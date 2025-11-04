Huawei -- работая сообща ради более «зеленой» и полностью интеллектуальной Европы

МАДРИД, 4 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Технические эксперты, лидеры отрасли и партнеры Huawei со всего мира встретились на 10-м мероприятии Huawei Connect Europe в Мадриде, чтобы узнать, как ИИ и другие технологии ускоряют цифровой и «зеленый» переходы в Европе. Саммит прошел под девизом «All Intelligence, Greener Europe» (Полностью интеллектуальная и более «зеленая» Европа).

David Wang, Huawei's Executive Director of the Board, delivers a speech at Huawei Connect Europe Leo Chen, Huawei's Senior Vice President and President of Enterprise Sales, delivers a keynote at the event

«Интеллектуальный мир приближается быстрее, чем мы когда-либо могли себе представить», — сказал Дэвид Ванг (David Wang), исполнительный директор совета директоров компании Huawei. «ИИ, 5G и «зеленая» энергетика изменят образование, здравоохранение, финансы, производство и любую другую отрасль. Такие технологии создадут бесчисленные возможности для роста за счет трансформации бизнес-логики, моделей обслуживания и целых цепочек создания стоимости. Всего за пять лет один ИИ принесет мировой экономике $ 22,3 трлн».

Дэвид Ванг сказал, что следующее десятилетие будет иметь решающее значение для двойного перехода Европы, и что в течение этого времени стремление компании Huawei оставаться «в Европе для Европы» сохранит свою силу. При поддержке сети научно-исследовательских центров, инновационных лабораторий, производственных баз и центров цепочек поставок Huawei стимулирует инновации и локализацию, чтобы помочь своим европейским клиентам перейти на цифровые и «зеленые» технологии. Вместе со своими партнерами в Европе Huawei полна решимости превратить это общее видение в возможность, а эту возможность в долгосрочный рост во имя интеллектуальной и более «зеленой» Европы.

- Работая сообща над более интеллектуальной и устойчивой Европой

«Мы стремимся поддерживать цифровую и интеллектуальную трансформацию континента за счет инвестиций в технологические инновации, партнерские экосистемы и развитие талантов», — сказал Лео Чен (Leo Chen), старший вице-президент Huawei и президент по корпоративным продажам. «Вместе мы можем построить более интеллектуальную и устойчивую Европу».

Что касается технологических инноваций, г-н Чен сказал, что Huawei запустила флагманские продукты и решения в Европе, чтобы помочь предприятиям создать собственную цифровую инфраструктуру. Компания также выпустила на рынок интеллектуальные решения HUAWEI eKit 4+10+N SME, в которых основное внимание уделяется четырем сценариям: интеллектуальный офис, интеллектуальный бизнес, интеллектуальное образование и интеллектуальное здравоохранение. Эти решения помогают малым и средним предприятиям внедрять новые технологии и сделать последний шаг к интеллектуальному миру.

Что касается партнерских экосистем, Huawei анонсировала SHAPE 2.0 для расширения сотрудничества с местными партнерами в Европе. SHAPE 2.0 — это обновленная версия партнерской платформы SHAPE, которая была выпущена компанией в прошлом году. Huawei также выпустила план развития партнерского альянса, чтобы дать возможность дистрибьюторам компании усовершенствовать предоставление решений и услуг на основе сценариев своим клиентам.

В области развития талантов Huawei сотрудничает как с университетами, так и с партнерами, чтобы развивать таланты и создавать ценность для местных сообществ с помощью ИКТ-академий Huawei, совместных лабораторий и программ сертификации.

Это мероприятие собрало гостей из различных организаций, которые поделились своими взглядами на стратегии цифрового и «зеленого» переходов в Европе. Мероприятие посетили: Матиас Гонсалес Мартин (Matías González Martín), генеральный секретарь по телекоммуникациям и регулированию аудиовизуальных коммуникационных услуг в Министерстве цифровой трансформации и общественных услуг (Ministry for Digital Transformation and Public Service), правительство Испании; Ултан Маллиган (Ultan Mulligan), CSO ETSI; Армин де Грейфф ( Armin de Greiff), ИТ-директор University Hospital Essen; Себастьян Моесман (Sebastiaan Moesman), директор по стратегии Azerion; Пабло Пирлес (Pablo Pirles), генеральный менеджер Iberdrola | bp pulse; Франсиско Перес Списс (Francisco Pérez Spiess), CTO и соучредитель Wattkraft Solar GmbH; и Цзин Фан (Jing Fang), главный эксперт Регионального бюро ЮНЕСКО по науке и культуре в Европе (UNESCO Regional Bureau for Science and Culture).

Для получения более подробной информации посетите официальный сайт HUAWEI CONNECT 2025 • МАДРИД.

https://www.huawei.com/eu/events/huaweiconnect-madrid

