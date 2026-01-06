헌터랩, 시각적 일치도와 엄격한 공차를 구현한 레퍼런스급 분광측생계 Agera® L2 공개
MEXICO - Spanish
BRAZIL - Portuguese
USA - English
Vietnam - Vietnamese
Japan - Japanese
APAC - Traditional Chinese
Indonesia - Bahasa
APAC - English
India - English
USA - Pусский
USA - čeština
USA - Polski
USA - English
USA - Français
USA - español
USA - slovenčina
USA - Deutsch
Middle East - Arabic
Israel - English
뉴스 제공처HunterLab
2026년 01월 06일 09:01 KST
레스턴, 버지니아주, 2026년 1월 6일 /PRNewswire/ -- 색 측정 혁신 분야의 글로벌 선도 기업 헌터랩(HunterLab)이 가장 까다로운 적용 환경에서도 시각적으로 정합된 색 측정을 제공하도록 설계된 레퍼런스급 솔루션 Agera® L2 분광측색계/컬러리미터를 출시했다고 밝혔다.
Agera L2는 레퍼런스급 색 정확도를 구현하도록 설계됐다. 엄격한 공차 관리와 장기적인 신뢰성을 고려해 제작된 Agera L2는 인증된 CIE D65 등급 'A' 광원, 저반사 영역에서의 우수한 성능, 업계 최대 측정 면적, PC 기능 및 저장 기능을 본체에 통합했다. 이를 통해 제어된 D65 관측 환경의 유무와 관계없이, Agera L2는 신뢰할 수 있는 시각적 정합 측정을 제공한다.
이 기사 공유