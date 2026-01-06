HunterLab présente Agera® L2, un spectrophotomètre de référence conçu pour l'accord visuel et les tolérances étroites

Obtenez une précision des couleurs de référence avec l'Agera L2. Mis au point pour répondre aux contraintes des tolérances étroites et de la fiabilité à long terme, l'Agera L2 combine un éclairage de source certifié conforme au niveau A de la norme CIE D65, les meilleures performances à faible réflectance, la plus grande zone de mesure de l'industrie, ainsi que la puissance et le stockage d'un ordinateur intégré. L'Agera L2 fournit des mesures fiables et alignées sur la vision humaine, même en dehors d'un environnement de visualisation contrôlé D65.

L'Agera L2 est la solution de mesure de couleur idéale pour les plastiques, les plastiques recyclés, les emballages, les matériaux rétroréfléchissants et de sécurité, les textiles, les revêtements, les produits pharmaceutiques, les produits pétrochimiques, le papier et les matériaux connexes, ainsi que tous les matériaux qui présentent une réflectance maximale de 20 %.

Cliquez ici pour voir la vidéo du produit et en savoir plus : découvrez l'Agera L2 en action !

« HunterLab définit depuis des décennies la référence de la mesure précise des couleurs. Avec l'Agera L2, nous relevons de nouveau la barre en établissant pour l'exactitude des couleurs une nouvelle norme qui aligne les données des instruments sur la vision humaine, même dans les applications les plus exigeantes », a déclaré Bob Weaver, président de HunterLab. « L'Agera L2 offre des performances de référence auxquelles les équipes responsables de la qualité peuvent se fier dans tous les laboratoires, sur toutes les chaînes de production et sur tous les sites mondiaux. »

Quelles sont les spécificités de l'Agera L2 ?

Principales caractéristiques et avantages

Résistance spécialement conçue pour les secteurs critiques

Instrument circonférentiel de référence à 0°/45° pour une mesure précise des couleurs lorsqu'il est essentiel de respecter des tolérances étroites et l'accord visuel.

Instrument circonférentiel de référence à 0°/45° pour une mesure précise des couleurs lorsqu'il est essentiel de respecter des tolérances étroites et l'accord visuel. Expérience d'utilisation simplifiée

Le logiciel Essentials L2 propose une interface claire et optimisée pour la technologie tactile, qui permet des prises de décisions rapides avec un minimum de formation.

Le logiciel Essentials L2 propose une interface claire et optimisée pour la technologie tactile, qui permet des prises de décisions rapides avec un minimum de formation. Puissance d'un ordinateur intégré

Poste de travail entièrement autonome intégrant le traitement et le stockage de plus de 4 millions de mesures.

Poste de travail entièrement autonome intégrant le traitement et le stockage de plus de 4 millions de mesures. Véritable éclairage « lumière du jour » D65

Certifiée conforme au niveau A de la norme CIE D65, la source assure une précision visuelle uniforme dans tous les laboratoires, sur toutes les lignes de production et sur tous les sites.

Certifiée conforme au niveau A de la norme CIE D65, la source assure une précision visuelle uniforme dans tous les laboratoires, sur toutes les lignes de production et sur tous les sites. Performance améliorée pour les échantillons sombres

Précision et corrélation visuelle multipliées par 6 pour les échantillons dont la réflectance est inférieure à 20 %.

Précision et corrélation visuelle multipliées par 6 pour les échantillons dont la réflectance est inférieure à 20 %. Précision pour les matériaux fluorescents

L'éclairage véritable D65 avec étalonnage UV contrôlé garantit la fiabilité de la mesure des matériaux rétroréfléchissants et traités par azurage optique.

L'éclairage véritable D65 avec étalonnage UV contrôlé garantit la fiabilité de la mesure des matériaux rétroréfléchissants et traités par azurage optique. Très grande zone de vue

La plus grande zone de mesure unique (de 4 à 16 fois plus grande qu'avec les instruments habituels) disponible pour les matériaux texturés, à motifs et à motifs directionnels.

La plus grande zone de mesure unique (de 4 à 16 fois plus grande qu'avec les instruments habituels) disponible pour les matériaux texturés, à motifs et à motifs directionnels. Caméra de visualisation d'échantillon + enregistrement d'écran intégrés

Confirmation de l'alignement d'échantillon, capture d'images et enregistrement de données à des fins de traçabilité et de formation.

Confirmation de l'alignement d'échantillon, capture d'images et enregistrement de données à des fins de traçabilité et de formation. Mesure simultanée de la couleur et de la brillance à 60°

Indication des deux valeurs en une seule lecture pour simplifier les flux de travail.

Indication des deux valeurs en une seule lecture pour simplifier les flux de travail. Conçu pour l'intégrité des données et la conformité

Gestion des utilisateurs basée sur les rôles, enregistrement des audits et conformité à la section 11 de la norme 21 CFR.

Gestion des utilisateurs basée sur les rôles, enregistrement des audits et conformité à la section 11 de la norme 21 CFR. Conception robuste pour une fiabilité professionnelle

Le moteur optique scellé protège contre la poussière, les peluches, les poudres et les déversements.

Le moteur optique scellé protège contre la poussière, les peluches, les poudres et les déversements. Exportation et communication de données avancées

Connectivité Ethernet, USB et HDMI, s'intègre facilement aux systèmes LIMS et SPC.

L'Agera L2 consolide le leadership de HunterLab en matière de mesure des couleurs en fournissant aux équipes chargées du contrôle de la qualité un outil puissant pour saisir, quantifier et interpréter les données de couleur avec plus de précision, ainsi qu'en les aidant à maintenir l'uniformité, à respecter les normes, à réduire le gaspillage et à améliorer l'efficacité de la production.

Pour demander une démonstration ou en savoir plus, consultez le site www.hunterlab.com ou contactez [email protected].

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=SRbnTZensz0

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2852612/HunterLab_AGRL2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2803250/5697605/HunterLab_Logo.jpg