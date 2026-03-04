Huawei colabora con GCC para lanzar la Iniciativa de Co-construcción de Ecosistemas de AIDC

BARCELONA, España, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el Global Digital Power Forum durante el MWC Barcelona 2026, Huawei Digital Power lanzó la Iniciativa de Co-construcción de Ecosistemas de AIDC con el Global Computing Consortium (GCC) y dio a conocer el sitio verde impulsado por IA de nueva generación para empoderar a la industria de las TIC en la era de la IA.

Zhou Jianjun, vicepresidente de Huawei y presidente de Marketing, Ventas y Servicios Globales, Huawei Digital Power Xia Hesheng, director de Marketing de Huawei Digital Power

A medida que la era inteligente avanza rápidamente, y la demanda de AIDC está creciendo, es necesario abordar los desafíos en el suministro de energía, la entrega rápida, la seguridad y la confiabilidad. Al mismo tiempo, los millones de estaciones base de telecomunicaciones también enfrentan un alto consumo de energía y desafíos de red débiles. Con el desarrollo de las tecnologías energéticas, la energía solar no solo permite la generación de energía baja en carbono, sino que también se ha convertido en el recurso energético más eficaz. La integración de la energía verde con la IA se ha convertido en la solución óptima para abordar los desafíos del consumo de energía en la era de la IA.

Según Zhou Jianjun, vicepresidente de Huawei y presidente de Marketing, Ventas y Servicios Globales de Huawei Digital Power, Huawei ha estado proporcionando a la industria de las TIC con 5G, IA y nube para permitir la transformación digital. En la era de la IA, la industria de las TIC necesita una infraestructura energética más sostenible, resistente, ágil y confiable. Los operadores utilizarán instalaciones como sitios de telecomunicaciones y centros de datos para mejorar la eficiencia energética de los equipos, integrar la energía solar y el almacenamiento de energía. Esto permitirá a los operadores pasar de ser meros consumidores de energía a consumidores y productores de desarrollo ecológico y sostenible. Huawei Digital Power aprovechará su experiencia establecida en informática, grandes modelos de IA, energía solar, almacenamiento de energía y redes eléctricas, para ayudar a los operadores a evolucionar hacia los prosumidores 2.0, para ganar la era de la IA.

Según Xia Hesheng, director de Marketing de Huawei Digital Power, la adopción de aplicaciones de IA se está acelerando, impulsando la creciente demanda de potencia computacional e impulsando a la industria de AIDC a una fase de rápido crecimiento. A medida que el poder de los chips, los servidores y los bastidores, así como la escala de los campus, experimentan cambios dramáticos, la construcción de AIDC ahora enfrenta cuatro desafíos principales: confiabilidad, eficiencia energética, entrega y evolución sin problemas. Huawei se centra en la tecnología y avanza en la innovación en torno al suministro de energía, la refrigeración, el almacenamiento de energía y las operaciones, así como en el modo de construcción. Proporciona una solución AIDC altamente confiable, de bajo consumo de energía, de entrega rápida y totalmente compatible para maximizar los tokens por cada vatio.

En el evento, Huawei Digital Power y GCC lanzaron conjuntamente la Iniciativa de Co-construcción de Ecosistemas de AIDC. La iniciativa está diseñada para mejorar la compatibilidad regional de estándares y especificaciones al considerar las políticas locales, las condiciones ambientales y las necesidades técnicas. También busca compartir experiencias prácticas y construir una base de conocimientos global dinámica de AIDC a través de una plataforma de alianzas. Al utilizar las especificaciones como un puente, la iniciativa fomentará un ecosistema próspero y construirá un ecosistema de la industria AIDC global abierto y mutuamente beneficioso.

Según Jin Hai, presidente de la junta de CCG, los diferentes países y regiones tienen diferentes combinaciones de energía, orientaciones políticas, medidas de protección ambiental y escenarios de aplicación. Esto plantea tanto desafíos para refinar las especificaciones como valiosas oportunidades para la co-creación de la industria. Las normas pueden potenciar verdaderamente el desarrollo económico digital global solo cuando están arraigadas en un profundo conocimiento de las necesidades regionales y alineadas con las realidades de la industria.

Lanzamiento de sitios ecológicos basados en IA

En el evento, Huawei Digital Power lanzó su solución Green Site impulsada por IA, que cuenta con una sinergia inteligente única de extremo a extremo para potenciar la transición de los operadores de consumidores de energía a prosumidores. La solución Green Site impulsada por IA se basa en el concepto de "implementación única, evolución de 10 años" para una construcción simplificada, que cumple con los requisitos de los operadores en escenarios como la construcción de sitios 5G, el suministro de energía verde y el aumento de los ingresos por almacenamiento de energía.

Gautham Gnanajothi, vicepresidente sénior de Frost & Sullivan, cree que las redes de telecomunicaciones se construyeron para la resiliencia, pero la próxima década las definirá por la inteligencia; transformando las huellas de energía expansivas y distribuidas geográficamente en plataformas orquestadas que no solo protegen el tiempo de actividad, sino que estabilizan activamente los sistemas de energía, desbloquean nuevos flujos de valor y reposicionan a las telecomunicaciones como una fuerza estratégica dentro del ecosistema energético más amplio.

A medida que la era inteligente se desarrolla rápidamente, la IA está abriendo grandes perspectivas de crecimiento para la industria mundial de las TIC, al tiempo que crea nuevas oportunidades y desafíos para la infraestructura energética de las TIC. Huawei Digital Power seguirá invirtiendo en innovación, aprovechará la energía verde para impulsar la era de la IA y colaborará con socios globales para dar forma a un nuevo mundo digital.

