Huawei et China Telecom remportent le prix GLOMO de la GSMA pour leur action en faveur de l'amélioration de la vie des enfants et des jeunes

BARCELONE, Espagne, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- Au salon MWC 2026 de Barcelone, Huawei et China Telecom ont reçu le prix GLOMO de la GSMA pour la meilleure innovation mobile au service de l'amélioration de la vie des enfants et des jeunes dans la catégorie Tech4Good : le plan Qingjiao, dans le xian chinois de Lancang.

Créé par la China Social Entrepreneur Foundation (CSEF - Fondation chinoise des entrepreneurs sociaux) et lancé en 2019, le plan Qingjiao utilise le réseau 5G de China Telecom et la plateforme WeLink de Huawei afin de fournir des ressources d'apprentissage et de construire une communauté en ligne pour la formation des enseignants, au bénéfice des élèves ruraux et des enseignants des régions défavorisées.

« En accord avec les objectifs de développement durable de l'ONU, le plan Qingjiao comble de manière significative le fossé entre les zones urbaines et rurales en matière d'équité de l'éducation », a déclaré Cui Yangyang, directrice du bureau du programme TECH4ALL pour Huawei. « Il met à la disposition de la génération actuelle d'élèves des régions éloignées les ressources d'apprentissage dont ils ont besoin pour s'épanouir dans le monde numérique. »

Profitant indirectement à des dizaines de millions d'élèves, le projet a formé à ce jour près de 180 000 jeunes enseignants en milieu rural à travers la Chine. Dans le xian de Lancang, le projet a proposé une formation à 600 enseignants du primaire et du secondaire, qui interviennent auprès de 5 000 élèves.

Le jury des prix GLOMO est composé de plus de 200 spécialistes indépendants du secteur : analystes, journalistes, universitaires et directeurs de la technologie du monde entier.

Le jury a formulé les commentaires suivants sur le plan Qingjiao : « Impressionnant par son ampleur, avec le potentiel de bénéficier à un nombre considérable de jeunes élèves. Offrant de multiples avantages à la fois, la connectabilité et les ressources pédagogiques, ce plan est une solution complète. »

Rôle des partenaires du plan Qingjiao

CSEF : avec le soutien du gouvernement, la CSEF invite des enseignants exceptionnels dans toute la Chine à partager leur expérience en ligne et à proposer des ressources éducatives pour renforcer les capacités des enseignants ruraux et ainsi améliorer les résultats des élèves.

Huawei : mise en œuvre dans le cadre du programme d'inclusion numérique TECH4ALL de Huawei, la plateforme WeLink de Huawei Cloud offre une plateforme deenseignement interactive en ligne reliant les écoles, les élèves et les enseignants. Les élèves des régions rurales où les ressources sont insuffisantes peuvent suivre des cours multimédias à distance et bénéficier de la même expérience d'apprentissage que les élèves de zones urbains.

China Telecom met à disposition son infrastructure de réseau 5G et optique pour fournir dans les zones rurales des services de connexion à l'échelle nationale grâce à l'intégration de ses réseaux 5G et Wi-Fi de campus. La solution de réseau prend en charge l'itinérance transparente et la gestion sécurisée de divers terminaux entre les réseaux mobiles et fixes.

La campagne TECH4ALL Skills on Wheels (Promotion des compétences TECH4ALL) de Huawei a également été présélectionnée pour le prix de cette année dans la catégorie du marketing d'excellence : Marketing for Good (le marketing pour le bien commun).

À propos de TECH4ALL

TECH4ALL est l'initiative et le plan d'action à long terme de Huawei en matière d'inclusion numérique. S'appuyant sur des technologies et des partenariats innovants, le programme TECH4ALL est destiné à faciliter l'inclusion et la durabilité dans le monde numérique.

