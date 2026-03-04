Huawei lança novo site verde alimentado por IA e soluções AIDC de nível GW para capacitar as operadoras

BARCELONA, Espanha, 4 de março de 2026 /PRNewswire/ -- No evento de lançamento de produtos e soluções durante o MWC Barcelona 2026, Bob He, vice-presidente da Huawei Digital Power, apresentou o Site verde de nova geração alimentado por IA e as soluções AIDC de nível GW. Essas soluções ajudam as operadoras a construir redes com meta de carbono zero e estabelecer uma base sólida para a computação de IA na era da Internet agênica, impulsionando uma transformação inteligente e de baixo carbono.

Site verde com tecnologia de IA

Bob He, vice-presidente da Huawei Digital Power (PRNewsfoto/Huawei Digital Power)

À medida que o mundo inteligente se acelera, o desenvolvimento da IA impulsiona um crescimento explosivo no tráfego, apresentando desafios para as instalações de energia dos locais. O Site verde da Huawei, alimentado por IA, é o primeiro a apresentar sinergia inteligente de ponta a ponta, melhorando a resiliência da rede e reduzindo o OPEX de energia, transformando os ativos de armazenamento de energia das operadoras em fluxos de receita.

Zero interrupções de rede devido a quedas de energia: o iBackup duplica o tempo de backup, aumentando a disponibilidade de energia do local para 99,9%. No Kuwait, o tempo de backup de emergência foi aumentado de 3 horas para 6 horas para garantir a continuidade dos negócios durante as quedas de energia.

Um tanque de combustível por ano: algoritmos inteligentes integram previsões meteorológicas, de geração de energia e de carga para permitir um agendamento inteligente e colaborativo de sistemas fotovoltaicos, sistemas de armazenamento de energia e geradores. Na África Austral, esta solução ajudou os clientes a reduzir o consumo de combustível em 75%, economizando mais de US$ 10.000 e reduzindo as emissões de carbono em 18 toneladas por local anualmente.

De economizar dinheiro a ganhar dinheiro: a solução de usina virtual para todos os cenários permite que os ativos de armazenamento de energia das operadoras participem do mercado de eletricidade e gerem receita. No norte da Europa, essa solução ajudou os clientes a aumentar a receita anual em mais de € 2.000 por site.

Solução AIDC de nível GW

A era da inteligência testemunhou um aumento na demanda por poder de computação, impulsionando a construção de instalações da AIDC. No entanto, isso também impõe desafios em termos de confiabilidade, consumo de energia, entrega e evolução suave. O Huawei Data Center Facility reconstrói os quatro elos principais do fornecimento de energia, refrigeração, armazenamento de energia e operações para fornecer uma solução AIDC altamente confiável, energeticamente eficiente, de entrega rápida e totalmente compatível, maximizando os tokens por watt e impulsionando a era da IA.

Fonte de alimentação full-link AIDC: por meio de inovações no fornecimento de energia da rede aos chips e da produção de links de fonte de alimentação, a Huawei desenvolveu uma solução PowerPOD integrada de alta densidade, alta eficiência e confiável para facilitar a entrega rápida do AIDC.

Resfriamento de cadeia completa AIDC: por meio de inovações na dissipação de calor de chips para o ambiente externo e na produção de links de resfriamento, a Huawei criou uma solução de CÁPSULA de TI integrada eficiente, confiável e inteligente para ajudar os AIDCs a obter um resfriamento eficiente e altamente confiável.

IA para operações inteligentes de DC: a IA é aproveitada para aprimorar os data centers, melhorando a segurança e a eficiência energética do AIDC durante todo o ciclo de vida. IA para segurança: a previsão e identificação de falhas facilitam a transição da resposta passiva para a manutenção preditiva.

IA para eficiência energética: a coordenação inteligente e a otimização do resfriamento e do fornecimento de energia reduzem o consumo de energia.

Bob He afirmou que a Huawei aproveitará ao máximo suas vantagens em tecnologias convergentes nas áreas de energia, wireless e serviços para ajudar as operadoras a construir instalações de energia ICT mais flexíveis, confiáveis e ecológicas, acelerar a transformação inteligente na era da IA e alcançar sucesso comercial contínuo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924433/Bob_He_Vice_President_Huawei_Digital_Power.jpg

FONTE Huawei Digital Power