HunterLab przedstawia Agera® L2, spektrofotometr klasy referencyjnej przeznaczony do wizualnej oceny zgodności i ścisłych tolerancji

Osiągnij referencyjną dokładność koloru dzięki Agera L2. Zaprojektowany z myślą o ścisłych tolerancjach i długotrwałej niezawodności, Agera L2 łączy w sobie certyfikowane źródło światła klasy „A" CIE D65, doskonałą wydajność przy niskim współczynniku odbicia, największy w branży obszar pomiarowy oraz wbudowany zasilacz PC i pamięć. Agera L2 zapewnia pewne, wizualnie dopasowane pomiary, niezależnie od tego, czy dostępne jest kontrolowane środowisko oglądania D65.

Agera L2 to idealne rozwiązanie do pomiaru koloru tworzyw sztucznych, recyklingu tworzyw sztucznych, opakowań, materiałów odblaskowych i zapewniających bezpieczeństwo, tekstyliów, powłok, farmaceutyków, produktów petrochemicznych, papieru i materiałów pokrewnych oraz wszystkiego, co ma współczynnik odbicia wynoszący 20% lub mniej.

Kliknij tutaj, aby obejrzeć film o produkcie i dowiedzieć się więcej: zobacz Agera L2 w akcji!

„Od dziesięcioleci firma HunterLab definiuje, co oznacza dokładny pomiar koloru. Dzięki Agera L2 ponownie podnosimy poprzeczkę, ustanawiając nowy standard dokładności koloru poprzez dostosowanie danych z przyrządu do ludzkiego wzroku, nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach - powiedział Bob Weaver, prezes HunterLab. - Agera L2 zapewnia wydajność referencyjną, której mogą zaufać zespoły ds. jakości - w laboratoriach, na liniach produkcyjnych i w lokalizacjach na całym świecie".

Co wyróżnia Agera L2?

Najważniejsze cechy i zalety

Specjalnie zaprojektowana wytrzymałość dla branż o krytycznym znaczeniu

Referencyjny przyrząd pomiarowy o kącie pomiaru 0°/45°, zapewniający dokładny pomiar koloru w zastosowaniach, w których niezbędne są ścisłe tolerancje i zgodność wizualna. Uproszczona obsługa

Oprogramowanie Essentials L2 oferuje przejrzysty interfejs zoptymalizowany pod kątem obsługi dotykowej, co pozwala na szybkie podejmowanie decyzji a jednocześnie jest łatwe w obsłudze. Wbudowany zasilacz PC

W pełni samodzielna stacja robocza wyposażona w procesor i pamięć umożliwiającą przechowywanie ponad 4 milionów pomiarów. Oświetlenie dzienne True D65

Certyfikowane źródło światła klasy „A" CIE D65 zapewnia spójną dokładność wizualną w różnych laboratoriach, liniach produkcyjnych i lokalizacjach. Zwiększona wydajność w przypadku ciemnych próbek

6-krotna poprawa dokładności i korelacji wizualnej w przypadku próbek o współczynniku odbicia poniżej 20%. Precyzja pomiaru materiałów fluorescencyjnych

Oświetlenie True D65 z kontrolowaną kalibracją UV zapewnia niezawodny pomiar materiałów odblaskowych i rozjaśnianych optycznie. Bardzo duży obszar widzenia

Największy pojedynczy obszar pomiarowy - od 4 do 16 razy większy niż w typowych przyrządach - dla materiałów teksturowanych, wzorzystych i kierunkowych. Wbudowana kamera do podglądu próbek + nagrywanie ekranu

Potwierdza ustawienie próbki, rejestruje obrazy i zapisuje dane na potrzeby identyfikowalności i szkoleń. Jednoczesny pomiar koloru i połysku 60

Podaje obie wartości w jednym odczycie, usprawniając przepływ pracy. Zaprojektowany z myślą o integralności danych i zgodności z przepisami

Zarządzanie użytkownikami oparte na rolach, rejestrowanie audytów i zgodność z CFR 21 część 11. Wytrzymała konstrukcja zapewniająca niezawodność w rzeczywistych warunkach

Uszczelniony silnik optyczny chroni przed kurzem, kłaczkami, proszkami i rozlanymi płynami. Zaawansowany eksport danych i komunikacja

Łączność Ethernet, USB i HDMI, łatwa integracja z systemami LIMS i SPC.

Agera L2 umacnia pozycję firmy HunterLab jako lidera w dziedzinie pomiaru kolorów, oferując zespołom ds. kontroli jakości zaawansowane narzędzie pozwalające na rejestrowanie, kwantyfikowanie i interpretowanie danych dotyczących kolorów z jeszcze większą precyzją, pomagając im utrzymać spójność, spełniać normy, ograniczyć ilość odpadów i usprawnić produkcję.

Aby zamówić prezentację lub uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.hunterlab.com lub skontaktuj się z firmą pod adresem [email protected].

Film - https://www.youtube.com/watch?v=SRbnTZensz0

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2852612/HunterLab_AGRL2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2803250/5697605/HunterLab_Logo.jpg