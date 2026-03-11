Huawei a China Telecom získali cenu GSMA GLOMO za zlepšenie života detí a mladých ľudí
Mar 11, 2026, 10:26 ET
BARCELONA, Španielsko, 11. marec 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosti Huawei a China Telecom získali na veľtrhu MWC 2026 v Barcelone ocenenie GSMA GLOMO za najlepšiu mobilnú inováciu pre zlepšenie života detí a mladých ľudí v kategórii Tech4Good za plán Qingjiao v čínskom okrese Langcang.
Plán Qingjiao, ktorý vyvinula nadácia China Social Entrepreneur Foundation (CSEF) a bol spustený v roku 2019, poskytuje prostredníctvom 5G siete spoločnosti China Telecom a platformy WeLink od Huawei vzdelávacie zdroje a online komunitu pre školenia učiteľov, z ktorých benefitujú študenti a učitelia z vidieckych oblastí v nedostatočne pokrytých oblastiach.
„V súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSN plán Qingjiao zmysluplne prekonáva priepasť medzi mestom a vidiekom, pokiaľ ide o rovnosť vo vzdelávaní," povedal Cui Yangyang, riaditeľ kancelárie programu TECH4ALL spoločnosti Huawei. „Dodáva súčasnej generácii študentov v odľahlých oblastiach vzdelávacie zdroje, ktoré potrebujú na to, aby prosperovali v digitálnom svete."
Doteraz projekt vyškolil takmer 180 000 mladých učiteľov z vidieka v celej Číne, čo prinieslo nepriamo prospech desiatkam miliónov študentov. V okrese Langcang projekt poskytol školenie 600 učiteľom základných a stredných škôl, z čoho malo prospech 5000 študentov.
Porota pre ceny GLOMO je zložená z viac ako 200 nezávislých odborníkov z odvetvia vrátane analytikov, novinárov, akademikov a technických riaditeľov z celého sveta.
Porota poskytla k plánu Qingjiao nasledujúce komentáre: „Pôsobivý rozsah a potenciál prospieť obrovskému počtu mladých študentov. Ponúka viacero výhod naraz, vďaka prepojeniu a zdrojom pre učiteľov ide o komplexné riešenie.
Úlohy partnerov v pláne Qingjiao
CSEF: S vládnou podporou CSEF vyhľadáva vynikajúcich učiteľov z celej Číny, aby sa podelili o svoje odborné znalosti online a poskytli vzdelávacie zdroje na podporu schopností učiteľov na vidieku, a tým aj na zlepšenie výsledkov študentov.
Huawei: Platforma WeLink od spoločnosti Huawei Cloud, implementovaná v rámci programu digitálnej inklúzie TECH4ALL od spoločnosti Huawei, poskytuje interaktívnu online výučbovú platformu, ktorá spája školy, študentov a učiteľov. Študenti v nedostatočne financovaných vidieckych oblastiach môžu absolvovať multimediálne hodiny na diaľku a užívať si rovnaké vzdelávacie podmienky ako ich rovesníci v mestách.
China Telecom poskytuje svoju 5G a optickú sieťovú infraštruktúru na zaistenie celoštátnych služieb pripojenia pre vidiecke oblasti integráciou svojich areálových 5G a Wi-Fi sietí. Sieťové riešenie podporuje bezproblémový roaming a bezpečnú správu rôznych terminálov medzi mobilnými a pevnými sieťami.
Na tohtoročnom udeľovaní cien sa kampaň Huawei TECH4ALL Skills on Wheels dostala aj do užšieho výberu v kategórii Marketingová excelentnosť ocenení Marketing pre dobro.
O iniciatíve TECH4ALL
TECH4ALL predstavuje dlhodobú iniciatívu a akčný plán spoločnosti Huawei v oblasti digitálnej inklúzie. Plán TECH4ALL, podporovaný inovatívnymi technológiami a partnerstvami, je vypracovaný na podporu inkluzívneho a udržateľného digitálneho sveta.
