Summit Huawei Cloud na MWC26: Riešenie výziev v odvetví pomocou AI

BARCELONA, Španielsko, 3. marec 2026 /PRNewswire/ -- 1. marca sa konal v Barcelone summit spoločnosti Huawei Cloud na tému „Huawei Cloud: Riešenie výziev v odvetví pomocou AI". Na summite odhalila spoločnosť Huawei Cloud svoju platformu Industry AI Foundry, predstavila hybridný cloud novej generácie pod názvom Huawei Cloud Foundation (HCF) a uviedla CodeArts, kódovacieho agenta s podporou AI, ktorý zákazníkom z rôznych odvetví umožní prosperovať v ére AI.

Uprednostňovanie strategických investícií na posilnenie tvorby hodnoty

Dr. Peter Zhou, CEO of Huawei Cloud
Tim Tao, President of Huawei Cloud Solution Sales
Vo svojom úvodnom prejave zdôraznil Dr. Peter Zhou, generálny riaditeľ spoločnosti Huawei Cloud, že cloud a AI stoja v centre stratégie spoločnosti Huawei a sú hnacou silou stabilných investícií do výskumu, vývoja a inovácií. Za posledný rok dosiahla spoločnosť Huawei Cloud pozoruhodný globálny pokrok – a táto dynamika sa v nasledujúcich rokoch bude ďalej zrýchľovať. Spoločnosť Huawei Cloud sa aj v roku 2026 zaväzuje poskytovať bezpečné, spoľahlivé a kvalitné cloudové služby, čím prinesie zákazníkom aj partnerom väčšiu hodnotu. Vďaka pokročilej systémovej synergii softvéru a hardvéru sa Huawei Cloud snaží pôsobiť ako priekopník v oblasti transformačných služieb s AI po celom svete. Okrem toho bude úzko spolupracovať so zainteresovanými stranami s cieľom rozvíjať otvorený a rozsiahly cloudový ekosystém.

Industry AI Foundry pre riešenie výziev v odvetví pomocou AI

Vo svojom úvodnom prejave „Huawei Cloud: „Riešenie výziev v odvetví pomocou AI", zdôraznil Tim Tao, prezident predaja riešení spoločnosti Huawei Cloud, zásadný posun v oblasti AI – od čistého výpočtového výkonu k hmatateľnému zvýšeniu efektivity. Predpokladá, že cloud computing sa v ére AI rozvinie do „verejnej elektrickej siete", ktorá bude slúžiť ako základ pre agilné obchodné inovácie. Spoločnosť Huawei Cloud predstavila svoj strategický plán pre Industry AI Foundry a spustila prvú čínsku inteligentnú zdravotnícku zónu. Okrem toho Huawei Cloud poskytuje komplexné ponuky zahŕňajúce infraštruktúru AI, modely špecifické pre konkrétne odvetvia, agentskú platformu a aplikácie, čím umožňuje odvetviam efektívne riešiť problémové oblasti reálneho sveta pomocou AI.

Novinky od Huawei Cloud

Na summite spoločnosť Huawei Cloud predstavila novinky HCF a CodeArts, ktoré budú globálne dostupné v druhej polovici tohto roka.

HCF prináša revolúciu do hybridných cloudových riešení tým, že poskytuje otvorenosť, jednoduchosť a odolnosť na novej úrovni, s prispôsobením pre vlády a podniky, ktoré sa orientujú v zložitých prostrediach IT. Plynulo prepája agilitu s robustným zabezpečením, urýchľuje zavádzanie AI a pripravuje pre organizácie cestu k digitálnemu a inteligentnému prechodu v plnom rozsahu.

CodeArts na druhej strane nanovo definuje vývoj softvéru spojením špičkových kódových modelov, IDE a funkcií autonómneho vývoja. Umožňuje vývojárom bezkonkurenčnú efektivitu a ponúka funkcie, ako je generovanie kódu s podporou AI, chaty o poznatkoch z oblasti výskumu a vývoja, generovanie testovacích prípadov jednotiek, expertné zručnosti, indexovanie kódovej bázy a vývoj riadený špecifikáciami (SDD). Vďaka integrácii s poprednými modelmi s otvoreným zdrojom, ako sú GLM-5 či DeepSeek-V3.2, spolu s vlastnými modelmi spoločnosti Huawei, ponúka CodeArts transformačný, komplexný inteligentný kódovací zážitok.

Prehlbovanie partnerstva pre spoločný úspech

Na summite sa zišli odborníci, vizionári a lídri v odvetví z renomovaných organizácií ako IDC, KoçSistem, SMSA, Serpro a Nextcloud, ktorí sa podelili o inšpiratívne postrehy o orientácii v revolúcii AI a zdôraznili kolaboratívne inovácie so spoločnosťou Huawei Cloud v rôznych sektoroch.

Vďaka silnej pôsobnosti v zónach dostupnosti 101 (AZ) v 34 regiónoch poskytuje Huawei Cloud špičkové služby zákazníkom vo viac ako 170 krajinách a územiach. Huawei Cloud, ktorý stabilne a bezpečne funguje už 941 dní po sebe, poháňa transformácie pre vlády, finančné inštitúcie, internetové spoločnosti a lídrov v automobilovom priemysle, a zároveň podporuje prosperujúci ekosystém desiatok miliónov vývojárov a viac ako 50 000 partnerov. Spoločnosť Huawei Cloud sa do budúcnosti bude naďalej venovať podpore pokroku v oblasti AI, vytváraniu Industry AI Foundry na mieru pre potreby odvetvia, urýchľovaniu rozsiahleho zavádzania AI a budovaniu silnejších partnerstiev na riešenie problémov v odvetví pomocou AI.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2923655/image.jpg 
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2923563/image.jpg

