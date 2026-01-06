HunterLab 推出 Agera® L2：專為視覺一致性及嚴格公差而設的參考級分光光度計
新聞提供者HunterLab
06 1月, 2026, 08:00 CST
維珍尼亞州雷斯頓2026年1月6日 /美通社/ -- 全球顏色測量創新領導者 HunterLab® 今日宣佈推出 Agera® L2 分光光度計/色度計。這是一款參考級解決方案，專為在最嚴苛的應用中提供與視覺一致的顏色測量而設計。
利用 Agera L2 實現參考級顏色準確度。Agera L2 專為嚴格公差及長期可靠性而建構，結合了經認證的 A 級 CIE D65 光源照明、卓越的低反射率性能、業界最大的測量區域，以及內置電腦運算能力與儲存空間。Agera L2 提供可靠且與視覺一致的測量結果，無論是否有受控的 D65 觀察環境。
