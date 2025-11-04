화웨이, '더 지능적이고 친환경적인 유럽'을 위한 협력 강화

마드리드 2025년 11월 4일 /PRNewswire/ -- 전 세계 기술 전문가, 산업 리더, 화웨이의 파트너들이 '올 인텔리전스, 그리너 유럽(All Intelligence, Greener Europe)'을 주제로 열린 제10회 화웨이 커넥트 유럽(Huawei Connect Europe) 행사에 모였다. 이번 행사는 AI(인공지능) 등 첨단 기술이 유럽의 디지털 전환과 녹색 전환을 어떻게 가속화하고 있는지를 집중 조명했다.

데이비드 왕(David Wang) 화웨이 이사회 전무이사는"'지능형 세계'는 우리가 상상했던 것보다 훨씬 빠르게 다가오고 있다"며 "AI, 5G, 녹색 에너지는 교육, 의료, 금융, 제조 등 모든 산업을 변화시킬 것이며, 이러한 기술은 비즈니스 논리, 서비스 모델, 가치 사슬 전반을 혁신함으로써 무한한 성장 기회를 창출할 것이다. 향후 5년 안에 AI만으로도 세계 경제에 미화 22조 3천억 달러의 부가가치를 창출할 것"이라고 말했다.

왕 전무이사는 "다가올 10년은 유럽의 '트윈 전환(twin transition)'에 있어 결정적인 시기가 될 것"이라며, "그 기간 화웨이는 '유럽 안에서, 유럽을 위해(In Europe, for Europe)'라는 약속 아래, R&D 센터, 혁신 연구소, 생산 기지, 공급망 허브 등 현지 인프라를 기반으로 혁신과 현지화를 추진, 유럽 고객이 디지털화와 탈탄소화를 동시에 달성할 수 있도록 지원할 것"이라고 강조했다. 그는 화웨이가 유럽 파트너들과 함께 공동의 비전을 실질적 기회로, 그리고 그 기회를 지속 가능한 성장으로 전환해 나갈 것이라며 모두가 연결되고 모두가 더 지능적이고 친환경적인 유럽(All Intelligent, Greener Europe)을 실현하기 위해 긴밀히 협력하겠다고 밝혔다.

- 더 지능적이고 지속 가능한 유럽을 위한 협력 강조

레오 첸(Leo Chen) 화웨이 수석 부사장 겸 엔터프라이즈 영업 사장은 "우리는 기술 혁신, 파트너 생태계, 인재 개발에 대한 투자를 통해 유럽 대륙의 디지털 및 지능형 전환을 지원하는 데 최선을 다하고 있다"며 "함께라면 우리는 보다 지능적이고 지속 가능한 유럽을 건설할 수 있다"라고 강조했다.

첸 수석 부사장은 기술 혁신 측면에서, 화웨이가 유럽 기업들의 자체 디지털 인프라 구축을 돕기 위해 주력 제품 및 솔루션을 출시했다고 설명했다. 특히 중소기업(SME)을 위한 '화웨이 eKit 4+10+N 중소기업 지능형 솔루션'을 공개했는데, 이는 지능형 오피스, 지능형 비즈니스, 지능형 교육, 지능형 의료의 네 가지 시나리오에 초점을 맞추고 있다. 이들 솔루션은 중소기업이 새로운 기술을 보다 쉽게 도입하고, 지능형 세계로 향하는 '마지막 구간'에 힘을 실어줄 것으로 기대된다.

파트너 생태계와 관련하여 화웨이는 유럽 현지 파트너와의 협업 강화를 위해 SHAPE 2.0을 발표했다. SHAPE 2.0은 지난해 화웨이가 공개했던 SHAPE 파트너십 프레임워크의 업그레이드 버전이다. 화웨이는 또한 유통 파트너들이 고객에게 시나리오 기반 솔루션과 서비스를 더욱 효과적으로 제공할 수 있도록 '파트너 제휴 개발 계획'도 발표했다.

인재 개발 분야에서 화웨이는 대학 및 파트너들과 협력해 화웨이 ICT 아카데미, 공동 연구소, 인증 프로그램을 통해 인재를 양성하고 지역 사회를 위한 가치 창출에 힘써왔다.

이번 화웨이 커넥트 유럽 2025 행사에는 다양한 기관의 인사들이 참석해 유럽의 디지털 및 녹색 전환 전략에 대한 견해를 공유했다. 티아스 곤살레스 마르틴(Matías González Martín) 스페인 정부 디지털 전환 및 공공서비스부(Ministry for Digital Transformation and Public Service) 통신 및 시청각 커뮤니케이션 서비스 규제국 사무총장(Secretary General of Telecommunications and Regulation of Audiovisual Communication Services), 얼턴 뮬리건(Ultan Mulligan) ETSI(유럽전기통신표준협회, European Telecommunications Standards Institute) 최고전략책임자, 아르민 더 그리프(Armin de Greiff) 에센대학병원(University Hospital Essen) 최고정보책임자, 세바스티안 무스만(Sebastiaan Moesman) 아제리온(Azerion) 최고전략책임자, 파블로 피를레스(Pablo Pirles) 이베르드롤라 | BP 펄스(Iberdrola | bp pulse) 총관리자, 프란시스코 페레스 슈피스(Francisco Pérez Spiess) 바트크라프트 솔라(Wattkraft Solar GmbH) 최고기술책임자 겸 공동 창립자, 징 팡(Jing Fang) 유네스코 유럽 지역 과학•문화국(UNESCO Regional Bureau for Science and Culture in Europe) 등이 주요 인사로 참석했다.

자세한 내용은 HUAWEI CONNECT 2025 • MADRID 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.

https://www.huawei.com/eu/events/huaweiconnect-madrid

