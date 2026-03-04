Huawei, AIDC Ekosistemi Ortak Yapım Girişimini Başlatmak İçin GCC ile İşbirliği Yapıyor

BARSELONA, İspanya, 5 Mart 2026 /PRNewswire/ -- Huawei Digital Power, MWC Barcelona 2026 kapsamındaki Global Dijital Güç Forumu'nda, Global Computing Consortium (GCC) ile AIDC Ekosistemi Ortak İnşa Girişimi'ni başlattı ve yapay zeka çağında ICT endüstrisini güçlendirmek için Yeni Nesil Yapay Zeka Destekli Yeşil Saha'yı tanıttı.

Akıllı çağ hızla ilerlerken, AIDC'ye olan talep artıyor, güç kaynağı, hızlı teslimat, güvenlik ve güvenilirlik konularındaki zorlukların ele alınması gerekiyor. Aynı zamanda, milyonlarca telekom baz istasyonu da yüksek enerji tüketimi ve zayıf şebeke zorluklarıyla karşı karşıya. Enerji teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte güneş enerjisi sadece düşük karbonlu enerji üretimine olanak sağlamakla kalmamış, aynı zamanda en etkili enerji kaynağı haline gelmiştir. Yeşil enerjinin yapay zeka ile entegrasyonu, yapay zeka çağındaki enerji tüketimi zorluklarını ele almak için en uygun çözüm haline gelmiştir.

Huawei Başkan Yardımcısı ve Huawei Dijital Güç Küresel Pazarlama, Satış ve Hizmetler Başkanı Zhou Jianjun'a göre Huawei, dijital dönüşümü sağlamak için ICT endüstrisine 5G, yapay zeka ve bulut sağlıyor. Yapay zeka çağında, ICT endüstrisi daha sürdürülebilir, esnek, çevik ve güvenilir enerji altyapısına ihtiyaç duymaktadır. Operatörler, ekipman enerji verimliliğini artırmak, güneş enerjisi ve enerji depolamayı entegre etmek için telekom sahaları ve veri merkezleri gibi tesisleri kullanacak. Bu, operatörlerin sadece enerji tüketicisi olmaktan çıkıp yeşil ve sürdürülebilir kalkınma için hem tüketici hem de üretici konumuna geçmelerini sağlayacaktır. Huawei Digital Power, bilgi işlem, büyük yapay zeka modelleri, güneş enerjisi, enerji depolama ve elektrik şebekelerindeki yerleşik uzmanlığından yararlanarak operatörlerin yapay zeka çağını kazanmak için prosumer 2.0'a doğru evrilmelerine yardımcı olacak.

Huawei Digital Power CMO'su Xia Hesheng'e göre, yapay zeka uygulamalarının benimsenmesi hızlanıyor, bilgi işlem gücüne olan talebi artırıyor ve AIDC endüstrisini hızlı bir büyüme aşamasına itiyor. Çiplerin, sunucuların ve rafların gücünün yanı sıra kampüslerin ölçeği de dramatik değişikliklere uğrarken, AIDC inşaatı artık dört büyük zorlukla karşı karşıya: güvenilirlik, enerji verimliliği, teslimat ve sorunsuz gelişim. Huawei teknolojiye odaklanmakta ve güç kaynağı, soğutma, enerji depolama ve operasyonların yanı sıra yapım modunda da yenilikler geliştirmektedir. Watt başına tokeni en üst düzeye çıkarmak için son derece güvenilir, enerji tasarruflu, hızlı teslim edilen ve tam uyumlu bir AIDC çözümü sağlar.

Etkinlikte Huawei Digital Power ve GCC, AIDC Ekosistemi Ortak İnşa Girişimi'ni başlattı. Bu girişim, yerel politikaları, çevresel koşulları ve teknik ihtiyaçları dikkate alarak standartların ve şartnamelerin bölgesel uyumluluğunu artırmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, bir ittifak platformu aracılığıyla pratik deneyimleri paylaşmayı ve dinamik bir küresel AIDC bilgi tabanı oluşturmayı amaçlamaktadır. Şartnameleri bir köprü olarak kullanan girişim, gelişen bir ekosistemi teşvik edecek ve açık, karşılıklı fayda sağlayan küresel bir AIDC endüstri ekosistemi oluşturacaktır.

GCC Yönetim Kurulu Başkanı Jin Hai'ye göre, farklı ülkeler ve bölgeler farklı enerji karışımlarına, politika yönelimlerine, çevre koruma önlemlerine ve uygulama senaryolarına sahiptir. Bu durum, hem spesifikasyonların iyileştirilmesinde zorluklara yol açmakta hem de sektörün birlikte yaratılması için değerli fırsatlar sunmaktadır. Standartlar ancak bölgesel ihtiyaçların derinlemesine anlaşılmasını esas aldıklarında ve sektörel gerçeklerle uyumlu olduklarında küresel dijital ekonomik kalkınmayı gerçekten güçlendirebilir.

Etkinlikte Huawei Digital Power, operatörlerin enerji tüketicilerinden üretici tüketicilere geçişini güçlendirmek için benzersiz bir uçtan uca akıllı sinerji içeren Yapay Zeka Destekli Yeşil Saha çözümünün lansmanını yaptı. Yapay Zeka Destekli Yeşil Saha çözümü, basitleştirilmiş yapı için "tek seferlik dağıtım, 10 yıllık evrim" konsepti üzerine inşa edilmiştir ve operatörlerin 5G saha inşaatı, yeşil güç kaynağı ve enerji depolama geliri artışı gibi senaryolardaki gereksinimlerini karşılamaktadır.

Frost & Sullivan Kıdemli Başkan Yardımcısı Gautham Gnanajothi, telekom ağlarının dayanıklılık için inşa edildiğine, ancak önümüzdeki on yılın onları zeka ile tanımlayarak geniş, coğrafi olarak dağıtılmış enerji ayak izlerini yalnızca çalışma süresini korumakla kalmayıp aynı zamanda güç sistemlerini aktif olarak dengeleyen, yeni değer akışlarının kilidini açan ve telekomu daha geniş enerji ekosistemi içinde stratejik bir güç olarak yeniden konumlandıran düzenlenmiş platformlara dönüştüreceğine inanıyor.

Akıllı çağ hızla ilerlerken ve yapay zeka küresel ICT endüstrisi için büyük büyüme beklentilerinin kilidini açarken ICT enerji altyapısı için yeni fırsatlar ve zorluklar yaratıyor. Huawei Digital Power, inovasyona yatırım yapmaya, yapay zeka çağına güç sağlamak için yeşil enerjiden yararlanmaya ve yeni bir dijital dünyayı şekillendirmek için küresel ortaklarla işbirliği yapmaya devam edecek.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2924128/image_1.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2924247/image_2.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2924129/image_3.jpg