HunterLab、視覚的一致性と厳密な許容差を実現する基準級分光光度計「Agera® L2」を発表
ニュース提供HunterLab
06 1月, 2026, 09:00 JST
バージニア州レストン, 2026年1月6日 /PRNewswire/ -- カラー測定技術革新の世界的リーダーであるHunterLab®は本日、最も要求の厳しいアプリケーションにおいて視覚的に整合したカラー測定を実現するために設計された基準グレードソリューション、Agera® L2分光光度計／測色計の発売を発表しました。
Agera L2では基準級の色精度を実現します。厳密な公差と長期信頼性を追求したAgera L2は、認定グレード「A」のCIE D65光源照明、優れた低反射性能、業界最大級の測定領域、内蔵PC電源およびストレージを統合します。制御されたD65視認環境の有無にかかわらず、Agera L2は確信を持って視覚的に整合した測定を提供します。
