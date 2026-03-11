Huawei وChina Telecom تفوزان بجائزة GSMA GLOMO لتعزيز حياة الأطفال والشباب

برشلونة، إسبانيا، 11 مارس 2026 /PRNewswire/ -- حصلت شركتا Huawei وChina Telecom على جائزة GSMA GLOMO لأفضل ابتكار في مجال الهواتف المحمولة لتعزيز حياة الأطفال والشباب ضمن فئة Tech4Good خلال المؤتمر العالمي للجوال (MWC) لعام 2026 في برشلونة، وذلك تقديرًا لمبادرة خطة تشينغجياو في مقاطعة لانتسانغ في الصين.

تم تطوير خطة تشينغجياو بواسطة مؤسسة رواد الأعمال الاجتماعيين في الصين (CSEF) وأُطلقت في عام 2019، حيث تعتمد على شبكة 5G الخاصة بشركة China Telecom ومنصة WeLink من Huawei لتوفير موارد تعليمية ومجتمع إلكتروني لتدريب المعلمين، مستفيدة بذلك من التكنولوجيا لتعزيز فرص التعلم للطلاب والمعلمين في المناطق الريفية والمحرومة.

وقال Cui Yangyang، مدير مكتب برنامج TECH4ALL في شركة Huawei: "تماشيًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، تسهم خطة تشينغجياو بشكلٍ فعّال في رأب الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية فيما يتعلق بعدالة التعليم". "تزوّد هذه المبادرة جيل الطلاب الحالي في المناطق النائية بالموارد التعليمية التي يحتاجونها للتميز والازدهار في العالم الرقمي".

وحتى الآن، قام المشروع بتدريب نحو 180,000 معلم شاب في المناطق الريفية على مستوى الصين، ما أسهم بشكلٍ غير مباشر في تحسين فرص التعلم لعشرات الملايين من الطلاب. في مقاطعة لانتسانغ، قدّمت المبادرة تدريبًا لما يقرب من 600 معلم ومعلمة في المدارس الابتدائية والثانوية، مما أسهم في تحسين تجربة التعلم لحوالي 5,000 طالب وطالبة في المنطقة.

تتألف لجنة التحكيم لجوائز GLOMO من أكثر من 200 خبير مستقل في الصناعة، بما في ذلك محللون وصحفيون وأكاديميون وكبار مسؤولي التكنولوجيا (CTOs) من جميع أنحاء العالم.

قدَّمت لجنة التحكيم التعليقات التالية حول خطة تشينغجياو: "مبهرة من حيث الحجم والإمكانيات، مع القدرة على إفادة عدد كبير من الطلاب الشباب. تقدِّم عدة مزايا في آن واحد، حيث تجعل الاتصال الرقمي وموارد تدريب المعلمين من هذه الخطة حلاً متكاملاً ومتوازنًا".

أدوار شركاء خطة تشينغجياو

مؤسسة رواد الأعمال الاجتماعيين في الصين (CSEF): بدعم من الحكومة، تقوم مؤسسة رواد الأعمال الاجتماعيين في الصين (CSEF) بتحديد المعلمين المتميزين من مختلف أنحاء الصين لمشاركة خبراتهم عبر الإنترنت، وتوفير الموارد التعليمية اللازمة لتعزيز قدرات المعلمين في المناطق الريفية، ومن ثمَّ، تحسين نتائج التعلم للطلاب.

Huawei: يتم تنفيذ هذه المبادرة ضمن برنامج Huawei's TECH4ALL للإدماج الرقمي، حيث توفر منصة WeLink السحابية من Huawei منصة تعليمية تفاعلية على الإنترنت، تربط المدارس والطلاب والمعلمين معًا. يمكن للطلاب في المناطق الريفية ذات الموارد المحدودة تلقِّي دروس متعددة الوسائط عن بُعد، مما يتيح لهم الاستفادة من تجربة تعليمية متكافئة مع أقرانهم في المدن.

توفر شركة China Telecom بنية تحتية لشبكات 5G والألياف البصرية لتقديم خدمات الاتصال على مستوى البلاد للمناطق الريفية، من خلال دمج تقنية 5G الجامعية وشبكات Wi-Fi. تدعم حلول الشبكة هذا التجوال السلِس والإدارة الآمنة لمختلف الأجهزة الطرفية بين الشبكات المتنقلة والثابتة.

في جوائز هذا العام، تم أيضًا ترشيح حملة Huawei TECH4ALL Skills on Wheels ضمن فئة التميز التسويقي – التسويق من أجل الخير.

نبذة عن TECH4ALL

TECH4ALL هي مبادرة وخطة عمل الشمول الرقمي طويلة المدى من Huawei. مدعومًا بتقنيات مبتكرة وشراكات استراتيجية، صُمِّم برنامج TECH4ALL لتمكين عالم رقمي شامل ومستدام.

