Huawei a China Telecom získaly ocenění GSMA GLOMO za zlepšování života dětí a mladých lidí

News provided by

Huawei

Mar 10, 2026, 10:14 ET

BARCELONA, Španělsko, 10. března 2026 /PRNewswire/ -- Společnosti Huawei a China Telecom získaly ocenění GSMA GLOMO za nejlepší mobilní inovaci pro zlepšování života dětí a mladých lidí v kategorii Tech4Good na veletrhu MWC 2026 v Barceloně za projekt nazvaný Plán Qingjiao v čínském okrese Lang-cchang.

Continue Reading
12
12

Projekt Qingjiao, který vyvinula China Social Entrepreneur Foundation (CSEF) a který byl spuštěn v roce 2019, využívá síť 5G společnosti China Telecom a platformu WeLink od Huawei k poskytování vzdělávacích zdrojů a online komunity pro školení učitelů ve prospěch studentů a učitelů z venkovských oblastí v nedostatečně pokrytých oblastech.

„V souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN Plán Qingjiao smysluplně překlenuje propast mezi městem a venkovem, pokud jde o rovnost v oblasti vzdělávání," řekl Cui Yangyang, ředitel programové kanceláře TECH4ALL společnosti Huawei. „Poskytuje současné generaci studentů v odlehlých oblastech vzdělávací zdroje, které potřebují, aby se mohli rozvíjet v digitálním světě."

K dnešnímu dni projekt proškolil téměř 180 000 mladých učitelů z venkovských oblastí po celé Číně, což nepřímo přineslo prospěch desítkám milionů studentů. V okrese Lang-cchang projekt poskytl školení 600 učitelům základních a středních škol, z čehož mělo prospěch 5000 studentů.

Porota GLOMO se skládá z více než 200 nezávislých odborníků z oboru, včetně analytiků, novinářů, badatelů a technických ředitelů z celého světa.

Porota k Plánu Qingjiao uvedla následující komentář: „Je působivý svým rozsahem a potenciálem přinést prospěch obrovskému počtu mladých studentů. Díky několika výhodám najednou, propojení a zdrojům učitelů se jedná o komplexní řešení."

Role partnerů Plánu Qingjiao

CSEF: S podporou vlády vyhledává CSEF vynikající učitele z celé Číny, aby sdíleli své odborné znalosti online a poskytovali vzdělávací zdroje s cílem posílit schopnosti učitelů na venkově a tím zlepšit výsledky studentů.

Huawei: Platforma WeLink společnosti Huawei Cloud, realizovaná v rámci programu digitální inkluze TECH4ALL od Huawei, poskytuje interaktivní online výukovou platformu, která propojuje školy, studenty a učitele. Studenti ve venkovských oblastech s nedostatečnými zdroji mohou využívat multimediální výuku na dálku a těšit se ze stejných vzdělávacích zkušeností jako jejich vrstevníci ve městech.

Společnost China Telecom poskytuje svou infrastrukturu 5G a optické sítě k zajištění celostátních připojovacích služeb pro venkovské oblasti integrací svých kampusových sítí 5G a Wi-Fi. Síťové řešení podporuje plynulý roaming a bezpečné řízení různých terminálů mezi mobilními a pevnými sítěmi.

Na letošním udílení cen byla kampaň TECH4ALL Dovednosti na kolech od Huawei také nominována v kategorii marketingové excelence nazvané Marketing pro dobrou věc.

O TECH4ALL

TECH4ALL je dlouhodobá iniciativa a akční plán společnosti Huawei v oblasti digitální inkluze. Díky inovativním technologiím a partnerstvím je TECH4ALL navržen tak, aby umožnil inkluzivní a udržitelný digitální svět.

Navštivte webové stránky Huawei TECH4ALL na adrese https://www.huawei.com/en/tech4all.

Sledujte nás na X na adrese https://x.com/HUAWEI_TECH4ALL.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2930185/12.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Huawei predstavuje víziu dopravy s názvom „Posúvame mobilitu a logistiku do inteligentného sveta", s podporou piatich nových riešení

Huawei predstavuje víziu dopravy s názvom „Posúvame mobilitu a logistiku do inteligentného sveta", s podporou piatich nových riešení

Na veľtrhu MWC Barcelona 2026 usporiadala spoločnosť Huawei fórum pod názvom Urýchlenie digitálnej inteligencie v doprave. Spoločnosť Huawei spolu so ...
Huawei, Beş Yeni Çözümle Desteklenen "Mobilite ve Lojistiği Akıllı Dünyaya Taşıma" Vizyonunu Tanıttı

Huawei, Beş Yeni Çözümle Desteklenen "Mobilite ve Lojistiği Akıllı Dünyaya Taşıma" Vizyonunu Tanıttı

Huawei, MWC Barcelona 2026'da Accelerate Transportation Digital Intelligence başlıklı bir foruma ev sahipliği yaptı. Huawei, sektördeki müşterileri,...
More Releases From This Source

Explore

Telecommunications Industry

Telecommunications Industry

Networks

Networks

Networks

Networks

Computer & Electronics

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics