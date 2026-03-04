Huawei colabora com o GCC para lançar a iniciativa de construção conjunta do ecossistema AIDC

BARCELONA, Espanha, 4 de março de 2026 /PRNewswire/ -- No Fórum Global Digital Power durante o MWC Barcelona 2026, a Huawei Digital Power lançou a Iniciativa de construção conjunta do ecossistema AIDC com o Global Computing Consortium (GCC) e apresentou a solução Green Síte (site ecológico) da nova geração com Inteligência Artificial para capacitar o setor de TIC na era da IA.

Como a era inteligente avança rapidamente, a demanda por AIDC cresce, e os desafios relacionados ao fornecimento de energia, entrega rápida, segurança e confiabilidade precisam ser enfrentados. Ao mesmo tempo, os milhões de estações base de telecomunicações também enfrentam desafios relacionados ao alto consumo de energia e à fragilidade da rede elétrica. Com o desenvolvimento das tecnologias energéticas, a energia solar não só permite a geração de energia com baixas emissões de carbono, como também se tornou o recurso energético mais eficaz. A integração da energia sustentável com a IA tornou-se a solução ideal para enfrentar os desafios do consumo de energia na era da IA.

De acordo com Zhou Jianjun, vice-presidente da Huawei e presidente de marketing, vendas e serviços globais da Huawei Digital Power, a Huawei tem fornecido à indústria de TIC 5G, IA e nuvem para permitir a transformação digital. Na era da IA, o setor de TIC precisa de uma infraestrutura de energia mais sustentável, resiliente, ágil e confiável. As operadoras usarão instalações como locais de telecomunicações e centros de dados para melhorar a eficiência energética dos equipamentos, integrar energia solar e armazenamento de energia. Isso permitirá que os operadores deixem de ser meros consumidores de energia para se tornarem consumidores e produtores, contribuindo para um desenvolvimento ecológico e sustentável. A Huawei Digital Power aproveitará sua experiência estabelecida em computação, grandes modelos de IA, energia solar, armazenamento de energia e redes elétricas, para ajudar as operadoras a evoluírem para prosumers 2.0, a fim de vencerem a era da IA.

De acordo com Xia Hesheng, diretor de marketing da Huawei Digital Power, a adoção de aplicações de IA está acelerando e promovendo uma demanda crescente por poder de computação e levando o setor de AIDC a uma fase de rápido crescimento. À medida que a potência dos chips, servidores e racks, bem como a escala dos campi, passam por mudanças dramáticas, a construção de AIDC enfrenta agora quatro grandes desafios: confiabilidade, eficiência energética, entrega e evolução contínua. A Huawei concentra-se na tecnologia e promove a inovação em torno do fornecimento de energia, refrigeração, armazenamento de energia e operações, bem como no modo de construção. Ela oferece uma solução AIDC altamente confiável, com eficiência energética, entrega rápida e totalmente compatível para maximizar os tokens por watt.

No evento, a Huawei Digital Power e o GCC lançaram conjuntamente a Iniciativa de construção conjunta do ecossistema AIDC. A iniciativa visa melhorar a compatibilidade regional das normas e especificações, levando em consideração as políticas locais, as condições ambientais e as necessidades técnicas. Procura também partilhar experiências práticas e construir uma base de conhecimentos dinâmica e global sobre AIDC através de uma plataforma de aliança. Ao usar as especificações como uma ponte, a iniciativa promoverá um ecossistema próspero e construirá um ecossistema global aberto e mutuamente benéfico da indústria de AIDC.

De acordo com Jin Hai, presidente do Conselho de Administração do GCC, diferentes países e regiões têm diferentes combinações energéticas, orientações políticas, medidas de proteção ambiental e cenários de aplicação. Isso apresenta desafios para refinar as especificações e oportunidades valiosas para a criação conjunta do setor. As normas só podem realmente impulsionar o desenvolvimento econômico digital global quando estão enraizadas em uma compreensão profunda das necessidades regionais e alinhadas com as realidades do setor.

No evento, a Huawei Digital Power lançou sua solução Green Site alimentada por IA, que apresenta uma sinergia inteligente única de ponta a ponta para capacitar a transição das operadoras de consumidores de energia para prosumers. A solução Green Site com tecnologia de IA baseia-se no conceito de "implantação única, evolução de 10 anos" para simplificar a construção, atendendo aos requisitos dos operadores em cenários como construção de sites 5G, fornecimento de energia se aumento da receita com armazenamento de energia.

Gautham Gnanajothi, vice-presidente sênior da Frost & Sullivan, acredita que as redes de telecomunicações foram construídas para serem resilientes, mas a próxima década as definirá pela inteligência; transformando pegadas energéticas expansivas e geograficamente distribuídas em plataformas orquestradas que não apenas protegem o tempo de atividade, mas também estabilizam ativamente os sistemas de energia, desbloqueiam novos fluxos de valor e reposicionam as telecomunicações como uma força estratégica dentro do ecossistema energético mais amplo.

À medida que a era inteligente se desenvolve rapidamente, a IA abre vastas perspectivas de crescimento para a indústria global de TIC, criando simultaneamente novas oportunidades e desafios para as infraestruturas energéticas de TIC. A Huawei Digital Power continuará investindo em inovação, aproveitando a energia sustentável para impulsionar a era da IA e colaborando com parceiros globais para moldar um novo mundo digital.

