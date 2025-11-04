Huawei：グリーンで全方位的なインテリジェント・ヨーロッパの実現に向け共に歩む

マドリード、2025年11月4日 /PRNewswire/ -- 世界各国から集まった技術専門家、業界リーダー、そしてHuaweiのパートナー企業がマドリードで開催された第10回Huawei Connect Europeに出席し、「すべての知性で、よりグリーンなヨーロッパを（All Intelligence, Greener Europe）」をテーマに、AIをはじめとする各種技術がヨーロッパのデジタルおよびグリーン・トランジションをいかに加速させているかについて議論しました。

「インテリジェントな世界は、私たちが想像していたよりもはるかに早く近づいています」とHuawei取締役会エグゼクティブディレクターのDavid Wang氏は述べました。「AI、5G、そしてグリーンエネルギーは、教育、医療、金融、製造業など、あらゆる産業を変革するでしょう。これらの技術は、ビジネスの論理、サービスモデル、さらにはバリューチェーン全体を変えることで、無数の成長機会を生み出します。今後わずか5年で、AIだけでも世界経済に22兆3,000億ドルの貢献をもたらす見込みです。」

David Wang, Huawei's Executive Director of the Board, delivers a speech at Huawei Connect Europe (PRNewsfoto/Huawei Technologies) Leo Chen, Huawei's Senior Vice President and President of Enterprise Sales, delivers a keynote at the event (PRNewsfoto/Huawei Technologies)

Wang氏は、今後の10年間がヨーロッパの「デジタル」と「グリーン」という二重のトランジションにとって極めて重要な時期になると述べ、同期間においてもHuaweiが掲げる「ヨーロッパに根ざし、ヨーロッパのために（In Europe, for Europe）」という理念へのコミットメントは揺るぎないと強調しました。また、同氏はR&Dセンター、イノベーションラボ、製造拠点、サプライチェーンハブから成るネットワークによって支えられたHuaweiは、革新とローカライゼーションを推進し、ヨーロッパの顧客がデジタル化とグリーン化を実現できるよう支援していると述べました。Huaweiはヨーロッパのパートナーと共に、この共通のビジョンを新たな機会へと変え、さらにその機会を持続的な成長へとつなげる決意です。それは、すべてがインテリジェントで、よりグリーンなヨーロッパを実現するための取り組みです。

- よりインテリジェントで持続可能なヨーロッパを共に実現する

「私たちは、技術革新、パートナーエコシステム、人材育成への投資を通じて、ヨーロッパ大陸のデジタル化とインテリジェント化の推進を支援していくことを約束します」と、Huawei上級副社長兼法人営業担当社長のLeo Chen氏は述べました。「共に、よりインテリジェントで持続可能なヨーロッパを築いていきましょう。」

技術革新の面では、Huaweiがヨーロッパで企業のデジタルインフラ構築を支援するため、フラッグシップ製品およびソリューションを展開しているとChen氏は述べました。また同社は、中小企業向けの「HUAWEI eKit 4+10+N 中小企業インテリジェンス・ソリューション」を発表しており、インテリジェントなオフィス、インテリジェントなビジネス、インテリジェントな教育、インテリジェントなヘルスケアという4つのシナリオに重点を置いています。これらのソリューションは、中小企業（SME）が新しい技術を導入しやすくし、インテリジェントな世界のラストワンマイルを支える役割を果たします。

パートナーエコシステムに関しては、Huaweiはヨーロッパの現地パートナーとの協業を強化するため、「SHAPE 2.0」を発表しました。SHAPE 2.0は、同社が昨年発表したパートナーシップ枠組み「SHAPE」のアップグレード版です。また、Huaweiは販売パートナーが顧客に対してより効果的にシナリオベースのソリューションやサービスを提供できるよう支援するため、「パートナーアライアンス開発計画」を発表しました。

人材育成の分野では、同社は大学やパートナー企業と連携し、「Huawei ICTアカデミー」や共同ラボ、認定プログラムを通じて人材を育成し、地域社会に価値を創出しています。

このイベントには、さまざまな組織からの来賓が集まり、ヨーロッパのデジタルおよびグリーン・トランジションに向けた戦略について、それぞれの見解を共有しました。出席者には、スペイン政府デジタル変革・公共サービス省の通信・視聴覚コミュニケーションサービス規制総局長であるMatías González Martín氏、ETSIのCSOであるUltan Mulligan氏、Essen大学病院のCIOであるArmin de Greiff氏、Azerionの最高戦略責任者であるSebastiaan Moesman氏、Iberdrola | bp pulseのゼネラルマネージャーであるPablo Pirles氏、Wattkraft Solar GmbHのCTO兼共同創業者であるFrancisco Pérez Spiess氏、そしてUNESCO欧州地域科学文化局の主任専門家であるJing Fang氏が名を連ねました。

詳細については、「HUAWEI CONNECT 2025・MADRID」の公式ウェブサイトをご覧ください。

https://www.huawei.com/eu/events/huaweiconnect-madrid

