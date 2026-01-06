HunterLab 推出 Agera® L2：專為視覺一致性及嚴格公差而設的參考級分光光度計

Agera L2 是各類產品的理想顏色測量解決方案，適用範疇包括塑膠、塑膠回收、包裝、逆反射及安全物料、紡織品、塗料、製藥、石化、紙張及相關物料，以及任何反射率低於 20% 的物品。

點擊此處觀看產品影片以了解更多：觀看 Agera L2 實地操作！

「數十年來，HunterLab 定義了何謂精準的顏色測量。隨著 Agera L2 的推出，我們再次提高了標準。透過將儀器數據與人類視覺對齊，即使在最嚴苛的應用中，也樹立了顏色準確度的新標準。」HunterLab 總裁 Bob Weaver 表示，「Agera L2 提供品質團隊值得信賴的參考級性能，貫穿實驗室、生產線及全球各地據點。」

Agera L2 有何獨特之處？

主要功能與優勢

專為關鍵行業打造的實力

參考級 0°/45° 環形儀器，適用於必須具備嚴格公差及視覺一致性的精準顏色測量。

Essentials L2 軟件提供清晰、觸控優化的介面——支援以最少的培訓做出快速決策。

完全獨立的工作站，具備板載處理能力及可儲存超過 400 萬次測量的空間。

經認證的 A 級 CIE D65 光源，在不同實驗室、生產線及地點提供一致的視覺準確度。

在反射率低於 20% 的樣品上，準確度及視覺相關性提升 6 倍。

真實 D65 照明配合受控紫外線 (UV) 校準，確保可靠測量逆反射及光學增白物料。

擁有最大的單一測量區域（比一般儀器大 4 至 16 倍）適用於有紋理、圖案及方向性的物料。

確認樣品對齊、捕捉影像並記錄數據，以利追溯及培訓。

一次讀數同時報告兩個數值，簡化工作流程。

基於角色的用戶管理、審計日誌及符合 21 CFR Part 11 標準。

密封光學引擎可防止灰塵、棉絮、粉末及液體潑濺。

具備乙太網、USB 及 HDMI 連接功能，輕鬆整合 LIMS 及 SPC 系統。

Agera L2 鞏固了 HunterLab 在顏色測量領域的領導地位，為品質控制團隊提供強大的工具，以更高精確度捕捉、量化及解讀顏色數據；協助他們保持一致性、符合標準、減少浪費並改善生產。

如欲預約演示或了解更多，請瀏覽 www.hunterlab.com 或聯繫 [email protected]。

