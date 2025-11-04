Huawei: spoločne k zelenšej a inteligentnejšej Európe
Nov 04, 2025, 15:12 ET
MADRID, 4. november 2025 /PRNewswire/ -- Technickí experti, lídri z odvetvia a partneri spoločnosti Huawei z celého sveta sa stretli na 10. podujatí Huawei Connect Europe v Madride, aby v rámci témy podujatia „Všeobecná inteligencia, zelenšia Európa" preskúmali, ako umelá inteligencia a ďalšie technológie urýchľujú digitálnu a zelenú transformáciu Európy.
„Inteligentný svet sa blíži rýchlejšie, než sme si kedy predstavovali," povedal David Wang, výkonný riaditeľ predstavenstva spoločnosti Huawei. „Umelá inteligencia, 5G a zelená energia zmenia vzdelávanie, zdravotníctvo, financie, výrobu aj všetky ostatné odvetvia. Tieto technológie vytvoria nespočetné množstvo príležitostí pre rast, pretože transformujú obchodnú logiku, modely služieb a celé hodnotové reťazce. Len za päť rokov prispeje AI do globálnej ekonomiky sumou 22,3 bilióna amerických dolárov."
Wang povedal, že nasledujúce desaťročie bude kľúčové pre dvojitú transformáciu Európy a počas tohto obdobia zostáva záväzok spoločnosti Huawei zostať „v Európe, pre Európu" silný. S podporou siete centier výskumu a vývoja, inovačných laboratórií, výrobných základní a centier dodávateľského reťazca presadzuje Huawei inovácie a lokalizáciu, aby podporila svojich európskych zákazníkov pri prechode na digitálnu a ekologickú platformu. Spoločnosť Huawei je spolu so svojimi partnermi v Európe odhodlaná premeniť túto spoločnú víziu na príležitosť a túto príležitosť na trvalý rast – pre všeobecne inteligentnejšiu a zelenšiu Európu.
– Spoločne vytvoríme inteligentnejšiu a udržateľnejšiu Európu
„Zaviazali sme sa podporovať digitálnu a inteligentnú transformáciu kontinentu investovaním do technologických inovácií, partnerských ekosystémov a rozvoja talentov," povedal Leo Chen, senior viceprezident a prezident podnikového predaja spoločnosti Huawei. „Spoločne môžeme vytvoriť inteligentnejšiu a udržateľnejšiu Európu."
Pokiaľ ide o technologické inovácie, Chen uviedol, že spoločnosť Huawei uviedla na trh v Európe vlajkové produkty a riešenia na pomoc podnikom pri budovaní vlastnej digitálnej infraštruktúry. Taktiež uviedla na trh riešenia HUAWEI eKit 4+10+N pre malé a stredné podniky, zamerané na štyri scenáre: inteligentná kancelária, inteligentné podnikanie, inteligentné vzdelávanie a inteligentné zdravotníctvo. Tieto riešenia uľahčujú malým a stredným podnikom zavádzanie nových technológií a zásobujú energiou poslednú míľu inteligentného sveta.
Pokiaľ ide o partnerské ekosystémy, spoločnosť Huawei uviedla SHAPE 2.0 pre lepšiu spoluprácu s lokálnymi partnermi v Európe. SHAPE 2.0 je vylepšená verzia partnerského rámca SHAPE, ktorý bol vydaný minulý rok. Spoločnosť Huawei tiež zverejnila plán rozvoja partnerskej aliancie, s cieľom umožniť svojim distribučným partnerom lepšie poskytovať zákazníkom riešenia a služby založené na scenároch.
V oblasti rozvoja talentov spolupracuje Huawei s univerzitami aj partnermi na podpore talentov a vytváraní hodnoty pre miestne komunity prostredníctvom akadémií Huawei ICT, spoločných laboratórií a certifikačných programov.
Na podujatí sa stretli hostia z rôznych organizácií, ktorí sa podelili o svoje pohľady na stratégie pre digitálnu a zelenú transformáciu Európy. Medzi hostí patrili Matías González Martín, generálny tajomník pre telekomunikácie a reguláciu audiovizuálnych komunikačných služieb na Ministerstve pre digitálnu transformáciu a verejnú službu, vláda Španielska; Ultan Mulligan, CSO ETSI; Armin de Greiff, CIO Univerzitnej nemocnice Essen; Sebastiaan Moesman, hlavný strategický riaditeľ spoločnosti Azerion; Pablo Pirles, generálny riaditeľ spoločnosti Iberdrola | bp pulz; Francisco Pérez Spiess, technický riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti Wattkraft Solar GmbH; a Jing Fang, hlavný expert Regionálneho úradu UNESCO pre vedu a kultúru v Európe.
