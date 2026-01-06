HunterLab Luncurkan Agera® L2, Spektrofotometer Kelas Referensi yang Dirancang untuk Kecocokan Visual dan Toleransi Ketat

Dapatkan keakuratan warna tingkat referensi dengan Agera L2. Dibuat untuk toleransi ketat dan keandalan jangka panjang, Agera L2 memadukan pencahayaan sumber CIE D65 Grade 'A' bersertifikat, kinerja reflektansi rendah yang unggul, area pengukuran terbesar di industri ini, dan daya maupun penyimpanan internal di PC. Agera L2 menghasilkan pengukuran yang meyakinkan dan cocok dengan visual dalam lingkungan tampilan D65 terkontrol maupun tidak.

Agera L2 adalah solusi pengukuran warna yang ideal untuk plastik, daur ulang plastik, pengemasan, bahan retroreflektif dan bahan keamanan, tekstil, pelapis, farmasi, petrokimia, kertas dan bahan terkait, dan apa pun dengan reflektansi maksimum 20%.

Klik di sini untuk menyaksikan video produk dan informasi lebih lanjut: Lihat kinerja Agera L2!

"Selama puluhan tahun, HunterLab mendefinisikan arti pengukuran warna yang akurat. Dengan Agera L2, kami kembali meningkatkan standar ini, menetapkan standar baru untuk keakuratan warna dengan menyelaraskan data instrumen dan penglihatan manusia, bahkan dalam penggunaan tersulit," kata Bob Weaver, Presiden HunterLab. "Agera L2 memiliki performa kelas referensi yang dapat dipercaya oleh tim pengendalian kualitas - di laboratorium, lini produksi, dan di lokasi di seluruh dunia."

Mengapa Agera L2 Berbeda?

Fitur dan Manfaat Utama

Kekuatan yang Dirancang Khusus Untuk Industri Penting

Instrumen lingkar 0°/45° kelas referensi untuk pengukuran warna yang akurat di mana toleransi ketat dan kecocokan visual sangat penting.

Perangkat lunak Essentials L2 memiliki antarmuka yang jelas dan dioptimalkan untuk sentuhan -mendukung pengambilan keputusan yang cepat dengan pelatihan minimal.

Stasiun kerja yang mandiri sepenuhnya dengan pemrosesan dan penyimpanan onboard untuk lebih dari 4 juta pengukuran.

Sumber CIE D65 Grade 'A' bersertifikat memberikan keakuratan visual yang konsisten di laboratorium, lini produksi, dan di berbagai lokasi.

Peningkatan 6 kali lipat dalam hal keakuratan dan korelasi visual pada sampel dengan reflektansi di bawah 20%.

Pencahayaan D65 sesungguhnya dengan kalibrasi UV terkontrol memastikan pengukuran yang andal untuk bahan retroreflektif dan bahan yang dipercerah secara optik.

Bidang pengukuran tunggal yang terbesar; 4-16 kali lipat lebih besar dibanding instrumen biasa -untuk bahan bertekstur, bahan berpola, dan bahan yang tampilannya tergantung pada arah.

Menegaskan keselarasan sampel, menangkap gambar, dan merekam data untuk keterlacakan dan pelatihan.

Melaporkan kedua nilai ini dalam satu pembacaan untuk menyederhanakan alur kerja.

Manajemen pengguna berdasarkan peran, pencatatan audit, dan kepatuhan terhadap 21 CFR Bagian 11.

Mesin optik yang tertutup melindungi dari debu, serat, serbuk, dan tumpahan.

Konektivitas Ethernet, USB, dan HDMI, mudah diintegrasikan dengan sistem LIMS dan SPC.

Agera L2 memperkokoh kepemimpinan HunterLab dalam hal pengukuran warna dengan menyediakan alat bantu yang ampuh bagi tim pengendalian kualitas untuk mendapatkan, mengukur, dan menafsirkan data warna dengan presisi lebih tinggi; membantu mereka mempertahankan konsistensi, memenuhi standar, mengurangi limbah, dan meningkatkan produksi.

Untuk meminta demo atau informasi lebih lanjut, kunjungi www.hunterlab.com atau hubungi [email protected].

