Huawei dan China Telecom Raih Penghargaan GSMA GLOMO atas Inovasi yang Meningkatkan Kehidupan Anak dan Generasi Muda

Dikembangkan oleh China Social Entrepreneur Foundation (CSEF) dan diluncurkan pada 2019, Qingjiao Plan memanfaatkan jaringan 5G China Telecom, serta platform WeLink dari Huawei untuk menyediakan materi belajar dan komunitas daring bagi pelatihan guru. Program ini mendukung siswa dan guru di wilayah pedesaan dengan keterbatasan akses pendidikan.

"Sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, Qingjiao Plan secara nyata turut mempersempit kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan," ujar Cui Yangyang, Director, TECH4ALL Program Office, Huawei. "Program ini membekali generasi muda di daerah terpencil dengan materi belajar yang dibutuhkan agar mereka dapat berkembang di dunia digital."

Hingga saat ini, proyek tersebut telah melatih hampir 180.000 guru muda di wilayah pedesaan di seluruh Tiongkok, serta secara tidak langsung memberikan manfaat bagi puluhan juta siswa. Di Kabupaten Langcang, program ini telah memberikan pelatihan kepada 600 guru sekolah dasar dan menengah, serta mendukung proses belajar bagi sekitar 5.000 siswa.

Dewan juri di ajang penghargaan GLOMO terdiri atas lebih dari 200 pakar independen dari industri global, termasuk analis, jurnalis, akademisi, dan CTO dari berbagai negara.

Panel juri memberikan komentar berikut mengenai Qingjiao Plan: "Program ini sangat mengesankan, baik dari segi skala, serta berpotensi mendatangkan manfaat untuk berbagai siswa muda. Dengan menawarkan berbagai manfaat sekaligus—mulai dari konektivitas hingga sumber daya bagi guru—solusi ini menjadi program yang komprehensif."

Peran Sejumlah Mitra dalam Qingjiao Plan

CSEF: Dengan dukungan pemerintah, CSEF mengidentifikasi guru-guru berprestasi dari seluruh Tiongkok untuk berbagi pengalaman dan keahlian secara daring. Program ini menyediakan sumber daya pendidikan yang meningkatkan kemampuan guru di wilayah pedesaan serta kualitas pembelajaran bagi siswa.

Huawei: Melalui program inklusi digital TECH4ALL , Huawei menghadirkan platform Huawei Cloud WeLink sebagai sarana pembelajaran interaktif daring yang menghubungkan sekolah, siswa, dan guru. Dengan platform ini, siswa di daerah pedesaan yang memiliki keterbatasan sumber daya dapat mengikuti pembelajaran multimedia jarak jauh dan memperoleh pengalaman belajar yang setara dengan siswa di wilayah perkotaan.

China Telecom menyediakan infrastruktur jaringan 5G dan jaringan optik untuk menghadirkan layanan konektivitas nasional di wilayah pedesaan melalui integrasi jaringan 5G kampus dan Wi-Fi. Solusi jaringan ini mendukung roaming yang mulus, serta pengelolaan berbagai perangkat secara aman antara jaringan seluler dan jaringan tetap.

Di ajang tahun ini, program Huawei TECH4ALL Skills on Wheels juga tercantum dalam daftar nominasi kategori "Marketing Excellence – Marketing for Good".

Tentang TECH4ALL

TECH4ALL merupakan inisiatif inklusi digital dan rencana aksi jangka panjang Huawei. Didukung teknologi inovatif dan kemitraan, TECH4ALL mewujudkan dunia digital yang inklusif dan berkelanjutan.

