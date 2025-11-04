ICP DAS-BMP, 컴파메드 2025에서 저이행성•저마찰 TPU로 의료용 소재 성능 재정의

신주 2025년 11월 4일 /PRNewswire/ -- 대만의 의료용 열가소성 폴리우레탄(TPU) 제조•공급업체인 ICP DAS-BMP가 11월 17일부터 20일까지 독일 뒤셀도르프 메세 전시장에서 열리는 컴파메드 2025(COMPAMED 2025)에 참가한다고 발표했다. 방문객들은 홀 8b, C09-4 부스에서 ICP DAS-BMP 팀을 만날 수 있다.

올해 전시회의 하이라이트 중 하나는 의료기기 제조의 핵심 요구사항을 해결하기 위해 설계된 두 가지 TPU 혁신 제품인 Low-Migration 시리즈와 Low-Friction 시리즈다.

저이행성 Arothane™ ARP-B20 TPU는 ISO 10993을 준수하며 최대 90일간의 이식에 적합하다. 가공 중 첨가제 이행을 최소화해 카테터의 유통기한 동안 매끄러운 표면을 유지하는 동시에 유연하고 맞춤화된 설계를 위한 15가지 색상 옵션을 제공한다.

또 다른 핵심은 첫 선을 보이는 Low-Friction 시리즈로, 본질적으로 매끄러운 표면으로 설계되어 추가 코팅이나 후처리 공정이 필요하지 않다. Low-Friction 시리즈는 TPU로만 구성되어 과불화화합물(PFAS) 또는 가소제가 없으며, 표면침출이나 첨가제 이행 없이 신뢰할 수 있는 장기적 안정성을 제공한다. 저마찰 특성으로 가이드와이어가 장착된 비위관과 같이 부드러운 삽입이 필요한 용도에 특히 적합하며, 보관 및 사용 중 안전성과 성능을 보장한다.

또한 ICP DAS-BMP는 다양한 의료적 요구를 충족하는 광범위한 TPU 포트폴리오를 선보일 예정이다. ARP, ALP, ALC 시리즈는 대부분의 신체 접촉 기기에 사용되며, ARP-B20과 ALC-B40은 90일 이식용으로 인증받았다. 방사선 불투과성 분야를 위한 ARP-W 및 ARP-WG 시리즈는 40~60% 텅스텐을 사용해 가이드와이어 및 박벽 기기의 가시성을 향상시킨다. 투명도와 강도로 유명한 Engineering Arothane™ EARP 시리즈는 교정장치, 루어락 커넥터 및 기타 정밀기기에 이상적이다.

이러한 소재들은 의료기기 업체들이 현대 의료의 진화하는 요구를 충족할 수 있도록 ICP DAS-BMP가 더 안전하고 더 신뢰할 수 있으며 더 다양한 TPU 솔루션을 개발하기 위해 부단히 노력해 온 결과물이다.

ICP DAS-BMP 소개

대만의 선도적인 TPU 제조•공급업체인 ICP DAS-BMP는 ISO 13485 인증을 획득했으며 품질관리에 중점을 둔 전문 연구소를 운영하고 있다. ICP DAS-BMP는 모기업 ICP DAS가 30년 이상 축적한 산업 자동화 전문성을 기반으로 스마트 공장 관행을 도입해 제품 품질을 향상시키고 납기 시간을 단축했다. 소량 주문에도 신속한 A/S와 유연한 솔루션을 제공함으로써 고객 만족을 보장하고 장기적인 파트너십을 구축하기 위해 노력하고 있다.

자세한 내용은 https://bmp.icpdas.com 에서 확인할 수 있다.

