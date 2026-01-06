헌터랩, 시각적 일치도와 엄격한 공차를 구현한 레퍼런스급 분광측생계 Agera® L2 공개

Agera L2는 플라스틱, 플라스틱 재활용, 포장, 재귀반사 및 안전 소재, 섬유, 코팅, 의약품, 석유화학, 종이 및 관련 소재뿐만 아니라 반사율이 20% 이하인 모든 대상에 가장 이상적인 색 측정 솔루션이다.

자세한 정보는 제품 영상을 통해 확인: Agera L2의 작동 영상 보기!

밥 위버(Bob Weaver) 헌터랩 사장은 "수십 년간 헌터랩은 정확한 색 측정의 기준을 정의해 왔다"며 "Agera L2를 통해 우리는 그 기준을 다시 한번 끌어올리며, 가장 까다로운 적용 환경에서도 기기 데이터와 인간의 시각을 정합시키는 새로운 색 정확도 표준을 제시한다. Agera L2는 실험실, 생산 라인, 전 세계 사업장 어디에서나 품질 팀이 신뢰할 수 있는 레퍼런스급 성능을 제공한다"라고 말했다.

Agera L2의 차별점

주요 특징 및 장점

핵심 산업을 위해 설계된 강력한 성능

엄격한 공차와 시각적 일치가 필수적인 환경에서 정확한 색상 측정을 수행할 수 있도록 설계된 표준급 0°/45° 원주형 측정 기기이다.

Essentials L2 소프트웨어는 명확하고 터치에 최적화된 인터페이스를 제공하며, 최소한의 교육만으로도 신속한 의사결정을 내릴 수 있도록 지원한다.

400만 개 이상의 측정값을 처리하고 저장할 수 있는 온보드 프로세싱 및 저장 장치를 갖춘 완전 독립형 워크스테이션이다.

인증된 'A' 등급의 CIE D65 광원을 통해 실험실, 생산 라인 및 지역 간 환경 차이와 관계없이 일관된 시각적 정확도를 제공한다.

반사율 20% 미만의 샘플에 대해 정확도와 시각적 상관관계가 기존 대비 6배 향상됐다.

제어된 UV 캘리브레이션이 포함된 True D65 조명을 통해 재귀반사 및 광학적으로 증백된 소재에 대해 신뢰할 수 있는 측정을 보장한다.

일반 장비 대비 4배에서 최대 16배 넓은 측정 면적으로 질감이 있거나 패턴이 있는 소재, 방향성이 있는 소재 측정에 적합하다.

샘플 정렬 상태를 확인하고 이미지를 캡처하며, 데이터 기록을 통해 추적 가능성과 교육 활용도를 높였다.

한 번의 측정으로 두 수치를 동시에 보고하여 작업 흐름을 간소화한다.

역할 기반의 사용자 관리, 감사 로그 기록 및 21 CFR Part 11 규정을 준수하도록 제작됐다.

밀폐형 광학 엔진을 채택하여 먼지, 보풀, 분말 및 액체 유입으로부터 기기를 보호한다.

이더넷, USB 및 HDMI 연결을 지원하여 LIMS 및 SPC 시스템과 손쉽게 통합할 수 있다.

Agera L2는 품질 관리팀이 색 데이터를 더 정밀하게 포착, 정량화, 해석할 수 있도록 지원함으로써, 헌터랩의 색 측정 리더십을 한층 강화한다. 이를 통해 일관성 유지, 표준 충족, 폐기물 감소, 생산성 향상에 기여한다.

데모 요청이나 자세한 정보 확인은 www.hunterlab.com을 방문하거나 [email protected]로 문의하면 된다.

비디오 - https://www.youtube.com/watch?v=SRbnTZensz0

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2852612/HunterLab_AGRL2.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2803250/5697605/HunterLab_Logo.jpg

