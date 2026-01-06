HunterLab presenta Agera® L2, un espectrofotómetro de referencia diseñado para la concordancia visual y tolerancias estrictas
Noticias proporcionadas porHunterLab
06 ene, 2026, 13:00 GMT
RESTON, Virginia, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- HunterLab®, líder mundial en innovación en medición del color, anunció hoy el lanzamiento del espectrofotómetro/colorímetro Agera® L2, una solución de referencia diseñada para ofrecer una medición del color alineada visualmente en las aplicaciones más exigentes.
