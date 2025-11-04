Huawei: společně za zelenější a mnohem inteligentnější Evropu
Nov 04, 2025, 15:21 ET
MADRID, 4. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Technici, přední představitelé oboru a partneři společnosti Huawei z celého světa se sešli na 10. ročníku akce Propojit Evropu díky Huawei v Madridu, aby na téma Mnohem inteligentnější, zelenější Evropa prozkoumali, jak umělá inteligence a další technologie urychlují digitální a zelenou transformaci Evropy.
„Inteligentní svět se blíží rychleji, než jsme si kdy dokázali představit," řekl David Wang, výkonný ředitel představenstva společnosti Huawei. „Umělá inteligence, 5G (pátá generace mobilních sítí) a zelená energie změní vzdělávání, zdravotnictví, finance, výrobu a všechna ostatní odvětví. Tyto technologie vytvoří nespočet příležitostí pro růst tím, že transformují obchodní logiku, modely služeb a celé hodnotové řetězce. Za pouhých pět let přispěje umělá inteligence sama o sobě ke globální ekonomice částkou 22,3 bilionu amerických dolarů."
Wang uvedl, že příští desetiletí bude pro dvojí transformaci Evropy klíčové a že během této doby zůstane závazek společnosti Huawei „v Evropě, pro Evropu" stejně silný. S podporou sítě výzkumných a vývojových center, inovačních laboratoří, výrobních základen a center dodavatelského řetězce podporuje Huawei inovace a lokalizaci, aby pomohl svým evropským zákazníkům přejít na digitální a ekologické technologie. Společně se svými partnery v Evropě je Huawei odhodlána proměnit tuto společnou vizi v příležitost a tuto příležitost v trvalý růst – pro inteligentnější a ekologičtější Evropu.
- Společně za inteligentnější a udržitelnější Evropu
„Zavázali jsme se podporovat digitální a inteligentní transformaci kontinentu prostřednictvím investic do technologických inovací, partnerských ekosystémů a rozvoje talentů," řekl Leo Chen, první viceprezident společnosti Huawei a prezident prodeje podnikovým zákazníkům. „Společně můžeme vybudovat inteligentnější a udržitelnější Evropu."
Pokud jde o technologické inovace, Chen uvedl, že společnost Huawei uvedla na evropský trh vlajkové produkty a řešení, která pomáhají podnikům budovat vlastní digitální infrastrukturu. Společnost také uvedla na trh řešení HUAWEI eKit 4+10+N SME Intelligence Solutions, která se zaměřují na čtyři scénáře: inteligentní kancelář, inteligentní podnikání, inteligentní vzdělávání a inteligentní zdravotní péči. Tato řešení usnadňují malým a středním podnikům přijímání nových technologií a pohánějí poslední fázi inteligentního světa.
Pokud jde o partnerské ekosystémy, společnost Huawei oznámila SHAPE 2.0 pro lepší spolupráci s místními partnery v Evropě. SHAPE 2.0 je vylepšená verze partnerského rámce SHAPE, který společnost uvedla na trh v loňském roce. Společnost Huawei také zveřejnila plán rozvoje partnerské aliance, aby svým distribučním partnerům umožnila lépe poskytovat řešení a služby pro jejich zákazníky na základě různých scénářů.
V oblasti rozvoje talentů společnost Huawei spolupracuje s univerzitami i partnery na rozvoji talentů a vytváření hodnot pro místní komunity prostřednictvím akademií Huawei ICT, společných laboratoří a certifikačních programů.
Tato akce přilákala hosty z různých organizací, kteří se podělili o své názory na strategie pro digitální a zelenou transformaci Evropy. Mezi hosty byli Matías González Martín, generální tajemník pro telekomunikace a regulaci audiovizuálních komunikačních služeb na Ministerstvu pro digitální transformaci a veřejné služby španělské vlády; Ultan Mulligan, obchodní ředitel ETSI; Armin de Greiff, ředitel informačních technologií Univerzitní nemocnice v Essenu; Sebastiaan Moesman, vedoucí strategického plánování v Azerionu; Pablo Pirles, generální ředitel Iberdrola | bp pulse; Francisco Pérez Spiess, technický ředitel a spoluzakladatel společnosti Wattkraft Solar GmbH; a Jing Fang, hlavní expert Regionálního úřadu UNESCO pro vědu a kulturu v Evropě.
