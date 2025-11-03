ICP DAS-BMP redefine el rendimiento de los materiales médicos en COMPAMED 2025

-ICP DAS-BMP redefine el rendimiento de los materiales médicos con TPU de baja migración y baja fricción en COMPAMED 2025

HSINCHU, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- ICP DAS-BMP (Biomedical Polymers), fabricante y proveedor de Taiwán de TPU (poliuretano termoplástico) de grado médico, se complace en anunciar su participación en COMPAMED 2025, que se celebrará del 17 al 20 de noviembre en Messe Düsseldorf, Alemania. Los visitantes podrán encontrar al equipo de ICP DAS-BMP en el pabellón 8b, stand C09-4.

Image by ICP DAS-BMP

Lo más destacado de la exposición de este año serán dos innovaciones de TPU diseñadas para abordar las necesidades críticas de la fabricación de dispositivos médicos: la Serie de Baja Migración y la Serie de Baja Fricción.

El TPU Arothane™ ARP-B20 de baja migración cumple con la norma ISO 10993 y es apto para implantes de hasta 90 días. Minimiza la migración de aditivos durante el procesamiento, lo que ayuda a que los catéteres conserven superficies lisas durante toda su vida útil, a la vez que ofrece 15 opciones de color para un diseño flexible y personalizado.

Otro punto clave será la recién presentada Serie de Baja Fricción, diseñada con una superficie inherentemente lisa que elimina la necesidad de recubrimientos adicionales o tratamientos posteriores al procesamiento. Compuesta íntegramente por TPU y libre de PFAS y plastificantes, esta serie ofrece una estabilidad fiable a largo plazo sin exudación superficial ni migración de aditivos. Sus propiedades de baja fricción lo hacen especialmente adecuado para aplicaciones que requieren una inserción suave, como sondas nasogástricas con guías, a la vez que garantiza la seguridad y el rendimiento durante el almacenamiento y el uso.

Además, ICP DAS-BMP presentará una amplia gama de TPU que cubre diversas necesidades médicas. Las series ARP, ALP y ALC son compatibles con la mayoría de los dispositivos de contacto corporal, y las series ARP-B20 y ALC-B40 están homologadas para una implantación de 90 días. Para aplicaciones radiopacas, las series ARP-W y ARP-WG utilizan un 40-60 % de tungsteno para mejorar la visibilidad en guías y dispositivos de pared delgada. La serie Engineering Arothane™ EARP, conocida por su claridad y resistencia, es ideal para ortodoncia, conectores Luer-Lock y otros dispositivos de precisión.

En conjunto, estos materiales reflejan el compromiso continuo de ICP DAS-BMP con el desarrollo de soluciones de TPU más seguras, fiables y versátiles que permitan a los fabricantes de dispositivos médicos satisfacer las cambiantes necesidades de la atención médica moderna.

Acerca de ICP DAS-BMP

ICP DAS-BMP, fabricante y proveedor líder de TPU con sede en Taiwán, cuenta con la certificación ISO 13485 y opera laboratorios especializados en gestión de calidad. Con más de treinta años de experiencia en automatización industrial de su empresa matriz, ICP DAS, ICP DAS-BMP emplea prácticas de fabricación inteligente para optimizar la calidad de sus productos y agilizar los plazos de entrega. La empresa se compromete a ofrecer un servicio posventa eficiente y soluciones flexibles, incluso para pedidos pequeños, garantizando la satisfacción del cliente y fomentando colaboraciones a largo plazo.

Para más información, visite: https://bmp.icpdas.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803353/COMPAMED.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2492260/icpdas_bmp_Logo.jpg