvetví pomocou AI
Vo svojom úvodnom prejave „Huawei Cloud: „Riešenie výziev v odvetví pomocou AI", zdôraznil Tim Tao, prezident predaja riešení spoločnosti Huawei Cloud, zásadný posun v oblasti AI – od čistého výpočtového výkonu k hmatateľnému zvýšeniu efektivity. Predpokladá, že cloud computing sa v ére AI rozvinie do „verejnej elektrickej siete", ktorá bude slúžiť ako základ pre agilné obchodné inovácie. Spoločnosť Huawei Cloud predstavila svoj strategický plán pre Industry AI Foundry a spustila prvú čínsku inteligentnú zdravotnícku zónu. Okrem toho Huawei Cloud poskytuje komplexné ponuky zahŕňajúce infraštruktúru AI, modely špecifické pre konkrétne odvetvia, agentskú platformu a aplikácie, čím umožňuje odvetviam efektívne riešiť problémové oblasti reálneho sveta pomocou AI.
Novinky od Huawei Cloud
Na summite spoločnosť Huawei Cloud predstavila novinky HCF a CodeArts, ktoré budú globálne dostupné v druhej polovici tohto roka.
HCF prináša revolúciu do hybridných cloudových riešení tým, že poskytuje otvorenosť, jednoduchosť a odolnosť na novej úrovni, s prispôsobením pre vlády a podniky, ktoré sa orientujú v zložitých prostrediach IT. Plynulo prepája agilitu s robustným zabezpečením, urýchľuje zavádzanie AI a pripravuje pre organizácie cestu k digitálnemu a inteligentnému prechodu v plnom rozsahu.
CodeArts na druhej strane nanovo definuje vývoj softvéru spojením špičkových kódových modelov, IDE a funkcií autonómneho vývoja. Umožňuje vývojárom bezkonkurenčnú efektivitu a ponúka funkcie, ako je generovanie kódu s podporou AI, chaty o poznatkoch z oblasti výskumu a vývoja, generovanie testovacích prípadov jednotiek, expertné zručnosti, indexovanie kódovej bázy a vývoj riadený špecifikáciami (SDD). Vďaka integrácii s poprednými modelmi s otvoreným zdrojom, ako sú GLM-5 či DeepSeek-V3.2, spolu s vlastnými modelmi spoločnosti Huawei, ponúka CodeArts transformačný, komplexný inteligentný kódovací zážitok.
Prehlbovanie partnerstva pre spoločný úspech
Na summite sa zišli odborníci, vizionári a lídri v odvetví z renomovaných organizácií ako IDC, KoçSistem, SMSA, Serpro a Nextcloud, ktorí sa podelili o inšpiratívne postrehy o orientácii v revolúcii AI a zdôraznili kolaboratívne inovácie so spoločnosťou Huawei Cloud v rôznych sektoroch.
Vďaka silnej pôsobnosti v zónach dostupnosti 101 (AZ) v 34 regiónoch poskytuje Huawei Cloud špičkové služby zákazníkom vo viac ako 170 krajinách a územiach. Huawei Cloud, ktorý stabilne a bezpečne funguje už 941 dní po sebe, poháňa transformácie pre vlády, finančné inštitúcie, internetové spoločnosti a lídrov v automobilovom priemysle, a zároveň podporuje prosperujúci ekosystém desiatok miliónov vývojárov a viac ako 50 000 partnerov. Spoločnosť Huawei Cloud sa do budúcnosti bude naďalej venovať podpore pokroku v oblasti AI, vytváraniu Industry AI Foundry na mieru pre potreby odvetvia, urýchľovaniu rozsiahleho zavádzania AI a budovaniu silnejších partnerstiev na riešenie problémov v odvetví pomocou AI.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2923655/image.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2923563/image.jpg
