Huawei y China Telecom ganan el premio GSMA GLOMO por mejorar la vida de los niños y los jóvenes

BARCELONA, España, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Huawei y China Telecom recibieron el premio GSMA GLOMO a la mejor innovación móvil para mejorar la vida de los niños y los jóvenes en la categoría Tech4Good en el MWC 2026 Barcelona por el Plan Qingjiao en el condado chino de Langcang.

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Desarrollado por la Fundación de Emprendedores Sociales de China (CSEF) y lanzado en 2019, el Plan Qingjiao utiliza la red 5G de China Telecom y la plataforma WeLink de Huawei para proporcionar recursos de aprendizaje y una comunidad en línea para la capacitación de docentes, en beneficio de los estudiantes y docentes de las áreas rurales desfavorecidas.

"En consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, el Plan Qingjiao reduce de manera significativa la brecha entre las áreas urbanas y rurales en términos de equidad educativa", afirmó Cui Yangyang, director de la Oficina del Programa TECH4ALL de Huawei. "Proporciona a la generación actual de estudiantes en áreas remotas los recursos de aprendizaje que necesitan para prosperar en el mundo digital".

Hasta la fecha, el proyecto ha capacitado a casi 180.000 jóvenes docentes rurales en toda China, lo que ha beneficiado de forma indirecta a decenas de millones de estudiantes. En el condado de Langcang, el proyecto ha impartido capacitación a 600 docentes de escuelas primarias y secundarias, lo que ha beneficiado a 5.000 estudiantes.

El jurado de los GLOMO está compuesto por más de 200 expertos independientes del sector, entre los que se incluyen analistas, periodistas, académicos y directores de tecnología de todo el mundo.

El jurado hizo los siguientes comentarios sobre el Plan Qingjiao: "Impresionante por su magnitud y con el potencial de beneficiar a una gran cantidad de jóvenes estudiantes". Al ofrecer múltiples beneficios a la vez, la conectividad y los recursos para los docentes hacen que esta sea una solución completa".

Funciones de los socios del Plan Qingjiao

CSEF: con el apoyo del gobierno, CSEF identifica a docentes destacados de toda China para que compartan su experiencia en línea y proporcionen recursos educativos con el fin de mejorar las capacidades de los docentes rurales y, por lo tanto, mejorar los resultados de los estudiantes.

Huawei: implementada en el marco del programa de inclusión digital TECH4ALL de Huawei, la plataforma WeLink de Huawei Cloud proporciona una plataforma de enseñanza interactiva en línea que conecta escuelas, estudiantes y docentes. Los estudiantes de áreas rurales con pocos recursos pueden recibir clases multimedia a distancia y disfrutar de la misma experiencia de aprendizaje que sus compañeros de las áreas urbanas.

China Telecom proporciona su infraestructura de red óptica y 5G para ofrecer servicios de conexión a nivel nacional para áreas rurales mediante la integración de las redes 5G y wifi del campus. La solución de red admite una itinerancia fluida y la gestión segura de diversos terminales entre redes móviles y fijas.

En la premiación de este año, la campaña TECH4ALL Skills on Wheels de Huawei también fue preseleccionada en la categoría de Excelencia en Marketing "Marketing for Good".

Acerca de TECH4ALL

TECH4ALL es la iniciativa y el plan de acción a largo plazo de Huawei para la inclusión digital. Impulsada por tecnologías y sociedades innovadoras, TECH4ALL está diseñada para hacer posible un mundo digital inclusivo y sostenible.

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FUENTE Huawei