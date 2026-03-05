Huawei تتعاون مع "التحالف العالمي للحوسبة" لإطلاق مبادرة البناء المشترك لمنظومة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

برشلونة، إسبانيا ، 5 مارس 2026 /PRNewswire/ -- في "المنتدى للطاقة الرقمية" خلال "المؤتمر العالمي للجوال في برشلونة 2026" (MWC Barcelona 2026)، أطلقت "هواوي ديجيتال باور" (Huawei Digital Power) "مبادرة البناء المشترك لمنظومة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي" مع "التحالف العالمي للحوسبة" Global Computing) Consortium) (GCC) وكشفت عن الموقع الأخضر الجديد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي لتمكين صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عصر الذكاء الاصطناعي.

Zhou Jianjun, Vice President of Huawei and President of Global Marketing, Sales and Services, Huawei Digital Power Xia Hesheng, CMO of Huawei Digital Power Huawei Digital Power and GCC jointly launch the AIDC Ecosystem Co-construction Initiative

مع تقدم العصر الذكي بسرعة ، ينمو الطلب على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ، ويجب معالجة التحديات في إمدادات الطاقة والتسليم السريع والسلامة والموثوقية. في الوقت نفسه ، تواجه ملايين محطات قاعدة الاتصالات أيضًا استهلاكًا كبيرًا للطاقة وتحديات الشبكات الضعيفة. مع تطوير تقنيات الطاقة ، لا تتيح الطاقة الشمسية توليد طاقة منخفضة الكربون فحسب ، بل أصبحت أيضًا مصدر الطاقة الأكثر فعالية. أصبح دمج الطاقة الخضراء مع الذكاء الاصطناعي الحل الأمثل لمواجهة تحديات استهلاك الطاقة في عصر الذكاء الاصطناعي.

وفقًا لـ "تشو جيانجون"، نائب رئيس شركة "هواوي" ورئيس التسويق العالمي والمبيعات والخدمات ، "هواوي ديجيتال باور" ، تقدم "هواوي" لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقنيات الجيل الخامس (5G) و الذكاء الاصطناعي والسحابة لتمكين التحول الرقمي. في عصر الذكاء الاصطناعي ، تحتاج صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى بنية تحتية طاقة أكثر استدامة ورشاقة ومرونة وموثوقة. سيستخدم المشغلون منشآت مثل مواقع الاتصالات ومراكز البيانات لتحسين كفاءة الطاقة في المعدات ودمج الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة. وهذا سيمكّن المشغلين من الانتقال من كونهم مجرد مستهلكين للطاقة إلى مستهلكين ومنتجين من أجل تنمية خضراء ومستدامة. سوف تستفيد "هواوي ديجيتال باور" من خبرتها الراسخة في مجال الحوسبة ونماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة وشبكات الكهرباء ، لمساعدة المشغلين على التطور نحو "نموذج المنتج - المستهلك 2.0" (Prosumers 2.0)، للفوز بعصر الذكاء الاصطناعي.

وفقًا لـ "شيا هيشينغ"، كبير مسؤولي التسويق في "هواوي ديجيتال باور" ، يتسارع تبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي ، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على طاقة الحوسبة ودفع صناعة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة من النمو السريع. نظرًا لأن قوة الرقائق والخوادم والرفوف ، وكذلك حجم المواقع ، تتعرض لتغييرات جذرية ، فإن بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يواجه الآن أربعة تحديات رئيسية؛ هي الموثوقية وكفاءة الطاقة والتسليم والتطور السلس. تركز "هواوي" على التكنولوجيا وتدفع الابتكار حول إمدادات الطاقة والتبريد وتخزين الطاقة والعمليات بالإضافة إلى وضع البناء. فهي نوفر حلاً موثوقًا للغاية وفعالاً من حيث الطاقة وسريع التسليم ومتوافق تمامًا مع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لتعظيم معالجة الرموز لكل واط.

في الحدث ، أطلقت "هواوي ديجيتال باور" و "التحالف العالمي للحوسبة" بشكل مشترك "مبادرة البناء المشترك لمنظومة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي". تهدف المبادرة إلى تعزيز التوافق الإقليمي للمعايير والمواصفات من خلال النظر في السياسات المحلية والظروف البيئية والاحتياجات التقنية. كما تسعى إلى تبادل الخبرات العملية وبناء قاعدة معرفة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي العالمية الديناميكية من خلال منصة التحالف. من خلال استخدام المواصفات كجسر ، ستعزز المبادرة إيجاد منظومة مزدهرة وستبني منظومة صناعية عالمية مفتوحة ومفيدة للجميع.

بحسب "جين هاي"، رئيس مجلس إدارة "التحالف العالمي للحوسبة" ، فإن البلدان والمناطق المختلفة لديها تنوعات في تكوينات الطاقة ، وتوجهات السياسة ، وإجراءات حماية البيئة ، وسيناريوهات التطبيق. هذا يقدم تحديات لتحسين المواصفات وفرصًا قيّمة للتعاون في الصناعة. يمكن للمعايير أن تسمح حقًا بالتنمية الاقتصادية الرقمية العالمية فقط عندما تكون متجذرة في فهم عميق للاحتياجات الإقليمية وتتماشى مع حقائق الصناعة.

إطلاق موقع أخضر مدعوم بالذكاء الاصطناعي

في الحدث ، أطلقت "هواوي ديجيتال باور" حل الموقع الأخضر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ، والذي يتميز بتآزر ذكي شامل فريد من نوعه لتمكين انتقال المشغلين من مستهلكين للطاقة إلى مستهلكين ومنتجين للطاقة. يقوم حل الموقع الأخضر المدعوم بالذكاء الاصطناعي على مفهوم "النشر لمرة واحدة ، التطور لمدة 10 سنوات" للبناء المبسط ، وتلبية متطلبات المشغلين في سيناريوهات مثل بناء مواقع الجيل الخامس (5G) ، وإمدادات الطاقة الخضراء ، وزيادة إيرادات تخزين الطاقة.

يرى "غوثام ناناجوتي"، نائب الرئيس الأول لشركة "فروست آند سوليفان" (Frost & Sullivan)، أن شبكات الاتصالات بُنيت من أجل المرونة ، ولكن العقد المقبل سوف يحددها بالذكاء ؛ ما يعني تحويل بصمات الطاقة الموزعة جغرافيًا إلى منصات منسقة لا تحمي فقط وقت التشغيل ، ولكن تعمل بنشاط على استقرار أنظمة الطاقة ، وتفتح آفاق تيارات القيمة الجديدة ، وتعيد مكانة الاتصالات كقوة استراتيجية داخل منظومة الطاقة الأوسع.

مع تطور العصر الذكي بسرعة ، يفتح الذكاء الاصطناعي آفاق نمو واسعة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية مع خلق فرص وتحديات جديدة للبنية التحتية للطاقة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ستواصل "هواوي ديجيتال باور" الاستثمار في الابتكار وتسخير الطاقة الخضراء لتشغيل عصر الذكاء الاصطناعي والتعاون مع الشركاء العالميين لتشكيل عالم رقمي جديد.

