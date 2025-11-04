Huawei : travailler ensemble pour une Europe plus verte et plus intelligente

MADRID, 4 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Des experts techniques, des leaders de l'industrie et des partenaires de Huawei du monde entier se sont réunis lors de la 10e édition de Huawei Connect Europe à Madrid pour explorer la façon dont l'IA et d'autres technologies accélèrent les transitions numériques et vertes de l'Europe, sous le thème de l'événement « Toute l'intelligence, une Europe plus verte ».

David Wang, Huawei's Executive Director of the Board, delivers a speech at Huawei Connect Europe Leo Chen, Huawei's Senior Vice President and President of Enterprise Sales, delivers a keynote at the event

« Le monde intelligent se rapproche plus vite que nous ne l'avions imaginé », a déclaré David Wang, directeur exécutif du conseil d'administration de Huawei. « L'IA, la 5G et l'énergie verte changeront l'éducation, les soins de santé, la finance, la fabrication et toutes les autres industries. Ces technologies créeront d'innombrables opportunités de croissance en transformant la logique commerciale, les modèles de service et des chaînes de valeur entières. Dans cinq ans seulement, l'IA contribuera à elle seule à l'économie mondiale à hauteur de 22,3 billions de dollars. »

M. Wang a déclaré que la prochaine décennie sera cruciale pour la double transition de l'Europe et que, pendant cette période, l'engagement de Huawei à rester « en Europe, pour l'Europe » demeurera fort. Soutenu par un réseau de centres de recherche et développement, de laboratoires d'innovation, de bases de fabrication et de centres d'approvisionnement, Huawei stimule l'innovation et la localisation pour aider ses clients européens à passer au numérique et à l'écologie. Avec ses partenaires européens, Huawei est déterminé à transformer cette vision commune en une opportunité, et cette opportunité en une croissance durable - pour une Europe intelligente et plus verte.

- Ensemble pour une Europe plus intelligente et plus durable

« Nous nous engageons à soutenir la transformation numérique et intelligente du continent en investissant dans l'innovation technologique, les écosystèmes de partenaires et le développement des talents », a déclaré Leo Chen, vice-président principal et président des ventes aux entreprises de Huawei. « Ensemble, nous pouvons construire une Europe plus intelligente et plus durable. »

En termes d'innovation technologique, M. Chen a déclaré que Huawei avait lancé des produits et des solutions phares en Europe pour aider les entreprises à construire leur propre infrastructure numérique. La société a également lancé les solutions HUAWEI eKit 4+10+N SME Intelligence, qui se concentrent sur quatre scénarios : bureau intelligent, entreprise intelligente, éducation intelligente et soins de santé intelligents. Ces solutions permettent aux PME d'adopter plus facilement les nouvelles technologies et d'alimenter le dernier kilomètre du monde intelligent.

En ce qui concerne les écosystèmes de partenaires, Huawei a annoncé SHAPE 2.0 en vue d'améliorer la collaboration avec les partenaires locaux en Europe. SHAPE 2.0 est une version améliorée du cadre de partenariat SHAPE publié par l'entreprise l'année dernière. Huawei a également publié le plan de développement de l'alliance des partenaires afin de permettre à ses partenaires de distribution de mieux fournir à leurs clients des solutions et des services basés sur des scénarios.

Dans le domaine du développement des talents, Huawei a travaillé avec des universités et des partenaires pour cultiver les talents et créer de la valeur pour les communautés locales par l'intermédiaire des académies TIC de Huawei, de laboratoires communs et des programmes de certification.

Cet événement a rassemblé des invités de diverses organisations qui ont partagé leurs points de vue sur les stratégies pour les transitions numérique et verte de l'Europe. Parmi ces invités figuraient Matías González Martín, secrétaire général des télécommunications et de la réglementation des services de communication audiovisuelle au ministère de la transformation numérique et du service public du gouvernement espagnol ; Ultan Mulligan, directeur de la stratégie de l'ETSI ; Armin de Greiff, directeur de l'informatique de l'hôpital universitaire d'Essen ; Sebastiaan Moesman, directeur de la stratégie d'Azerion ; Pablo Pirles, directeur général d'Iberdrola | bp pulse ; Francisco Pérez Spiess, directeur technique et cofondateur de Wattkraft Solar GmbH et Jing Fang, expert en chef du Bureau régional de l'UNESCO pour la science et la culture en Europe.

Pour plus de détails, veuillez consulter le site officiel de HUAWEI CONNECT 2025. • MADRID.

