ICP DAS-BMP definiert die Leistungsfähigkeit medizinischer Materialien mit migrationsarmem und reibungsarmem TPU auf der COMPAMED 2025 neu

HSINCHU, 4. November 2025 /PRNewswire/ -- ICP DAS-BMP (Biomedical Polymers), ein in Taiwan ansässiger Hersteller und Lieferant von medizinischem TPU (thermoplastischem Polyurethan), freut sich, seine Teilnahme an der COMPAMED 2025 bekannt zu geben, die vom 17. bis 20. November auf der Messe Düsseldorf, Deutschland stattfindet. Besucher finden das Team von ICP DAS-BMP in Halle 8b, Stand C09-4.

Das Highlight der diesjährigen Ausstellung sind zwei TPU-Innovationen, die speziell für die kritischen Anforderungen in der Medizinprodukteherstellung entwickelt wurden: die migrationsarme Serie und die reibungsarme Serie.

Das migrationsarme TPU Arothane™ ARP-B20 ist ISO 10993-konform und für Implantate mit einer Verweildauer von bis zu 90 Tagen geeignet. Es minimiert die Migration von Additiven während der Verarbeitung und trägt dazu bei, dass Katheter während ihrer gesamten Haltbarkeitsdauer eine glatte Oberfläche behalten. Gleichzeitig bietet es 15 Farboptionen für ein flexibles und individuelles Design.

Ein weiterer Schwerpunkt wird die neu eingeführte reibungsarme Serie sein, die mit einer von Natur aus glatten Oberfläche ausgestattet ist, sodass keine zusätzlichen Beschichtungen oder Nachbehandlungen erforderlich sind. Diese Serie besteht vollständig aus TPU und ist frei von PFAS oder Weichmachern. Sie bietet zuverlässige Langzeitstabilität ohne Oberflächenausscheidung oder Additivmigration. Aufgrund ihrer reibungsarmen Eigenschaften eignet sie sich besonders gut für Anwendungen, die ein reibungsloses Einführen erfordern, wie z. B. Nasensonden mit Führungsdrähten, und gewährleistet gleichzeitig Sicherheit und Leistung während der Lagerung und Verwendung.

Darüber hinaus wird ICP DAS-BMP ein breites TPU-Portfolio vorstellen, das vielfältige medizinische Anforderungen abdeckt. Die Serien ARP, ALP und ALC eignen sich für die meisten Körperkontaktgeräte, wobei ARP-B20 und ALC-B40 für eine 90-tägige Implantation qualifiziert sind. Für röntgendichte Anwendungen verwenden die Serien ARP-W und ARP-WG 40–60 % Wolfram, um die Sichtbarkeit in Führungsdrähten und dünnwandigen Geräten zu verbessern. Die Serie Engineering Arothane™ EARP, die für ihre Klarheit und Festigkeit bekannt ist, eignet sich ideal für die Kieferorthopädie, Luer-Lock-Verbindungen und andere Präzisionsgeräte.

Zusammen spiegeln diese Materialien das kontinuierliche Engagement von ICP DAS-BMP wider, sicherere, zuverlässigere und vielseitigere TPU-Lösungen zu entwickeln, mit denen Hersteller von Medizinprodukten den sich wandelnden Anforderungen der modernen Gesundheitsversorgung gerecht werden können.

Informationen zu ICP DAS-BMP

ICP DAS-BMP, ein führender TPU-Hersteller und -Lieferant mit Sitz in Taiwan, ist nach ISO 13485 zertifiziert und betreibt spezialisierte Labors mit dem Schwerpunkt Qualitätsmanagement. ICP DAS-BMP nutzt die über dreißigjährige Erfahrung seiner Muttergesellschaft ICP DAS im Bereich der industriellen Automatisierung und setzt intelligente Produktionsverfahren ein, um die Produktqualität zu verbessern und die Lieferzeiten zu verkürzen. Das Unternehmen verpflichtet sich, einen reaktionsschnellen Kundendienst und flexible Lösungen zu bieten, auch bei kleinen Bestellmengen, um die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten und langfristige Partnerschaften zu fördern.

