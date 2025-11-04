ICP DAS-BMP、2025年COMPAMEDに出展 低ブリードおよび低摩擦性TPUで、医療材料性能の新たなステージへ

新竹、2025年11月4日 /PRNewswire/ -- 台湾に本社を置く医療用熱可塑性ポリウレタン（TPU）メーカー ICP DAS-BMP は、「COMPAMED 2025（国際医療機器技術・部品展）」への出展を発表しました。本展示会は2025年11月17日から20日まで、ドイツ・デュッセルドルフで開催されます。ICP DAS-BMPはホール8b、ブース番号C09-4に出展し、医療用TPUの総合的なマテリアルソリューションと最新の技術成果をご紹介いたします。

本年度の展示ハイライトは、医療機器製造における重要なニーズに対応して開発された、2つの革新的なTPU技術「低ブリードシリーズ」と「低摩擦性シリーズ」です。

Image by ICP DAS-BMP

Arothane™ ARP-B20 は、ISO 10993に準拠した生体適合性試験に合格しており、最長90日間の短期埋植用途にも対応するグレードです。製造工程で添加剤のブリードを最小限に抑える設計により、カテーテルなどが保存期間中も滑らかな表面を維持できます。また、医療機器向けに標準的な15色をラインアップし、医療機器メーカーの多様な設計要求に柔軟に対応いたします。

もう一つの注目は、低摩擦性TPUシリーズです。材料自体が滑らかな低摩擦表面を持ち、外部コーティングや後加工を必要としません。100％TPUで構成されており、PFASおよび可塑剤を一切使用していません。そのため、長期間にわたり安定した性能を維持し、表面からのブリードや添加剤の析出がありません。また、優れた低摩擦特性により、ガイドワイヤーを内蔵した鼻胃管など、スムーズな挿入が求められる用途に最適です。保存時および使用時においても、安全性と性能を確実に維持します。

ICP DAS-BMPは、多様な医療分野に向けて各種TPU材料を提供しています。ARP、ALP、ALCシリーズは人体接触部材に広く使用されており、なかでもARP-B20およびALC-B40は埋植試験に合格し、最長90日間の埋植用途に対応します。造影用途向けのARP-WおよびARP-WGシリーズには、40〜60％のタングステン粉末を配合し、ガイドワイヤーや薄肉チューブなどの視認性を高めます。さらに、高硬度のエンジニアリンググレードである Arothane™ EARP シリーズは、高い透明性と強度を兼ね備え、歯科矯正装置、ルアーコネクタ、精密医療機器部材などの製造に適しています。

ICP DAS-BMPは、研究開発力を活かし、安全性・信頼性・多様性に優れた医療用TPUソリューションの開発・供給を行っています。今後も医療機器メーカー各社との連携を通じて、変化し続けるヘルスケア市場のニーズに応える革新的な材料開発を推進してまいります。

ICP DAS-BMP について

台湾に拠点を置くICP DAS-BMPは、ISO 13485認証を取得した医療用熱可塑性ポリウレタン（TPU）メーカーとサプライヤーです。同社は、さまざまな医療用TPUの研究開発および製造に注力しています。自社のICP DASの30年にわたる産業インターネット技術と経験を活用し、スマート工場と監視システムを構築して製品の歩留まりを向上させ、納期の短縮を実現しています。また、迅速なアフターサービスと柔軟なソリューションを提供し、少量多品種のカスタマイズ注文にも対応することで、顧客の満足度を高め、長期的なパートナーシップを築いていきます。

詳細については、ICP DAS-BMPのウェブサイトhttps://bmp.icpdas.com/をご覧ください。

SOURCE ICP DAS Co., Ltd.