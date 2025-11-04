華為助力歐洲共創全智能、更綠色的未來

新聞提供者Huawei Technologies
04 11月, 2025, 18:37 CST
馬德裡 2025年11月4日 /美通社/ -- 第十屆華為全聯接大會歐洲站（10th Huawei Connect Europe）在馬德裡舉行，全球技術專家、行業領袖及合作伙伴出席活動現場，圍繞「全面智能，綠色歐洲」（All Intelligence, Greener Europe）的主題，共同探討人工智能等技術如何加速歐洲數智化與綠色雙轉型。
華為常務董事汪濤表示：「智能世界正以前所未有的速度到來，AI、5G、綠色能源等技術，正在重塑教育、醫療、金融、制造等行業的運行邏輯，推動商業模式、服務體系與產業鏈價值實現深刻變革，創造無數增長機遇。僅人工智能一項，就將在未來五年為全球經濟貢獻22.3萬億美元。」
汪濤表示，在歐洲邁向智能化與綠色轉型的關鍵十年，華為始終秉持「在歐洲，為歐洲」的承諾，依托覆蓋歐洲的研發中心、創新實驗室、生產基地與供應鏈樞紐，持續深化本地創新，攜手歐洲客戶和伙伴共同推進數字化與綠色雙轉型，將共同願景轉化為機遇，將機遇轉化為持久增長，助力歐洲構建一個全面智能、更加綠色的未來。
共築歐洲行業智能化，創造可持續價值
華為公司高級副總裁、企業銷售總裁陳雷表示：「華為堅持以技術創新、伙伴生態與知識技能為核心的三大支柱，支持歐洲的數字化與智能化轉型，攜手打造一個智能、可持續的歐洲。」
陳雷表示，在技術創新方面，華為面向歐洲推出系列旗艦產品與解決方案，為企業提供堅實的數字基礎設施；針對中小企業市場，華為推出HUAWEI eKit 4+10+N中小企業智能化方案，聚焦智能辦公、商業、教育、醫療四大場景，降低技術應用門檻，打通智能世界最後一公裡。
在伙伴生態方面，華為面向歐洲升級本地合作伙伴體系框架SHAPE 2.0，發布分銷市場伙伴聯盟發展計劃，助力分銷伙伴為客戶提供更優質的場景化解決方案與服務。
人才培養方面，華為依托華為ICT學院、聯合實驗室及專項技術認證等成熟模式，與高校及伙伴共建人才培養生態，為歐洲創造可持續的社會價值。
會議還邀請了多位嘉賓分享了對歐洲雙轉型戰略的觀點和思考。嘉賓包括西班牙數字轉型與公共服務部（Ministry for Digital Transformation and Public Service, Government of Spain）電信秘書長Matías González Martín、歐洲電信標准協會（ETSI）首席戰略官Ultan Mulligan、埃森大學醫院（University Hospital Essen）首席信息官Armin de Greiff、Azerion首席戰略官Sebastiaan Moesman、Iberdrola | bp pulse總經理Pablo Pirles、Wattkraft Solar GmbH聯合創始人兼首席技術官Francisco Pérez Spiess、聯合國教科文組織（UNESCO）歐洲科學和文化區域局高級專家Jing Fang等。
更多詳情，請參閱華為全聯接大會歐洲站2025官網
https://www.huawei.com/eu/events/huaweiconnect-madrid
SOURCE Huawei Technologies
分享這篇文章