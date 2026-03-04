Huawei colabora com o GCC para lançar a iniciativa de construção conjunta do ecossistema AIDC

Notícias fornecidas por

Huawei Digital Power

04 mar, 2026, 22:18 GMT

BARCELONA, Espanha, 4 de março de 2026 /PRNewswire/ -- No Fórum Global Digital Power durante o MWC Barcelona 2026, a Huawei Digital Power lançou a Iniciativa de construção conjunta do ecossistema AIDC com o Global Computing Consortium (GCC) e apresentou a solução Green Síte (site ecológico) da nova geração com Inteligência Artificial para capacitar o setor de TIC na era da IA.

Continue Reading
Zhou Jianjun, vice-presidente da Huawei e presidente de marketing global, vendas e serviços da Huawei Digital Power
Zhou Jianjun, vice-presidente da Huawei e presidente de marketing global, vendas e serviços da Huawei Digital Power
Xia Hesheng, CMO da Huawei Digital Power
Xia Hesheng, CMO da Huawei Digital Power
A Huawei Digital Power e o GCC lançam em conjunto a Iniciativa de construção conjunta do ecossistema AIDC
A Huawei Digital Power e o GCC lançam em conjunto a Iniciativa de construção conjunta do ecossistema AIDC

Como a era inteligente avança rapidamente, a demanda por AIDC cresce, e os desafios relacionados ao fornecimento de energia, entrega rápida, segurança e confiabilidade precisam ser enfrentados. Ao mesmo tempo, os milhões de estações base de telecomunicações também enfrentam desafios relacionados ao alto consumo de energia e à fragilidade da rede elétrica. Com o desenvolvimento das tecnologias energéticas, a energia solar não só permite a geração de energia com baixas emissões de carbono, como também se tornou o recurso energético mais eficaz. A integração da energia sustentável com a IA tornou-se a solução ideal para enfrentar os desafios do consumo de energia na era da IA.

De acordo com Zhou Jianjun, vice-presidente da Huawei e presidente de marketing, vendas e serviços globais da Huawei Digital Power, a Huawei tem fornecido à indústria de TIC 5G, IA e nuvem para permitir a transformação digital. Na era da IA, o setor de TIC precisa de uma infraestrutura de energia mais sustentável, resiliente, ágil e confiável. As operadoras usarão instalações como locais de telecomunicações e centros de dados para melhorar a eficiência energética dos equipamentos, integrar energia solar e armazenamento de energia. Isso permitirá que os operadores deixem de ser meros consumidores de energia para se tornarem consumidores e produtores, contribuindo para um desenvolvimento ecológico e sustentável. A Huawei Digital Power aproveitará sua experiência estabelecida em computação, grandes modelos de IA, energia solar, armazenamento de energia e redes elétricas, para ajudar as operadoras a evoluírem para prosumers 2.0, a fim de vencerem a era da IA.

De acordo com Xia Hesheng, diretor de marketing da Huawei Digital Power, a adoção de aplicações de IA está acelerando e promovendo uma demanda crescente por poder de computação e levando o setor de AIDC a uma fase de rápido crescimento. À medida que a potência dos chips, servidores e racks, bem como a escala dos campi, passam por mudanças dramáticas, a construção de AIDC enfrenta agora quatro grandes desafios: confiabilidade, eficiência energética, entrega e evolução contínua. A Huawei concentra-se na tecnologia e promove a inovação em torno do fornecimento de energia, refrigeração, armazenamento de energia e operações, bem como no modo de construção. Ela oferece uma solução AIDC altamente confiável, com eficiência energética, entrega rápida e totalmente compatível para maximizar os tokens por watt.

No evento, a Huawei Digital Power e o GCC lançaram conjuntamente a Iniciativa de construção conjunta do ecossistema AIDC. A iniciativa visa melhorar a compatibilidade regional das normas e especificações, levando em consideração as políticas locais, as condições ambientais e as necessidades técnicas. Procura também partilhar experiências práticas e construir uma base de conhecimentos dinâmica e global sobre AIDC através de uma plataforma de aliança. Ao usar as especificações como uma ponte, a iniciativa promoverá um ecossistema próspero e construirá um ecossistema global aberto e mutuamente benéfico da indústria de AIDC.

De acordo com Jin Hai, presidente do Conselho de Administração do GCC, diferentes países e regiões têm diferentes combinações energéticas, orientações políticas, medidas de proteção ambiental e cenários de aplicação. Isso apresenta desafios para refinar as especificações e oportunidades valiosas para a criação conjunta do setor. As normas só podem realmente impulsionar o desenvolvimento econômico digital global quando estão enraizadas em uma compreensão profunda das necessidades regionais e alinhadas com as realidades do setor.

Lançamento do Green Site com IA

No evento, a Huawei Digital Power lançou sua solução Green Site alimentada por IA, que apresenta uma sinergia inteligente única de ponta a ponta para capacitar a transição das operadoras de consumidores de energia para prosumers. A solução Green Site com tecnologia de IA baseia-se no conceito de "implantação única, evolução de 10 anos" para simplificar a construção, atendendo aos requisitos dos operadores em cenários como construção de sites 5G, fornecimento de energia se aumento da receita com armazenamento de energia.

Gautham Gnanajothi, vice-presidente sênior da Frost & Sullivan, acredita que as redes de telecomunicações foram construídas para serem resilientes, mas a próxima década as definirá pela inteligência; transformando pegadas energéticas expansivas e geograficamente distribuídas em plataformas orquestradas que não apenas protegem o tempo de atividade, mas também estabilizam ativamente os sistemas de energia, desbloqueiam novos fluxos de valor e reposicionam as telecomunicações como uma força estratégica dentro do ecossistema energético mais amplo.

À medida que a era inteligente se desenvolve rapidamente, a IA abre vastas perspectivas de crescimento para a indústria global de TIC, criando simultaneamente novas oportunidades e desafios para as infraestruturas energéticas de TIC. A Huawei Digital Power continuará investindo em inovação, aproveitando a energia sustentável para impulsionar a era da IA e colaborando com parceiros globais para moldar um novo mundo digital.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924128/image_1.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924247/image_2.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924129/image_3.jpg

FONTE Huawei Digital Power

Da mesma fonte

Huawei lança novo site verde alimentado por IA e soluções AIDC de nível GW para capacitar as operadoras

Huawei lança novo site verde alimentado por IA e soluções AIDC de nível GW para capacitar as operadoras

No evento de lançamento de produtos e soluções durante o MWC Barcelona 2026, Bob He, vice-presidente da Huawei Digital Power, apresentou o Site verde ...
Construindo juntos o caminho para o futuro | Huawei divulga as 10 principais tendências do setor de redes de carregamento em 2026

Construindo juntos o caminho para o futuro | Huawei divulga as 10 principais tendências do setor de redes de carregamento em 2026

Em 16 de janeiro, a Huawei divulgou as 10 principais tendências do setor de redes de carregamento para 2026. Wang Zhiwu, presidente da Divisão de...
More Releases From This Source

Explorar

Green Technology

Green Technology

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

News Releases in Similar Topics