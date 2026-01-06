HunterLab представляет Agera® L2, эталонный спектрофотометр для контроля визуального соответствия и жестких допусков

Agera L2 обеспечивает эталонную точность цветов. Созданный для соблюдения жестких допусков и длительной надежности, Agera L2 сочетает в себе сертифицированный источник света CIE D65 класса «A», превосходные характеристики при низком коэффициенте отражения, самую большую в отрасли площадь измерения и встроенный ПК для обработки и хранения данных. Agera L2 обеспечивает надежные, визуально последовательные измерения независимо от наличия контролируемой среды с освещением D65 для визуальной проверки.

Agera L2 — это идеальное решение для измерения цвета пластмасс, перерабатываемых пластмасс, упаковки, световозвращающих и иных обеспечивающих безопасность материалов, тканей, покрытий, фармацевтических составов, продуктов нефтехимии, бумаги и сопутствующих материалов, а также любых материалов, имеющих коэффициент отражения 20 % или меньше.

Для просмотра видео об изделии и получения дополнительной информации щелкните здесь: Agera L2 в действии!

«Уже несколько десятилетий HunterLab определяет представление о точном измерении цвета. Выпуская Agera L2, мы снова повышаем уровень, устанавливая новый стандарт точности измерения цвета за счет соответствия данных прибора тому, что видит человек, даже в самых жестких условиях, — сказал Боб Уивер (Bob Weaver), президент HunterLab. — Характеристики Agera L2 соответствуют эталонному прибору, чтобы отвечающие за качество специалисты лабораторий, производственных линий и распределенных по миру предприятий могли доверять измерениям».

Что особенного в Agera L2?

Основные характеристики и преимущества

Соответствующая требованиям критически важных отраслей промышленности прочность

Эталонный кольцевой спектрометр 0°/45° предназначен для точного измерения цвета, когда допуски жестко ограничены и визуальное соответствие необходимо.

Упрощение работы оператора

Программное обеспечение Essentials L2 имеет понятный, оптимизированный под сенсорный экран интерфейс, поддерживающий быстрое принятие решений при минимальном обучении.

Встроенный ПК

Полностью самодостаточная рабочая станция со встроенными средствами обработки и хранения свыше 4 млн измерений.

Источник дневного света, точно соответствующий D65

Сертифицированный источник света CIE D65 класса «A» обеспечивает последовательную визуальную точность в лабораториях, на производственных линиях и иных объектах.

Улучшенные результаты для темных образцов

В 6 раз повышена точность и визуальное соответствие для образцов с коэффициентом отражения ниже 20 %.

Точность для флуоресцентных материалов

Точное соответствие источника света стандарту D65 и контролируемая УФ-калибровка обеспечивают надежность измерения для световозвращающих и оптически отбеленных материалов.

Сверхбольшая площадь измерения

Самая большая площадь одной области измерения — от 4 до 16 раз больше, чем у распространенных приборов — для текстурированных, узорчатых и меняющих вид в зависимости от направления материалов.

Встроенная камера для просмотра образцов + запись экрана

Подтверждает выравнивание образца, делает снимки и записывает данные для отслеживания и обучения.

Одновременное измерение цвета и блеска 60°

Обе характеристики включаются в один результат для оптимизации рабочих процессов.

Рассчитан на обеспечение целостности данных и выполнение нормативных требований

Управление пользователями в соответствии с выполняемой ролью, ведение журнала аудита и соответствие требованиям правил 21 CFR, часть 11.

Прочная конструкция для надежности в реальных условиях

Герметичный оптический узел защищен от пыли, ворса, порошков и разливов.

Улучшенные средства экспорта данных и связи

Связь с использованием интерфейсов Ethernet, USB и HDMI обеспечивает простоту интеграции с системами LIMS и SPC.

Agera L2 укрепляет лидерство HunterLab в области измерения цвета, обеспечивая специалистов по контролю качества мощным инструментом для сбора, количественной оценки и интерпретации данных о цвете с большей точностью, а также помогая им поддерживать последовательность, выполнять требования стандартов, сокращать количество отходов и улучшать производство.

Чтобы запросить демонстрацию или получить дополнительную информацию, посетите www.hunterlab.com или обратитесь по адресу [email protected].

