Huawei i China Telecom zdobywają nagrodę GSMA GLOMO za inicjatywę poprawiającą jakość życia dzieci i młodzieży

BARCELONA, Hiszpania, 10 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów MWC Barcelona 2026 Huawei i China Telecom otrzymały nagrodę GSMA GLOMO w kategorii najlepsze innowacje mobilne dla lepszego życia dzieci i młodzieży w ramach programu Tech4Good za realizację programu Qingjiao Plan w powiecie Langcang w Chinach.

Opracowany przez China Social Entrepreneur Foundation (CSEF) i uruchomiony w 2019 roku program Qingjiao Plan wykorzystuje sieć 5G China Telecom oraz platformę WeLink firmy Huawei do zapewniania zasobów edukacyjnych i internetowej społeczności szkoleniowej dla nauczycieli, wspierając uczniów i nauczycieli z obszarów wiejskich o ograniczonym dostępie do edukacji.

„Zgodny z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ program Qingjiao Plan w istotny sposób zmniejsza różnice między miastem a wsią w zakresie równości w dostępie do edukacji - powiedział Cui Yangyang, dyrektor biura programu TECH4ALL w Huawei. - Wyposaża on obecne pokolenie uczniów z odległych regionów w zasoby edukacyjne, których potrzebują, aby rozwijać się w cyfrowym świecie".

Do tej pory projekt zapewnił szkolenia dla prawie 180 000 młodych nauczycieli z obszarów wiejskich w całych Chinach, pośrednio przynosząc korzyści dziesiątkom milionów uczniów. W powiecie Langcang program objął szkoleniami 600 nauczycieli szkół podstawowych i średnich, na czym skorzystało 5000 uczniów.

W skład jury nagród GLOMO wchodzi ponad 200 niezależnych ekspertów branżowych, w tym analitycy, dziennikarze, przedstawiciele środowiska akademickiego i dyrektorzy techniczni z całego świata.

Jury przyznało następującą opinię na temat programu Qingjiao Plan: „Imponująca skala i potencjał przyniesienia korzyści ogromnej liczbie młodych uczniów. Dzięki jednoczesnemu zapewnieniu wielu usprawnień - łączności i zasobów dla nauczycieli - jest to kompleksowe i dobrze zaprojektowane rozwiązanie".

Role partnerów programu Qingjiao Plan

CSEF: przy wsparciu rządu fundacja CSEF znajduje wybitnych nauczycieli z całych Chin, którzy dzielą się swoją wiedzą w internecie i udostępniają materiały edukacyjne wspierające rozwój kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich, a tym samym poprawiające wyniki uczniów.

Huawei: projekt jest realizowany w ramach programu integracji cyfrowej TECH4ALL firmy Huawei. Huawei Cloud WeLink zapewnia interaktywną platformę nauczania online, która łączy szkoły, uczniów i nauczycieli. Uczniowie z niedostatecznie wyposażonych obszarów wiejskich mogą uczestniczyć w zdalnych multimedialnych lekcjach i korzystać z takich samych doświadczeń edukacyjnych jak ich rówieśnicy w miastach.

China Telecom zapewnia infrastrukturę sieciową 5G i światłowodową, dostarczając usługi łączności na obszarach wiejskich w całym kraju poprzez integrację kampusowych sieci 5G i Wi-Fi. Rozwiązanie sieciowe umożliwia płynny roaming oraz bezpieczne zarządzanie różnymi urządzeniami pomiędzy sieciami mobilnymi i stacjonarnymi.

Podczas tegorocznej edycji nagród kampania Huawei TECH4ALL Skills on Wheels została również zakwalifikowana do finałowej listy w kategorii Marketing Excellence - Marketing for Good.

TECH4ALL

TECH4ALL to długoterminowa inicjatywa i plan działań Huawei na rzecz integracji cyfrowej. Dzięki innowacyjnym technologiom i współpracy partnerskiej umożliwia on integrację i zrównoważony rozwój w cyfrowym świecie.

Strona programu Huawei TECH4ALL: https://www.huawei.com/en/tech4all

Obserwuj firmę na platformie X: https://x.com/HUAWEI_TECH4ALL

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2930185/12.jpg

