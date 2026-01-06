HunterLab predstavuje Agera® L2, spektrofotometer referenčnej‑triedy navrhnutý pre vizuálnu zhodu a prísne tolerancie

RESTON, Virgínia., 6. januára 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť HunterLab®, svetový líder v oblasti inovácií pri meraní farieb, dnes oznámila uvedenie spektrofotometra/kolorimetra Agera® L2, riešenia referenčnej‑triedy navrhnutého tak, aby poskytoval vizuálne zladené meranie farieb v najnáročnejších aplikáciách.

Dosiahnite presnosť farieb referenčnej úrovne s Agera L2. Agera L2, navrhnutá pre prísne tolerancie a dlhodobú spoľahlivosť, kombinuje certifikované osvetlenie zdroja triedy „A" CIE D65, vynikajúci výkon s nízkou odrazivosťou, najväčšiu meraciu plochu v odvetví a vstavané napájanie a úložisko pre PC. Agera L2 poskytuje spoľahlivé a vizuálne zladené merania, či už je k dispozícii kontrolované prostredie pre sledovanie D65 alebo nie.

Agera L2 je ideálne riešenie na meranie farieb pre plasty, recykláciu plastov, obaly, retroreflexné a bezpečnostné materiály, textílie, nátery, liečivá, petrochemické výrobky, papier a súvisiace materiály a čokoľvek s odrazivosťou 20 % alebo menej.

Kliknite sem a pozrite si video o produkte, kde sa dozviete viac: Pozrite si Agera L2 v akcii!

„Spoločnosť HunterLab už desaťročia stanovuje, čo znamená presné meranie farieb. S Agera L2 opäť dvíhame túto latku – nastavujeme nový štandard presnosti farieb zosúladením údajov z prístroja s ľudským zrakom, a to aj v tých najnáročnejších aplikáciách," povedal Bob Weaver, prezident spoločnosti HunterLab. „Agera L2 poskytuje referenčnú‑triedu, ktorej môžu dôverovať tímy zodpovedné za kvalitu – v laboratóriách, na výrobných linkách a po celom svete."

Čím sa Agera L2 odlišuje?

Kľúčové vlastnosti a výhody

  • Špeciálny robustný prístroj pre kritické odvetvia
    Obvodový prístroj 0°/45° referenčnej triedy pre presné meranie farieb tam, kde sú nevyhnutné prísne tolerancie a vizuálna zhoda.
  • Zjednodušené rozhranie pre operátorov
    Softvér Essentials L2 ponúka prehľadné rozhranie optimalizované pre dotykové ovládanie, ktoré podporuje rýchle rozhodovanie s minimálnym zaškolením.
  • Vstavané napájanie z počítača
    Plne samostatná pracovná stanica s integrovaným spracovaním a úložiskom pre viac ako 4 milióny meraní.
  • Skutočné denné osvetlenie D65
    Certifikovaný zdroj CIE D65 triedy „A" poskytuje konzistentnú vizuálnu presnosť v laboratóriách, na linkách a na rôznych lokalitách.
  • Vylepšený výkon pre tmavé vzorky
    6-násobné zlepšenie presnosti a vizuálnej korelácie na vzorkách s odrazivosťou pod 20 %.
  • Presnosť pre fluorescenčné materiály
    Skutočné osvetlenie D65 s riadenou UV kalibráciou zaisťuje spoľahlivé meranie retroreflexných a opticky zjasnených materiálov.
  • Extra veľká zorná plocha
    Najväčšia jednoliata meracia plocha – 4-násobne až 16-násobne väčšia ako u bežných prístrojov – pre textúrované, vzorované a smerové materiály.
  • Vstavaná kamera na zobrazenie vzorky + nahrávanie obrazovky
    Potvrdzuje zarovnanie vzorky, zachytáva obrázky a zaznamenáva údaje na účely sledovateľnosti a školenia.
  • Súčasné meranie farby a lesku pri 60°
    Zobrazuje obe hodnoty naraz, čo zjednodušuje pracovné postupy.
  • Vytvorené pre integritu údajov a súlad s predpismi
    Správa používateľov na základe rolí, protokolovanie auditu a súlad s Kódexom federálnych nariadení, hlavou 21.
  • Robustný dizajn pre spoľahlivosť v reálnom svete
    Utesnený optický systém chráni pred prachom, žmolkami, práškami a rozliatím.
  • Pokročilý export údajov a komunikácia
    Pripojenie cez Ethernet, USB a HDMI, jednoduchá integrácia so systémami LIMS a SPC.

Agera L2 posilňuje vedúce postavenie spoločnosti HunterLab v oblasti merania farieb tým, že poskytuje tímom kontroly kvality výkonný nástroj na zachytávanie, kvantifikáciu a interpretáciu farebných údajov s väčšou presnosťou; pomáha im udržiavať konzistentnosť, spĺňať normy, znižovať odpad a zlepšovať výrobu.

Ak chcete požiadať o ukážku alebo sa dozvedieť viac, navštívte stránku www.hunterlab.com alebo kontaktujte [email protected].

