HunterLab presenta Agera® L2, un espectrofotómetro de referencia diseñado para la concordancia visual y tolerancias estrictas

Consiga una precisión cromática de referencia con Agera L2. Diseñado para tolerancias estrictas y fiabilidad a largo plazo, Agera L2 combina una fuente de iluminación certificada CIE D65 de grado "A", un rendimiento superior con baja reflectancia, el área de medición más grande del sector y alimentación y almacenamiento para PC integrados. Agera L2 proporciona mediciones fiables y alineadas visualmente, ya sea que se disponga o no de un entorno de visualización D65 controlado.

Agera L2 es la solución ideal para la medición del color en plásticos, reciclaje de plásticos, embalajes, materiales retrorreflectantes y de seguridad, textiles, recubrimientos, productos farmacéuticos, petroquímicos, papel y materiales relacionados, y cualquier material con una reflectancia del 20% o menos.

Haga clic aquí para ver el video del producto y obtener más información: ¡Vea el Agera L2 en acción!

"Durante décadas, HunterLab ha definido lo que significa la medición precisa del color. Con Agera L2, volvemos a subir el listón y establecemos un nuevo estándar de precisión del color al alinear los datos de los instrumentos con la visión humana, incluso en las aplicaciones más exigentes", afirmó Bob Weaver, presidente de HunterLab. "Agera L2 ofrece un rendimiento de referencia en el que pueden confiar los equipos de calidad, tanto en laboratorios como en líneas de producción y ubicaciones de todo el mundo".

¿Qué distingue al Agera L2?

Características y ventajas principales

Resistencia específica para industrias críticas

Instrumento circunferencial de 0°/45° de grado de referencia para una medición precisa del color cuando son esenciales las tolerancias estrictas y la concordancia visual.

El software Essentials L2 ofrece una interfaz clara y optimizada para pantallas táctiles, lo que permite tomar decisiones rápidas con una formación mínima.

Estación de trabajo totalmente autónoma con procesamiento y almacenamiento integrados para más de 4 millones de mediciones.

La fuente CIE D65 con certificación de grado "A" proporciona una precisión visual constante en todos los laboratorios, líneas y ubicaciones.

Mejora de 6 veces en la precisión y la correlación visual en muestras con una reflectancia inferior al 20 %.

La iluminación D65 real con calibración UV controlada garantiza una medición fiable de materiales retrorreflectantes y con brillo óptico.

El área de medición individual más grande, entre 4 y 16 veces mayor que la de los instrumentos habituales, para materiales texturizados, estampados y direccionales.

Confirma la alineación de las muestras, captura imágenes y registra datos para garantizar la trazabilidad y la formación.

Indica ambos valores en una sola lectura para agilizar los flujos de trabajo.

Gestión de usuarios basada en roles, registro de auditorías y cumplimiento de la norma 21 CFR Parte 11.

El motor óptico sellado protege contra el polvo, las pelusas, los polvos y los derrames.

Conectividad Ethernet, USB y HDMI, fácil integración con sistemas LIMS y SPC.

El Agera L2 refuerza el liderazgo de HunterLab en la medición del color al proporcionar a los equipos de control de calidad una potente herramienta para capturar, cuantificar e interpretar datos de color con mayor precisión, lo que les ayuda a mantener la consistencia, cumplir con los estándares, reducir los residuos y mejorar la producción.

Para solicitar una demostración u obtener más información, visite www.hunterlab.com o póngase en contacto con [email protected].

