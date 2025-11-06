Huawei: trabalhando juntos por uma Europa mais verde e totalmente inteligente

MADRI, 5 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Especialistas técnicos, líderes do setor e parceiros da Huawei de todo o mundo se reuniram no 10º evento Huawei Connect Europe em Madri para discutir como a IA e outras tecnologias estão acelerando as transições digital e verde da Europa, sob o tema do evento "All Intelligence, Greener Europe" ("Toda a inteligência, uma Europa mais ecológica").

David Wang, diretor executivo do conselho da Huawei, discursa no Huawei Connect Europe (PRNewsfoto/Huawei Technologies) Leo Chen, vice-presidente sênior da Huawei e presidente de vendas corporativas, faz uma palestra no evento (PRNewsfoto/Huawei Technologies)

"O mundo inteligente está se aproximando mais rápido do que jamais imaginamos," disse David Wang, diretor executivo do conselho da Huawei. "IA, 5G e energia verde vão transformar a educação, saúde, finanças, indústria e todos os outros setores. Essas tecnologias criarão inúmeras oportunidades de crescimento ao transformar a lógica de negócios, os modelos de serviço e cadeias de valor inteiras. Em apenas cinco anos, por si só, a IA contribuirá com US$ 22,3 trilhões para a economia global."

Wang afirmou que a próxima década será fundamental para a transição dupla da Europa e que, durante esse período, o compromisso da Huawei de permanecer "na Europa, para a Europa" continuará firme. Apoiada por uma rede de centros de P&D, laboratórios de inovação, bases de manufatura e hubs de cadeia de suprimentos, a Huawei está estimulando a inovação e localização para ajudar seus clientes europeus a se tornarem digitais e sustentáveis. Junto com seus parceiros na Europa, a Huawei está determinada a transformar essa visão compartilhada em oportunidade, e essa oportunidade em crescimento duradouro – por uma Europa totalmente inteligente e mais verde.

- Adotando juntos uma Europa mais inteligente e sustentável

"Estamos comprometidos em apoiar a transformação digital e inteligente do continente por meio de investimento em inovação tecnológica, ecossistemas de parceiros e desenvolvimento de talentos", disse Leo Chen, vice-presidente sênior da Huawei e presidente de vendas corporativas. "Juntos, podemos construir uma Europa mais inteligente e sustentável."

Em termos de inovação tecnológica, Chen afirmou que a Huawei lançou produtos e soluções emblemáticos na Europa para ajudar as empresas a construir sua própria infraestrutura digital. Também foram lançadas as HUAWEI eKit 4+10+N SME Intelligence Solutions, que se concentram em quatro cenários: escritório inteligente, negócios inteligentes, educação inteligente e saúde inteligente. Essas soluções facilitam a adoção de novas tecnologias pelas PMEs e fortalecem a última etapa do mundo inteligente.

Quanto aos ecossistemas de parceiros, a Huawei anunciou o SHAPE 2.0 para uma colaboração aprimorada com parceiros locais na Europa. O SHAPE 2.0 é uma versão aprimorada do modelo de parceria SHAPE, lançado pela empresa no ano passado. A Huawei também lançou o plano de desenvolvimento de alianças com parceiros para permitir que seus distribuidores ofereçam melhores soluções e serviços baseados em cenários para seus clientes.

No desenvolvimento de talentos, a Huawei tem trabalhado com universidades e parceiros para formar profissionais e gerar valor para as comunidades locais por meio das Huawei ICT Academies, laboratórios conjuntos e programas de certificação.

O evento reuniu convidados de diversas organizações, que compartilharam suas perspectivas sobre estratégias para as transições digital e verde da Europa. Entre os convidados estavam Matías González Martín, secretário-geral de Telecomunicações e Regulação dos Serviços de Comunicação Audiovisual do Ministério da Transformação Digital e Serviço Público, Governo da Espanha; Ultan Mulligan, CSO da ETSI; Armin de Greiff, CIO do University Hospital Essen; Sebastiaan Moesman, diretor de estratégia da Azerion; Pablo Pirles, gerente geral da Iberdrola | bp pulse; Francisco Pérez Spiess, CTO e cofundador da Wattkraft Solar GmbH; e Jing Fang, especialista-chefe do Escritório Regional da UNESCO para Ciência e Cultura na Europa.

Para mais detalhes, acesse o site oficial do HUAWEI CONNECT 2025 • MADRID.

https://www.huawei.com/eu/events/huaweiconnect-madrid

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811956/David_Wang_Huawei_s_Executive_Director_Board_delivers_a_speech_Huawei.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811957/Leo_Chen_Huawei_s_Senior_Vice_President_President_Enterprise_Sales_delivers.jpg

FONTE Huawei Technologies