Huawei: trabajar juntos por una Europa más ecológica y totalmente inteligente

MADRID, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Expertos técnicos, líderes del sector y colaboradores de Huawei de todo el mundo se reunieron en Madrid con motivo de la 10.ª edición del evento Huawei Connect Europe para explorar cómo la IA y otras tecnologías están acelerando la transición digital y ecológica de Europa, con el tema del evento: "All Intelligence, Greener Europe" (Europa más ecológica y totalmente inteligente).

"El mundo inteligente se acerca más rápido de lo que jamás imaginamos", afirmó David Wang, director ejecutivo de la Junta Directiva de Huawei. "La IA, la tecnología 5G y la energía ecológica cambiarán la educación, la salud, las finanzas, la industria manufacturera y todos los demás sectores. Estas tecnologías generarán innumerables oportunidades de crecimiento al transformar la lógica empresarial, los modelos de servicio y las cadenas de valor en su totalidad. En tan solo cinco años, la IA únicamente aportará 22,3 billones de dólares a la economía mundial.

Wang afirmó que la próxima década será fundamental para la doble transición de Europa y que, durante ese tiempo, el compromiso de Huawei de permanecer "en Europa y para Europa" seguirá siendo firme. Con el respaldo de una red de centros de investigación y desarrollo (I+D), laboratorios de innovación, bases de fabricación y centros de cadena de suministro, Huawei impulsa la innovación y la localización para ayudar a sus clientes europeos a digitalizarse y ser más ecológicos. Junto con sus aliados de Europa, Huawei está decidida a convertir esta visión compartida en una oportunidad, y esta oportunidad en un crecimiento duradero, para una Europa más inteligente y más ecológica.

- Construir juntos una Europa más inteligente y sostenible

"Estamos comprometidos con apoyar la transformación digital e inteligente del continente mediante la inversión en innovación tecnológica, ecosistemas de socios y desarrollo de talento", declaró Leo Chen, vicepresidente sénior y presidente de Ventas Empresariales de Huawei. "Juntos, podemos construir una Europa más inteligente y sostenible".

En términos de innovación tecnológica, Chen comentó que Huawei lanzó soluciones y productos emblemáticos en Europa para ayudar a las empresas a crear su propia infraestructura digital. Además, lanzó las soluciones inteligentes para PYMES eKit 4+10+N de HUAWEI, que se centran en cuatro escenarios: oficina, negocio, educación y asistencia de salud inteligentes. Estas soluciones facilitan que las PYMES adopten nuevas tecnologías e impulsen la última milla del mundo inteligente.

En cuanto a los ecosistemas de socios, Huawei anunció SHAPE 2.0 para mejorar la colaboración con los socios locales en Europa. SHAPE 2.0 es una versión mejorada del marco de colaboración SHAPE que la empresa lanzó el año pasado. Asimismo, Huawei publicó el plan de desarrollo de alianzas con colaboradores para permitir a sus socios distribuidores ofrecer mejores soluciones y servicios basados en escenarios a sus clientes.

Con respecto al desarrollo de talentos, Huawei colaboró con universidades y socios para cultivar talentos y generar valor para las comunidades locales mediante las Academias TIC de Huawei, laboratorios conjuntos y programas de certificación.

Este evento reunió a invitados de diversas organizaciones que compartieron sus perspectivas sobre las estrategias para la transición digital y ecológica de Europa. Entre los invitados estuvieron Matías González Martín, secretario general de Telecomunicaciones y Regulación de Servicios de Comunicación Audiovisual del Ministerio de Transformación Digital y Servicio Público del Gobierno de España; Ultan Mulligan, director de Estrategia de ETSI; Armin de Greiff, director de Informática del Hospital Universitario de Essen; Sebastiaan Moesman, director de Estrategia de Azerion; Pablo Pirles, director general de Iberdrola | bp pulse; Francisco Pérez Spiess, director de Tecnología y cofundador de Wattkraft Solar GmbH; y Jing Fang, experta jefe de la Oficina Regional de la UNESCO para la Ciencia y la Cultura en Europa.

