Huawei và China Telecom giành Giải thưởng GLOMO của GSMA nhờ sáng kiến nâng cao cuộc sống cho trẻ em và thanh thiếu niên

BARCELONA, Tây Ban Nha, ngày 11 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- Huawei và China Telecom đã nhận Giải thưởng GLOMO của GSMA cho Đổi mới Di động Xuất sắc nhất trong việc Nâng cao Cuộc sống cho Trẻ em và Thanh thiếu niên thuộc hạng mục Tech4Good tại MWC Barcelona 2026, nhờ dự án Qingjiao Plan triển khai tại huyện Lan Thương, Trung Quốc.

Được phát triển bởi Quỹ Doanh nhân Xã hội Trung Quốc (CSEF) và ra mắt vào năm 2019, Qingjiao Plan sử dụng mạng 5G của China Telecom cùng nền tảng WeLink của Huawei để cung cấp tài nguyên học tập và một cộng đồng trực tuyến để đào tạo giáo viên, mang lại lợi ích cho học sinh và giáo viên nông thôn ở những khu vực còn nhiều khó khăn.

"Phù hợp với Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc, Qingjiao Plan góp phần thu hẹp đáng kể khoảng cách giữa đô thị và nông thôn về công bằng giáo dục", Cui Yangyang, Giám đốc Văn phòng Chương trình TECH4ALL của Huawei cho biết. "Dự án trang bị cho thế hệ học sinh hiện nay tại các khu vực xa xôi những nguồn lực học tập cần thiết để phát triển trong thế giới số".

Đến nay, dự án đã đào tạo gần 180.000 giáo viên trẻ tại các vùng nông thôn trên khắp Trung Quốc, qua đó gián tiếp mang lại lợi ích cho hàng chục triệu học sinh. Riêng tại huyện Lan Thương, dự án đã cung cấp chương trình đào tạo cho 600 giáo viên tiểu học và trung học, mang lại lợi ích cho 5.000 học sinh.

Hội đồng giám khảo của giải thưởng GLOMO bao gồm hơn 200 chuyên gia độc lập trong ngành, bao gồm các nhà phân tích, nhà báo, học giả và giám đốc công nghệ đến từ khắp nơi trên thế giới.

Hội đồng giám khảo nhận xét về Qingjiao Plan: "Dự án gây ấn tượng về quy mô và có tiềm năng mang lại lợi ích cho một số lượng rất lớn học sinh nhỏ tuổi. Nhờ mang lại nhiều lợi ích cùng lúc, khả năng kết nối và các nguồn lực dành cho giáo viên đã tạo nên một giải pháp toàn diện".

Vai trò của các đối tác trong Qingjiao Plan

CSEF: Với sự hỗ trợ của chính phủ, CSEF lựa chọn các giáo viên xuất sắc trên khắp Trung Quốc để chia sẻ chuyên môn trực tuyến và cung cấp các nguồn lực giáo dục, qua đó nâng cao năng lực cho giáo viên nông thôn và do đó cải thiện kết quả học tập của học sinh.

Huawei: Được triển khai trong khuôn khổ chương trình hòa nhập kỹ thuật số TECH4ALL của Huawei, nền tảng WeLink của Huawei Cloud cung cấp một nền tảng giảng dạy trực tuyến tương tác, kết nối các trường học, học sinh và giáo viên. Nhờ đó, học sinh tại các khu vực nông thôn hạn chế về nguồn lực có thể tham gia các bài học đa phương tiện từ xa và trải nghiệm học tập tương tự như các bạn cùng trang lứa ở thành thị.

China Telecom cung cấp hạ tầng mạng 5G và cáp quang, mang đến dịch vụ kết nối trên phạm vi toàn quốc cho các khu vực nông thôn bằng cách tích hợp mạng 5G và Wifi trong khuôn viên trường. Giải pháp mạng này hỗ trợ chuyển vùng liền mạch và quản lý an toàn nhiều thiết bị đầu cuối giữa mạng di động và mạng cố định.

Tại lễ trao giải năm nay, chiến dịch Skills on Wheels thuộc chương trình TECH4ALL của Huawei cũng lọt vào danh sách đề cử ở hạng mục Tiếp thị Xuất sắc, Tiếp thị vì cộng đồng.

Giới thiệu về TECH4ALL

TECH4ALL là kế hoạch hành động và sáng kiến hội nhập kỹ thuật số dài hạn của Huawei. Với sự hỗ trợ về mặt công nghệ tiên tiến và các mối quan hệ đối tác, TECH4ALL được thiết kế để tạo ra một thế giới số bền vững và không ai bị bỏ lại phía sau.

Truy cập trang web của Huawei TECH4ALL tại https://www.huawei.com/en/tech4all

Theo dõi chúng tôi trên X tại https://x.com/HUAWEI_TECH4ALL

SOURCE Huawei