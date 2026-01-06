HunterLab представляет Agera® L2, эталонный спектрофотометр для контроля визуального соответствия и жестких допусков

Agera L2 обеспечивает эталонную точность цветов. Созданный для соблюдения жестких допусков и длительной надежности, Agera L2 сочетает в себе сертифицированный источник света CIE D65 класса «A», превосходные характеристики при низком коэффициенте отражения, самую большую в отрасли площадь измерения и встроенный ПК для обработки и хранения данных. Agera L2 обеспечивает надежные, визуально последовательные измерения независимо от наличия контролируемой среды с освещением D65 для визуальной проверки.
Agera L2 — это идеальное решение для измерения цвета пластмасс, перерабатываемых пластмасс, упаковки, световозвращающих и иных обеспечивающих безопасность материалов, тканей, покрытий, фармацевтических составов, продуктов нефтехимии, бумаги и сопутствующих материалов, а также любых материалов, имеющих коэффициент отражения 20 % или меньше.
Для просмотра видео об изделии и получения дополнительной информации щелкните здесь: Agera L2 в действии!
«Уже несколько десятилетий HunterLab определяет представление о точном измерении цвета. Выпуская Agera L2, мы снова повышаем уровень, устанавливая новый стандарт точности измерения цвета за счет соответствия данных прибора тому, что видит человек, даже в самых жестких условиях, — сказал Боб Уивер (Bob Weaver), президент HunterLab. — Характеристики Agera L2 соответствуют эталонному прибору, чтобы отвечающие за качество специалисты лабораторий, производственных линий и распределенных по миру предприятий могли доверять измерениям».
Что особенного в Agera L2?
Основные характеристики и преимущества
- Соответствующая требованиям критически важных отраслей промышленности прочность
Эталонный кольцевой спектрометр 0°/45° предназначен для точного измерения цвета, когда допуски жестко ограничены и визуальное соответствие необходимо.
- Упрощение работы оператора
Программное обеспечение Essentials L2 имеет понятный, оптимизированный под сенсорный экран интерфейс, поддерживающий быстрое принятие решений при минимальном обучении.
- Встроенный ПК
Полностью самодостаточная рабочая станция со встроенными средствами обработки и хранения свыше 4 млн измерений.
- Источник дневного света, точно соответствующий D65
Сертифицированный источник света CIE D65 класса «A» обеспечивает последовательную визуальную точность в лабораториях, на производственных линиях и иных объектах.
- Улучшенные результаты для темных образцов
В 6 раз повышена точность и визуальное соответствие для образцов с коэффициентом отражения ниже 20 %.
- Точность для флуоресцентных материалов
Точное соответствие источника света стандарту D65 и контролируемая УФ-калибровка обеспечивают надежность измерения для световозвращающих и оптически отбеленных материалов.
- Сверхбольшая площадь измерения
Самая большая площадь одной области измерения — от 4 до 16 раз больше, чем у распространенных приборов — для текстурированных, узорчатых и меняющих вид в зависимости от направления материалов.
- Встроенная камера для просмотра образцов + запись экрана
Подтверждает выравнивание образца, делает снимки и записывает данные для отслеживания и обучения.
- Одновременное измерение цвета и блеска 60°
Обе характеристики включаются в один результат для оптимизации рабочих процессов.
- Рассчитан на обеспечение целостности данных и выполнение нормативных требований
Управление пользователями в соответствии с выполняемой ролью, ведение журнала аудита и соответствие требованиям правил 21 CFR, часть 11.
- Прочная конструкция для надежности в реальных условиях
Герметичный оптический узел защищен от пыли, ворса, порошков и разливов.
- Улучшенные средства экспорта данных и связи
Связь с использованием интерфейсов Ethernet, USB и HDMI обеспечивает простоту интеграции с системами LIMS и SPC.
Agera L2 укрепляет лидерство HunterLab в области измерения цвета, обеспечивая специалистов по контролю качества мощным инструментом для сбора, количественной оценки и интерпретации данных о цвете с большей точностью, а также помогая им поддерживать последовательность, выполнять требования стандартов, сокращать количество отходов и улучшать производство.
Чтобы запросить демонстрацию или получить дополнительную информацию, посетите www.hunterlab.com или обратитесь по адресу [email protected].
Видео — https://www.youtube.com/watch?v=SRbnTZensz0
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2852612/HunterLab_AGRL2.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2803250/5697605/HunterLab_Logo.jpg
