Huawei: Berkolaborasi Menuju Eropa yang Lebih Hijau dan Cerdas

"Era teknologi pintar hadir lebih cepat dari yang dibayangkan," ujar David Wang, Executive Directorof the Board, Huawei. "AI, 5G, dan energi hijau akan mengubah berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, keuangan, dan manufaktur. Teknologi-teknologi ini akan membuka banyak peluang pertumbuhan dengan merombak logika bisnis, model layanan, dan rantai nilai industri secara menyeluruh. Dalam lima tahun ke depan, AI sendiri akan berkontribusi sebesar US$22,3 triliun terhadap perekonomian global."

Menurut Wang, dekade berikutnya akan menjadi masa penting bagi transformasi digital dan hijau di Eropa. Selama masa tersebut, Huawei akan terus berkomitmen untuk tetap "di Eropa, untuk Eropa." Dengan dukungan jaringan pusat riset dan pengembangan (R&D), laboratorium inovasi, fasilitas manufaktur, dan pusat rantai pasokan di Eropa, Huawei selalu mendorong inovasi dan lokalisasi guna membantu pelanggan di kawasan ini bertransformasi menuju ekonomi digital dan berkelanjutan. Bersama para mitranya di Eropa, Huawei bertekad mengubah visi bersama ini menjadi peluang nyata — serta mengubah peluang tersebut menjadi pertumbuhan berkelanjutan — agar Eropa menuju masa depan yang lebih cerdas dan hijau.

- Membangun Eropa yang Cerdas dan Berkelanjutan secara Kolaboratif

"Kami berkomitmen mendukung transformasi digital dan cerdas di Eropa dengan berinvestasi dalam inovasi teknologi, pengembangan ekosistem kemitraan dan SDM," ujar Leo Chen, Senior Vice President, Huawei, yang juga menjabat President, Enterprise Sales, Huawei. "Dengan bekerja sama, kita dapat membangun Eropa yang lebih cerdas dan berkelanjutan."

Dalam hal inovasi teknologi, Chen menjelaskan bahwa Huawei telah meluncurkan berbagai produk dan solusi unggulan di Eropa agar kalangan perusahaan dapat membangun infrastruktur digital sendiri. Huawei juga memperkenalkan Solusi "HUAWEI eKit 4+10+N SME Intelligence" yang berfokus pada empat skenario utama: kantor cerdas, bisnis cerdas, pendidikan cerdas, dan layanan kesehatan cerdas. Solusi ini mempermudah usaha kecil dan menengah (UKM) dalam mengadopsi teknologi baru dan mempercepat langkah menuju dunia yang benar-benar cerdas.

Dari sisi pengembangan ekosistem kemitraan, Huawei memperkenalkan SHAPE 2.0, versi terbaru dari kerangka kerja kemitraan SHAPE yang diluncurkan pada tahun lalu. Melalui SHAPE 2.0 dan program pengembangan aliansi mitra, Huawei membantu mitra distribusi untuk menghadirkan solusi dan layanan berbasiskan skenario yang lebih tepat sasaran.

Untuk pengembangan SDM, Huawei bekerja sama dengan universitas dan mitra lokal untuk meningkatkan keahlian digital melalui Huawei ICT Academy, laboratorium bersama, serta program sertifikasi yang memberikan nilai tambah bagi komunitas lokal.

Acara ini juga melibatkan berbagai pembicara yang berbagi pandangan mengenai strategi transformasi digital dan hijau di Eropa, termasuk: Matías González Martín, Secretary General, Telecommunications and Regulation, Audiovisual Communication Services, Kementerian Transformasi Digital dan Layanan Publik Spanyol; Ultan Mulligan, CSO, ETSI; Armin de Greiff, CIO, University Hospital Essen; Sebastiaan Moesman, Chief Strategy Officer, Azerion; Pablo Pirles, General Manager, Iberdrola | bp pulse; Francisco Pérez Spiess, CTO & Co. Founder, Wattkraft Solar GmbH; serta Jing Fang, Chief Expert, UNESCO Regional Bureau for Science and Culture di Eropa.

