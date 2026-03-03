Саммит Huawei Cloud на выставке MWC26: решение отраслевых задач с помощью искусственного интеллекта

БАРСЕЛОНА, Испания, 3 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- 1 марта в Барселоне состоялся саммит подразделения Huawei Cloud на тему «Huawei Cloud: решение отраслевых задач с помощью искусственного интеллекта» (Huawei Cloud: Solving Industry Challenges with AI). На саммите подразделение Huawei Cloud представило свою отраслевую лабораторию искусственного интеллекта Industry AI Foundry, гибридное облачное решение следующего поколения Huawei Cloud Foundation (HCF), и продемонстрировала CodeArts — интеллектуального ИИ-агента для программирования, призванного помочь клиентам из различных отраслей успешно развиваться в эпоху ИИ.

Приоритет стратегических инвестиций для роста создаваемой ценности

В своем приветственном слове д-р Питер Чжоу (Peter Zhou), генеральный директор Huawei Cloud, подчеркнул, что облачные технологии и искусственный интеллект лежат в основе стратегии компании Huawei, обеспечивая устойчивые инвестиции в НИОКР и инновации. За минувший год подразделение Huawei Cloud добилось значительного глобального прогресса — и эта динамика будет ускоряться в последующие годы. В 2026 году Huawei Cloud продолжит предоставлять безопасные, надежные и качественные облачные сервисы, создавая дополнительную ценность для клиентов и партнеров. Опираясь на передовую системную синергию программного и аппаратного обеспечения, Huawei Cloud стремится стать пионером трансформационных сервисов на основе искусственного интеллекта во всем мире. Кроме того, компания будет тесно сотрудничать с заинтересованными сторонами для создания открытой и масштабной облачной экосистемы.

Отраслевая лаборатория искусственного интеллекта Industry AI Foundry для решения отраслевых задач с помощью ИИ

В своем программном докладе «Huawei Cloud: решение отраслевых задач с помощью искусственного интеллекта» Тим Тао (Tim Tao), президент по продажам решений Huawei Cloud, отметил важный сдвиг в развитии ИИ — от ориентации исключительно на вычислительные мощности к достижению измеримого повышения эффективности. Он сравнил облачные вычисления с «общественной энергосистемой» эпохи ИИ, которая станет фундаментом для гибких бизнес-инноваций. Подразделение Huawei Cloud представило стратегическую концепцию развития отраслевой лаборатории ИИ Industry AI Foundry и объявило о запуске первой в Китае интеллектуальной медицинской зоны. Помимо этого, Huawei Cloud предлагает комплексные решения, охватывающие ИИ-инфраструктуру, отраслевые модели, платформу агентов и прикладные приложения, помогая предприятиям различных отраслей эффективно решать актуальные задачи с помощью ИИ.

Новые разработки Huawei Cloud

На саммите Huawei Cloud были представлены решения HCF и CodeArts, которые будут выведены на мировой рынок во второй половине этого года.

HCF является прорывом в области гибридных облачных решений, обеспечивая новый уровень открытости, простоты и отказоустойчивости, ориентированный на государственные структуры и предприятия, работающие в условиях сложных ИТ-ландшафтов. Органично сочетая гибкость и высокий уровень безопасности, HCF ускоряет внедрение ИИ, прокладывая организациям путь к полномасштабному переходу на цифровые и интеллектуальные технологии.

В свою очередь, CodeArts переопределяет процесс разработки программного обеспечения, объединяя передовые модели генерации кода, интегрированную среду разработки (IDE) и автономные возможности разработки. Платформа ощутимо повышает продуктивность разработчиков благодаря таким функциям, как генерация кода на основе ИИ, чаты по обмену опытом в области НИОКР, автоматическая генерация модульных тестов, экспертные навыки, индексирование кодовой базы и разработка на основе спецификаций (SDD). Интеграция с ведущими моделями с открытым исходным кодом, такими как GLM-5 и DeepSeek-V3.2, а также с собственными моделями Huawei, позволяет CodeArts обеспечить сквозной трансформационный опыт интеллектуального программирования.

Углубление партнерства во имя общего успеха

На саммите собрались эксперты, аналитики и лидеры отрасли из таких авторитетных организаций, как IDC, KoçSistem, SMSA, Serpro и Nextcloud, которые поделились своим видением ИИ-трансформации и рассказали о совместных инновационных проектах с Huawei Cloud в различных секторах экономики.

Благодаря широкому охвату (101 зона доступности (AZ) в 34 локациях) Huawei Cloud предоставляет передовые услуги клиентам в более чем 170 странах и регионах мира. Обеспечивая стабильную и безопасную работу на протяжении 941 дня подряд, Huawei Cloud поддерживает цифровую трансформацию государственных структур, финансовых организаций, интернет-компаний и автомобильных концернов, одновременно формируя активную экосистему из десятков миллионов разработчиков и более 50.000 партнеров. В перспективе Huawei Cloud продолжит развивать технологии ИИ, создавать инфраструктуру лаборатории искусственного интеллекта Industry AI Foundry с учетом отраслевой специфики, ускорять масштабное внедрение ИИ и укреплять партнерские отношения для решения отраслевых задач с помощью ИИ.

