Huawei и China Telecom получили награду GSMA GLOMO за вклад в улучшение жизни детей и молодежи

БАРСЕЛОНА, Испания, 11 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Компании Huawei и China Telecom получили награду GSMA GLOMO на форуме MWC 2026 Barcelona в категории «Best Mobile Innovation for Enhancing the Lives of Children and Young People» в категории Tech4Good за проект Qingjiao Plan (план Цинзяо) в китайском уезде Ланцан.

Разработанный Китайским фондом социального предпринимательства (CSEF) и запущенный в 2019 году, план Цинзяо использует сеть 5G компании China Telecom и платформу WeLink компании Huawei для предоставления учебных ресурсов и онлайн-сообщества для повышения квалификации учителей в интересах сельских школьников и учителей в малообеспеченных районах.

«Соответствуя Целям устойчивого развития ООН, план Цинзяо вносит существенный вклад в преодоление разрыва между городскими и сельскими районами в плане обеспечения равных возможностей в сфере образования», — заявил Цуй Янъян (Cui Yangyang), директор офиса программы TECH4ALL компании Huawei. «Это дает нынешнему поколению студентов из отдаленных районов необходимые учебные ресурсы для успешной жизни в мире цифровых технологий».

На сегодняшний день в рамках проекта прошли обучение почти 180 000 молодых сельских учителей по всему Китаю, что опосредованно принесло пользу десяткам миллионов учеников. В уезде Ланцан в рамках проекта было проведено обучение 600 учителей начальных и средних школ, что принесло пользу 5 000 ученикам.

В состав жюри премии GLOMO входят более 200 независимых отраслевых экспертов, включая аналитиков, журналистов, ученых и технических директоров со всего мира.

Жюри дало следующие комментарии по поводу плана Цинцзяо: «Впечатляющий по масштабу и обладающий потенциалом принести пользу огромному числу молодых студентов». Предлагая множество преимуществ одновременно, а также возможности подключения к сети и ресурсы для учителей, это решение является всесторонним.

Роли партнеров в рамках плана Цинцзяо

CSEF — При поддержке правительства CSEF выявляет выдающихся учителей со всей Китая, чтобы они делились своим опытом в режиме онлайн и предоставляли образовательные ресурсы для повышения квалификации сельских учителей и, таким образом, улучшения результатов обучения учащихся.

Huawei — Реализуемая в рамках программы цифровой интеграции TECH4ALL компании Huawei, платформа WeLink от Huawei Cloud является интерактивной онлайн-платформой для обучения, которая связывает школы, учеников и учителей. Учащиеся из малообеспеченных сельских районов могут получать дистанционные мультимедийные уроки и пользоваться теми же образовательными возможностями, что и их городские сверстники.

China Telecom предоставляет свою инфраструктуру 5G и оптические сети для обеспечения общенационального доступа к услугам связи в сельских районах путем интеграции своих кампусных сетей 5G и Wi-Fi. Данное сетевое решение обеспечивает бесшовный роуминг и безопасное управление различными терминалами между мобильными и фиксированными сетями.

В этом году кампания Huawei TECH4ALL Skills on Wheels также вошла в шортлист в категории «Выдающиеся результаты в маркетинге — Маркетинг во благо».

Об инициативе TECH4ALL

TECH4ALL является долгосрочной инициативой и планом действий компании Huawei по повышению доступности цифровых технологий. Опираясь на инновационные технологии и партнерские отношения, TECH4ALL призвана способствовать созданию инклюзивного и устойчивого цифрового мира.

