HunterLab представляет Agera® L2, эталонный спектрофотометр для контроля визуального соответствия и жестких допусков

РЕСТОН, штат Вирджиния, 6 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания HunterLab®, мировой лидер инноваций в области измерения цвета, объявила о начале производства спектрофотометра / колориметра Agera® L2 — эталонного решения, разработанного для измерения цвета, соответствующего визуальному восприятию, в самых сложных условиях.

Agera L2 обеспечивает эталонную точность цветов. Созданный для соблюдения жестких допусков и длительной надежности, Agera L2 сочетает в себе сертифицированный источник света CIE D65 класса «A», превосходные характеристики при низком коэффициенте отражения, самую большую в отрасли площадь измерения и встроенный ПК для обработки и хранения данных. Agera L2 обеспечивает надежные, визуально последовательные измерения независимо от наличия контролируемой среды с освещением D65 для визуальной проверки.

Agera L2 — это идеальное решение для измерения цвета пластмасс, перерабатываемых пластмасс, упаковки, световозвращающих и иных обеспечивающих безопасность материалов, тканей, покрытий, фармацевтических составов, продуктов нефтехимии, бумаги и сопутствующих материалов, а также любых материалов, имеющих коэффициент отражения 20 % или меньше.

Для просмотра видео об изделии и получения дополнительной информации щелкните здесь: Agera L2 в действии!

«Уже несколько десятилетий HunterLab определяет представление о точном измерении цвета. Выпуская Agera L2, мы снова повышаем уровень, устанавливая новый стандарт точности измерения цвета за счет соответствия данных прибора тому, что видит человек, даже в самых жестких условиях, — сказал Боб Уивер (Bob Weaver), президент HunterLab. — Характеристики Agera L2 соответствуют эталонному прибору, чтобы отвечающие за качество специалисты лабораторий, производственных линий и распределенных по миру предприятий могли доверять измерениям».

Что особенного в Agera L2?

Основные характеристики и преимущества

  • Соответствующая требованиям критически важных отраслей промышленности прочность
    Эталонный кольцевой спектрометр 0°/45° предназначен для точного измерения цвета, когда допуски жестко ограничены и визуальное соответствие необходимо.
  • Упрощение работы оператора
    Программное обеспечение Essentials L2 имеет понятный, оптимизированный под сенсорный экран интерфейс, поддерживающий быстрое принятие решений при минимальном обучении.
  • Встроенный ПК
    Полностью самодостаточная рабочая станция со встроенными средствами обработки и хранения свыше 4 млн измерений.
  • Источник дневного света, точно соответствующий D65
    Сертифицированный источник света CIE D65 класса «A» обеспечивает последовательную визуальную точность в лабораториях, на производственных линиях и иных объектах.
  • Улучшенные результаты для темных образцов
    В 6 раз повышена точность и визуальное соответствие для образцов с коэффициентом отражения ниже 20 %.
  • Точность для флуоресцентных материалов
    Точное соответствие источника света стандарту D65 и контролируемая УФ-калибровка обеспечивают надежность измерения для световозвращающих и оптически отбеленных материалов.
  • Сверхбольшая площадь измерения
    Самая большая площадь одной области измерения — от 4 до 16 раз больше, чем у распространенных приборов — для текстурированных, узорчатых и меняющих вид в зависимости от направления материалов.
  • Встроенная камера для просмотра образцов + запись экрана
    Подтверждает выравнивание образца, делает снимки и записывает данные для отслеживания и обучения.
  • Одновременное измерение цвета и блеска 60°
    Обе характеристики включаются в один результат для оптимизации рабочих процессов.
  • Рассчитан на обеспечение целостности данных и выполнение нормативных требований
    Управление пользователями в соответствии с выполняемой ролью, ведение журнала аудита и соответствие требованиям правил 21 CFR, часть 11.
  • Прочная конструкция для надежности в реальных условиях
    Герметичный оптический узел защищен от пыли, ворса, порошков и разливов.
  • Улучшенные средства экспорта данных и связи
    Связь с использованием интерфейсов Ethernet, USB и HDMI обеспечивает простоту интеграции с системами LIMS и SPC.

Agera L2 укрепляет лидерство HunterLab в области измерения цвета, обеспечивая специалистов по контролю качества мощным инструментом для сбора, количественной оценки и интерпретации данных о цвете с большей точностью, а также помогая им поддерживать последовательность, выполнять требования стандартов, сокращать количество отходов и улучшать производство.

Чтобы запросить демонстрацию или получить дополнительную информацию, посетите www.hunterlab.com или обратитесь по адресу [email protected].

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=SRbnTZensz0
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2852612/HunterLab_AGRL2.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2803250/5697605/HunterLab_Logo.jpg

