Společnost HunterLab představuje Agera® L2, referenční spektrofotometr navržený pro vizuální shodu a přísné tolerance

News provided by

HunterLab

Jan 06, 2026, 02:00 ET

RESTON, Virginie, 6. ledna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost HunterLab®, vedoucí světový podnik v oblasti inovací u měření barev, dnes oznámila uvedení spektrofotometru/kolorimetru Agera® L2, referenčního řešení navrženého pro vizuálně sladěné měření barev v nejnáročnějších aplikacích.

S přístrojem Agera L2 dosáhněte referenční přesnosti barev. Agera L2, navržený pro přísné tolerance a dlouhodobou spolehlivost, kombinuje certifikované osvětlení zdroje CIE D65 třídy „A", vynikající výkon s nízkou odrazivostí, největší měřicí plochu v oboru a vestavěný počítačový zdroj a úložiště. Agera L2 poskytuje spolehlivá, vizuálně sladěná měření, ať už je k dispozici kontrolované prostředí pro prohlížení světelného standardu D65, nebo ne.

Agera L2 je ideálním řešením pro měření barev u plastů, recyklace plastů, obalů, retroreflexních a bezpečnostních materiálů, textilií, nátěrů, farmaceutik, petrochemikálií, papíru a souvisejících materiálů a všeho, co má odrazivost 20 % nebo méně.

Klikněte zde a podívejte se na video o produktu, kde se dozvíte více: zhlédněte Agera L2 v akci!

 „Po desetiletí společnost HunterLab definuje, co znamená přesné měření barev. S přístrojem Agera L2 opět posouváme laťku výš a stanovujeme nový standard pro přesnost barev tím, že přizpůsobujeme data přístroje lidskému zraku, a to i v nejnáročnějších aplikacích," řekl Bob Weaver, ředitel společnosti HunterLab. „Agera L2 poskytuje referenční výkon, na který se mohou týmy zajišťující kvalitu spolehnout – v laboratořích, na výrobních linkách i v globálních lokalitách."

Čím se Agera L2 odlišuje?

Klíčové vlastnosti a výhody

  • Speciálně navržená odolnost pro kritická odvětví
    Referenční přístroj s obvodovým měřením 0°/45° pro přesné měření barev, kde jsou nezbytné přísné tolerance a vizuální shoda.
  • Zjednodušené ovládání
    Software Essentials L2 nabízí přehledné rozhraní optimalizované pro dotykové ovládání, které podporuje rychlé rozhodování s minimálním zaškolením.
  • Zabudovaný výkon osobního počítače
    Plně samostatná pracovní stanice s integrovaným zpracováním a úložištěm pro více než 4 miliony měření.
  • Skutečné denní osvětlení D65
    Certifikovaný zdroj CIE D65 třídy „A" poskytuje konzistentní vizuální přesnost v laboratořích, výrobních linkách a lokalitách.
  • Vylepšený výkon pro tmavé vzorky
    Šestinásobné zlepšení přesnosti a vizuální korelace u vzorků s odrazivostí nižší než 20%.
  • Přesnost pro fluorescenční materiály
    Skutečné osvětlení D65 s řízenou kalibrací UV zajišťuje spolehlivé měření retroreflexních a opticky zjasněných materiálů.
  • Mimořádně velká zorná oblast
    Největší plocha pro jednotlivá měření – čtyřikrát až šestnáctkrát větší než u běžných přístrojů – pro texturované, vzorované a směrové materiály.
  • Zabudovaná kamera pro prohlížení vzorků + nahrávání obrazovky
    Potvrzuje vyrovnání vzorku, pořizuje snímky a zaznamenává data pro sledovatelnost a školení.
  • Současné měření barvy a lesku v úhlu 60°
    Zaznamenává obě hodnoty v jednom měření, čímž zefektivňuje pracovní postupy.
  • Zkonstruováno pro integritu dat a dodržování předpisů
    Správa uživatelů na základě rolí, protokolování auditů a dodržování předpisů 21 CFR Part 11 (Sbírky federálních předpisů, části 11).
  • Robustní konstrukce pro spolehlivost v reálném světě
    Utěsněný optický motor chráněný před prachem, vlákny, práškem a rozlitými tekutinami.
  • Pokročilý export dat a komunikace
    Připojení Ethernet, USB a HDMI, snadná integrace se systémy LIMS a SPC.

Agera L2 posiluje vedoucí postavení společnosti HunterLab v oblasti měření barev tím, že poskytuje týmům kontroly kvality výkonný nástroj pro zachycování, kvantifikaci a interpretaci barevných dat s větší přesností, což jim pomáhá udržovat konzistenci, splňovat normy, snižovat plýtvání a zlepšovat výrobu.

Chcete-li si vyžádat demo nebo se dozvědět více, navštivte www.hunterlab.com nebo kontaktujte [email protected].

Video - https://www.youtube.com/watch?v=SRbnTZensz0
Fotografie – https://mma.prnewswire.com/media/2852612/HunterLab_AGRL2.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2803250/5697605/HunterLab_Logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

HunterLab представляет Agera® L2, эталонный спектрофотометр для контроля визуального соответствия и жестких допусков

HunterLab представляет Agera® L2, эталонный спектрофотометр для контроля визуального соответствия и жестких допусков

Сегодня компания HunterLab®, мировой лидер инноваций в области измерения цвета, объявила о начале производства спектрофотометра / колориметра Agera®...
HunterLab przedstawia Agera® L2, spektrofotometr klasy referencyjnej przeznaczony do wizualnej oceny zgodności i ścisłych tolerancji

HunterLab przedstawia Agera® L2, spektrofotometr klasy referencyjnej przeznaczony do wizualnej oceny zgodności i ścisłych tolerancji

HunterLab®, światowy lider w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań do pomiaru koloru, ogłosił dzisiaj wprowadzenie na rynek spektrofotometru /...
More Releases From This Source

Explore

Chemical

Chemical

Chemical

Chemical

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Computer Software

Computer Software

News Releases in Similar Topics