Huawei: współpraca na rzecz bardziej ekologicznej, w pełni inteligentnej Europy

MADRYT, 4 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Eksperci techniczni, liderzy branży i partnerzy Huawei z całego świata spotkali się podczas 10. edycji wydarzenia Huawei Connect Europe w Madrycie, aby pod hasłem „All Intelligence, Greener Europe" („W pełni inteligentna, bardziej ekologiczna Europa") omówić, w jaki sposób sztuczna inteligencja i inne technologie przyspieszają cyfrową i zieloną transformację Europy.

David Wang, Huawei's Executive Director of the Board, delivers a speech at Huawei Connect Europe Leo Chen, Huawei's Senior Vice President and President of Enterprise Sales, delivers a keynote at the event

„Inteligentny świat zbliża się szybciej, niż kiedykolwiek sobie wyobrażaliśmy - powiedział David Wang, dyrektor wykonawczy zarządu Huawei. - Sztuczna inteligencja, 5G i zielona energia zmienią edukację, opiekę zdrowotną, finanse, produkcję i każdą inną branżę. Technologie te stworzą niezliczone możliwości rozwoju poprzez transformację logiki biznesowej, modeli usług i całych łańcuchów wartości. W ciągu zaledwie pięciu lat sama sztuczna inteligencja wniesie do globalnej gospodarki 22,3 biliona dolarów".

Wang powiedział, że następna dekada będzie miała kluczowe znaczenie dla podwójnej transformacji Europy i że w tym czasie firma Huawei pozostanie silnie zaangażowana w realizację swojej misji „W Europie, dla Europy". Wspierana przez sieć centrów badawczo-rozwojowych, laboratoriów innowacji, baz produkcyjnych i centrów łańcucha dostaw, firma Huawei promuje innowacje i działania lokalne, aby pomóc swoim europejskim klientom w przejściu na technologie cyfrowe i ekologiczne. Wspólnie ze swoimi partnerami w Europie firma Huawei jest zdeterminowana, aby przekształcić tę wspólną wizję w szansę, a tę szansę w trwały wzrost - na rzecz w pełni inteligentnej i bardziej ekologicznej Europy.

- Wspólne dążenie do stworzenia bardziej inteligentnej i zrównoważonej Europy

„Naszym celem jest wspieranie cyfrowej i inteligentnej transformacji kontynentu poprzez inwestycje w innowacje technologiczne, rozwój ekosystemu partnerów oraz kształcenie talentów - powiedział Leo Chen, starszy wiceprezes Huawei i prezes ds. sprzedaży korporacyjnej. - Wspólnie możemy zbudować bardziej inteligentną i zrównoważoną Europę".

Odnosząc się do innowacji technologicznych, Chen powiedział, że firma Huawei wprowadziła na rynek europejski flagowe produkty i rozwiązania, które pomagają przedsiębiorstwom budować własną infrastrukturę cyfrową. Firma wprowadziła również inteligentne rozwiązania HUAWEI eKit 4+10+N dla małych i średnich przedsiębiorstw, które koncentrują się na czterech scenariuszach: inteligentnym biurze, inteligentnym biznesie, inteligentnej edukacji i inteligentnej opiece zdrowotnej. Rozwiązania te ułatwiają małym i średnim przedsiębiorstwom wdrażanie nowych technologii i napędzają ostatni etap rozwoju inteligentnego świata.

Jeśli chodzi o ekosystemy partnerskie, firma Huawei ogłosiła program SHAPE 2.0, którego celem jest zacieśnienie współpracy z lokalnymi partnerami w Europie. SHAPE 2.0 jest ulepszoną wersją programu partnerskiego SHAPE, który firma wprowadziła w zeszłym roku. Ponadto firma Huawei opublikowała plan rozwoju sojuszu partnerskiego, aby ułatwić swoim partnerom dystrybucyjnym dostarczanie klientom rozwiązań i usług dostosowanych do konkretnych scenariuszy.

W zakresie rozwoju talentów firma Huawei współpracowała zarówno z uniwersytetami, jak i partnerami, kultywując talenty i tworząc wartość dla lokalnych społeczności poprzez akademie ICT Huawei, wspólne laboratoria i programy certyfikacyjne.

Wydarzenie zgromadziło gości z różnych organizacji, którzy podzielili się swoimi opiniami na temat strategii dotyczących cyfrowej i zielonej transformacji Europy. Wśród gości znaleźli się: Matías González Martín, sekretarz generalny ds. telekomunikacji i regulacji usług komunikacji audiowizualnej w hiszpańskim Ministerstwie Transformacji Cyfrowej i Służby Publicznej; Ultan Mulligan, dyrektor ds. usług (CSO) w ETSI; Armin de Greiff, dyrektor IT (CIO) w Szpitalu Uniwersyteckim w Essen; Sebastiaan Moesman, dyrektor ds. strategii (CSO) w Azerion; Pablo Pirles, dyrektor generalny Iberdrola | bp pulse; Francisco Pérez Spiess, dyrektor ds. technicznych (CTO) i współzałożyciel Wattkraft Solar GmbH; oraz Jing Fang, główny ekspert Regionalnego Biura UNESCO ds. Nauki i Kultury w Europie.

Więcej szczegółów można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej HUAWEI CONNECT 2025 • MADRID.

https://www.huawei.com/eu/events/huaweiconnect-madrid

